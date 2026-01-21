Colombia

Alejandro Char dijo que se tuvo que “parar firme” para impedir el traslado a Barranquilla de jefes de Los Costeños y Los Pepes

El intento del Gobierno nacional de instalar en la capital del Atlántico a alias Castor y a Digno Palomin’ en cárceles de la ciudad desató la reacción del alcalde, que enfatizó que la Administración distrital no permitirá acciones que pongan en riesgo a sus ciudadanos

El alcalde de Barranquilla, Alejandro
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó su férrea postura para oponerse al traslado de alias Castor y Digno Palomino a la ciudad - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dijo que debió “pararse firme” para impedir el traslado de los líderes de Los Costeños y Los Pepes a cárceles de la ciudad, en una decisión que causó un fuerte cruce entre las autoridades locales y el Gobierno. El mandatario distrital insistió en que su administración no permitirá que este tipo de decisiones afecten la seguridad de los barranquilleros y cuestionó el manejo del caso por parte del Ejecutivo, en su estrategia de Paz Urbana.

Durante la entrega de un nuevo CAI de la Policía Nacional en el barrio Alboraya, Char reiteró su rechazo a la posibilidad de que Javier Enrique Char, alias Castor y Digno Palomino, jefes de estas estructuras, sean trasladados a centros de reclusión de Barranquilla. “El otro día nos querían mandar tres criminales para acá, y nos tuvimos que parar firme nosotros, firme por los barranquilleros, carajo”, afirmó, de acuerdo con afirmaciones recogidas por Caracol Radio.

La posible llegada de Digno Palomino y alias Castor ha despertado temores por el posible fortalecimiento de sus estructuras criminales desde las prisiones de Barranquilla - crédito Redes Sociales

El mandatario local reiteró la negativa de la Administración distrital frente a la intención del Gobierno nacional, que finalmente suspendió el desplazamiento de los dos cabecillas, debido a que no habían cumplido con una serie de compromisos. “No permitimos eso”, señaló Char, en referencia a la propuesta de que los líderes de Los Costeños y Los Pepes permanecieran en cárceles de la ciudad mientras avanzan las conversaciones con estos grupos.

La postura de Álex Char recibió respaldo del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, que también manifestó su inconformidad con la posible llegada de estos criminales a cárceles locales. “Paz en las cárceles, esa es la esencia de lo que nosotros necesitamos”, sostuvo el mandatario seccional durante un acto público, según reportó El Heraldo, en el que mostró su preocupación por el impacto que podría tener la presencia de estos jefes criminales.

Y es que la seguridad de Barranquilla y el departamento del Atlántico se han convertido en un asunto que preocupa a las autoridades no solo locales, sino también nacionales. Mientras Char y Verano han advertido sobre el riesgo de que la reubicación de estos internos favorezca la reorganización de sus estructuras dentro y fuera de los penales, desde el Gobierno Petro se apuesta a establecer una mesa de negociación que permita bajar aún más los índices violentos.

La situación de seguridad en Barranquilla ha enfrentado al alcalde Álex Char y al presidente Gustavo Petro - crédito Jesús Aviles/Infobae

El Gobierno nacional mantiene suspendido el traslado de ‘Castor’ y Palomino

Por su parte, la Alta Consejería para la Paz, a través de un comunicado oficial, confirmó que el traslado de los cabecillas de Los Costeños y Los Pepes a Barranquilla continúa aplazado. El Gobierno agradeció los aportes de las autoridades locales y de la ciudadanía al proceso de paz urbana y sometimiento a la justicia, y anunció que continuará el diálogo con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (Eaocai) en el territorio.

El Gobierno avanzará en una agenda de trabajo referente a un espacio de conversación sociojurídico con las autoridades del territorio para definir una hoja de ruta concertada sobre los indicadores, las metas y las acciones más adecuadas para avanzar hacia la construcción de paz”, señaló el comunicado frente a este asunto, en el que se instó a la Policía Nacional y a las autoridades locales a reforzar las acciones para combatir el crimen y garantizar la seguridad.

Mientras 'Castor' está en Cómbita (Boyacá), Digno Palomino se encuentra en La Picota de Bogotá - crédito John Paz/Colprensa - @primeronoticiaa/X

Mientras tanto, el proceso de diálogo con las estructuras criminales de Barranquilla y el Atlántico sigue en curso, con la presencia de Camilo Pineda como facilitador y el acompañamiento del padre Cyrillus Swinne como mediador. El Gobierno comunicó que la agenda incluye acciones sociales en el barrio La Paz, en el suroccidente de Barranquilla, y mantiene abiertas las puertas a la exploración de acuerdos con los líderes de ambas organizaciones delictivas.

En ese orden de ideas, la entidad gestora de los procesos de paz en el país destacó la participación de la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y el Concejo Distrital en la definición de acciones para la pacificación del territorio; y aprovechó la ocasión para reiterar que los traslados de cabecillas seguirán en revisión mientras se desarrolla la hoja de ruta para la reconciliación y el sometimiento a la justicia.

Fuad Char confesó cuál es, para él, el mejor equipo de Colombia de los últimos años y no se trata de Junior

Su objetivo es seguir el ejemplo de una institución líder en el país y replicar ese modelo de gestión y éxito deportivo con el Tiburón

Petro perdió otra batalla judicial contra exgerente de Coosalud: juzgado mantuvo en firme obligación de retractarse tras llamarlo “bandido”

La decisión del Juzgado 24 Administrativo de Bogotá ratificó la obligación del presidente de retractarse públicamente y ofrecer disculpas a Jaime Miguel González Montaño por 17 afirmaciones consideradas falsas

Santos habría condicionado la salida de Alfredo Morelos al Atlético Nacional: esto exigió el conjunto brasileño

Después de varias semanas de negociaciones y líos jurídicos, finalmente el delantero será jugador en propiedad del verde, pero no fue sencillo para desvincularse del Peixe

‘Desafío Siglo XXI’: las emociones intensas de la prueba dejaron llorando a Deisy, Leo e Isa

Los participantes tuvieron una nueva discusión tras la fuerte derrota de la jornada

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Luis Enrique y Hugo González Godoy estaban en poder del grupo guerrillero desde el 9 de enero

