Alcalde Galán habló del futuro del Pico y placa en Bogotá para vehículos híbridos: esta es la decisión que se tomó

Galán ha confirmado que, por ahora, los vehículos híbridos seguirán exentos del Pico y Placa en la ciudad - Alcaldía de Bogotá y Colprensa

¿Los carros híbridos perderán la exención del Pico y placa? La pregunta se instaló con fuerza en los últimos días y llevó incluso al alcalde Carlos Fernando Galán a salir a dar claridad.

Su respuesta fue directa y, para muchos, tranquilizadora: por ahora, no habrá Pico y placa para los vehículos híbridos, y la excepción se mantiene vigente hasta que el Concejo de Bogotá decida lo contrario.

La preocupación no es menor. Miles de bogotanos compraron carros híbridos —sobre todo no enchufables— precisamente porque estaban exentos de la restricción. Para muchos, fue una inversión pensada no solo en ahorro de combustible, sino en calidad de vida: poder moverse todos los días sin mirar el calendario del Pico y placa.

Por eso, cuando empezaron a circular versiones sobre una posible revisión del beneficio, el ruido fue inmediato en concesionarios, redes sociales y grupos de WhatsApp.

Ante ese ambiente de incertidumbre, Galán le confirmó al medio Blu Radio que no existe ningún estudio en curso para quitarles el beneficio a los híbridos no enchufables. Es decir, no hay proyecto, borrador ni propuesta formal sobre la mesa. La aclaración sirvió para calmar los ánimos, aunque el debate de fondo sigue abierto.

Según el alcalde, la exención está garantizada hasta 2027, tal como quedó consignado en el Plan de Desarrollo aprobado por el Concejo. “La excepción se mantiene hasta tanto el Concejo no lo cambie”, dijo el mandatario, cerrando la puerta a decisiones improvisadas o administrativas desde la Alcaldía.

Eso sí, Galán no negó que el tema pueda revisarse más adelante. Reconoció que la categoría de “vehículo híbrido” es amplia y que hay modelos que, aunque cumplen la norma, en la práctica reducen muy poco las emisiones.

“Hay diferentes tipos de híbridos en la legislación. Hay vehículos que se consideran híbridos que realmente no deberían considerarse, y otros que sí reducen las emisiones”, explicó. Pero insistió en que cualquier cambio debe darse mediante un debate serio, incluso a nivel nacional, y no de un día para otro.

El punto técnico es clave. Hoy en Colombia se agrupan como híbridos a los MHEV (híbridos ligeros), HEV (híbridos completos) y PHEV (híbridos enchufables). Los dos primeros dependen casi totalmente de la gasolina y solo apoyan el motor con sistemas eléctricos pequeños.

Los enchufables, en cambio, pueden recorrer entre 40 y hasta 200 kilómetros solo con batería, sin gastar una gota de combustible. Y ni hablar de los eléctricos puros, que no emiten gases y siguen completamente exentos del Pico y placa.

Desde el gremio automotor, Andemos también prendió las alertas. Su director técnico, Rodrigo Ángel, advirtió que quitar la exención sería un golpe fuerte para más de 87.000 propietarios de vehículos electrificados matriculados en 2025.

“Se castigaría injustamente a quienes confiaron en la norma”, dijo, señalando que una decisión así afectaría el valor de reventa de los carros y frenaría la modernización del parque automotor.

Las cifras respaldan la preocupación. En 2025 se matricularon en Colombia 87.677 vehículos electrificados, un crecimiento del 69% frente al año anterior. De ese total, el 74,5% corresponde a híbridos ligeros y completos, justamente los que quedarían en el limbo si se cambia la regla.

Los eléctricos puros crecieron aún más, con un aumento del 116%, impulsados por marcas como BYD y modelos que ya se ven con frecuencia en las calles de Bogotá.

Mientras tanto, el Distrito sí está poniendo la lupa en otro frente: los carros matriculados fuera de Bogotá. Según Movilidad, tres de cada 10 vehículos que circulan en la ciudad vienen de otros municipios, pero no pagan impuestos aquí.

Por eso, el Pico y placa solidario será más caro para esos carros, aunque los híbridos y eléctricos —así sean de otras regiones— seguirán exentos de la restricción.

Además, se estudia aplicar Pico y Placa los sábados para vehículos particulares no matriculados en Bogotá, una medida que aún no es oficial y deberá quedar por escrito en una resolución.