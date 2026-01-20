Video: el conductor de bus en Barranquilla se hizo viral por la carta de amor que le dejó su “reina” en el almuerzo

El caso se conoció en redes el lunes 19 de enero de 2026 - crédito @rafitacooletoral/IG

Lo que inició como una jornada laboral más por parte de un grupo de conductores de la empresa de transporte de pasajeros Sobusa, y reconocida en la movilidad de Barranquilla, dejó un momento que se hizo viral en redes sociales, por cuenta del almuerzo de uno de ellos.

Tal y como quedó captado en un video que uno de los compañeros del protagonista de la grabación, tomó su celular y captó que en recipiente de icopor que venía empacado el almuerzo de su colega, venía pegada una carta en la cara interior de la caja.

El detalle no pasó inadvertido, y los demás compañeros de trabajo se unieron a la pregunta que hizo el hombre con el teléfono en mano: “Compañero, ¿qué se siente que la mujer de uno le mande mojarrita con ensaladita y arrocito y con esa cartica? ¿Qué se siente?”

El momento de inmediato generó risas entre los presentes, que estaba a un costado del parqueadero de las busetas mientras disfrutaban de sus almuerozos.

“Dígalo usted. Exprésese aquí por este medio y dígale a su esposa lo que usted siente, ¿ah? Dígale a su esposa que gracias. Mira ahí. ¿Lo podemos leer?" menciona el compañero del protagonista del video, que en medio de la pena le contesta “claro”, para darle la autorización de registrar en el video el contenido de la carta.

El caso provocó reacciones a favor de la pareja del conductor, al que de paso le pidieron que valore a la mujer que tiene a su lado - crédito @rafitacooletoral/IG

“¿Lo podemos leer en voz alta? Mira lo que dice: “Te quiero demasiado. Encomiendo al Señor en tu camino. Confía en él y actúa y en él actuarás. Para que recuerdes cuánto te quiero y que todos los días oro por ti. Que Dios te siga dando fuerza, calma y sabiduría en todo lo que haces. Eres mi compañero, mi apoyo y mi motivo de gratitud cada día. Te quiero. Ten un día hermoso. Buen provecho. Atentamente, tu reina”, finaliza la nota.

Esto provocó la reacción genuina del usuario que compartió el video en redes, al decir: “¡Esta mond... aquí, no se ve!“.

Otro de los colegas dice “eso no se ve ya, marica”, al recalcar el noble gesto de amor que tuvo la compañera sentimental del conductor, que se ve contento disfrutando el pescado frito que le envió su pareja.

“Sin palabras, sin palabras (...) Ese man que está ahí está haciendo la vaina bien.

Uno de los comentarios más jocosos que valió decenas de comentarios como reacción por parte de los usuarios en la red social Instagram fue este que dejó el mismo hombre con el celular en mano: “Mira, te engancha ese man, está haciendo el enganche, (... ) Eso, eso, enséñame (...) Él corre por la izquierda, centra y él mismo cabecea”, dejando más carcajadas que hicieron del almuerzo un momento de relajación en medio de la jornada laboral.

Un conductor de bus se convierte en la envidia de sus compañeros al recibir su almuerzo: una deliciosa mojarra frita acompañada de una conmovedora carta de amor de su esposa. Un hermoso recordatorio de que los pequeños detalles son los que más cuentan - crédito @rafitacooletoral/IG

La reflexión final que dejó el mismo usuario apuntó a recalcar que gestos como así ya poco se ven entre las parejas.

“Vea, compadre, que esa vaina, esa vaina aquí no se ve, marica. No, vea. Esa vaina aquí no se ve, ¿oíste Este man es mi héroe ¿Eh? Oh, sí. (...) Este man es mi ídolo. ¡Joda!“.