Reconocido urólogo en Medellín fue denunciado por presunto abuso sexual por al menos 25 mujeres

Las múltiples acusaciones contra un profesional ponen en evidencia los límites de los protocolos éticos y judiciales, y desafían la confianza ciudadana en los mecanismos de protección y justicia para las víctimas en el sistema de salud - crédito Visuales IA

Al menos 25 mujeres han denunciado a un urólogo de Medellín por presunto abuso sexual en los últimos veinte años.

Las afectadas afirman que los hechos ocurrieron durante consultas privadas. Además, han formado un grupo de WhatsApp para apoyarse mutuamente y exigir respuestas institucionales, mientras el médico sigue en activo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La red de víctimas surgió cuando una paciente relató su experiencia a la concejala Camila Gaviria. Esto permitió que otras mujeres con patrones similares en sus consultas identificaran un denominador común.

“Empezaron a darse cuenta de que más mujeres estaban involucradas… casi veinte o veinticinco mujeres que han sido capaces de decir qué les pasó, o que probablemente estuvieron presuntamente siendo víctimas de abuso sexual”, explicó Gaviria en entrevista con Semana.

Las presuntas agresiones ocurrieron sobre todo en un consultorio de El Poblado, donde el urólogo atendía citas privadas con un precio superior a $400.000. Varias denunciantes aseguran que sufrieron tocamientos y preguntas de índole sexual que no correspondían a la práctica habitual de la urología.

La Secretaría de las Mujeres de Medellín citó a algunas víctimas para activar el “código fucsia”, un protocolo que orienta la presentación de denuncias formales ante las autoridades penales y ofrece apoyo psicológico y jurídico.

El caso tiene antecedentes en el sistema ético-profesional. Según el medio mencionado, en 2018 el Tribunal de Ética Médica impuso una sanción de suspensión de seis meses al urólogo por una denuncia de 2013. La paciente alegó haber sido víctima de preguntas personales, tocamientos indebidos y actos que afectaron su libertad sexual durante una consulta.

Sin embargo, el 22 de abril de 2024, un juez administrativo anuló la sanción por falta de competencia del Tribunal, lo que ha generado cuestionamientos sobre la eficacia de los controles profesionales.

El Tribunal de Ética Médica también remitió el caso a la Fiscalía, pero, según el medio, no se ha clarificado si el proceso penal avanzó ni si se han implementado medidas judiciales. Esta situación ha incrementado la preocupación por la continuidad del médico en el ejercicio y el riesgo para nuevas pacientes.

La indignación ha alcanzado el plano político, pues la concejala Gaviria denunció la situación en redes sociales y opinó: “Seis meses de suspensión no son justicia, son complicidad”, lamentando que el profesional siga atendiendo mujeres pese a las denuncias y los cuestionamientos éticos.

Para las presuntas víctimas, seis meses de suspensión no es suficiente tras haber sido abusadas, presuntamente, por este médico crédito iStock

Hasta ahora, el urólogo señalado continúa practicando la medicina en Medellín, mientras varias víctimas apenas inician los trámites formales e institucionales de denuncia, en un contexto donde la efectividad de la respuesta judicial y administrativa es puesta en duda.

Para quienes han denunciado, la prioridad es evitar otras agresiones y rechazar la falta de medidas contundentes frente a hechos de esta gravedad.

Una médica de Medellín denuncia agresión sexual durante consulta en centro de salud

Una médica de Medellín denunció públicamente haber sido víctima de agresión sexual durante una consulta, hecho que generó preocupación en el sector salud por la seguridad en los centros médicos y provocó llamados a reforzar la protección del personal sanitario.

La preocupación en la capital antioqueña se incrementa al conocerse cifras oficiales actualizadas: hasta el 31 de octubre, Medellín registró 3.614 casos de violencia sexual, un crecimiento del 13% en comparación con el año anterior.

De acuerdo con el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, el 68% de las víctimas han sido niños, el 81% mujeres y el 90% de los agresores identificados hombres.

El testimonio de la profesional expone los riesgos y la violencia recurrente que enfrentan las mujeres en el ámbito sanitario - crédito X

Además, en el 41% de los casos el victimario fue un familiar y en el 19% una pareja o expareja.

El relato difundido por la profesional describe cómo un joven paciente, que indicó tener “consultas con respecto a sus partes íntimas”, formuló preguntas personales e inapropiadas durante la atención. Ante la incomodidad, la médica intentó redirigir la consulta y cumplir con el procedimiento habitual, pero el examen físico evidenció que el paciente no presentaba síntomas reales.

A continuación, se produjeron situaciones que la víctima prefirió no detallar, señalando: “Pasaron un montón de cosas horribles que no voy a describir porque no quiero darle ideas a nadie”.

La médica reveló también el impacto personal del episodio: “Yo quedé así, temblando horrible, llorando”. Después del incidente, documentó los hechos en la historia clínica, avisó a las áreas administrativas y pidió apoyo a sus colegas, quienes posteriormente le informaron que otra médica había sufrido una agresión similar la semana anterior, bajo el mismo pretexto y con un patrón idéntico de preguntas y comportamiento del atacante.