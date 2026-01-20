Productor de Yeison Jiménez se refirió al misterioso susurro captado en un homenaje al cantante: “Sí lo escuché”

Georgy Parra, productor del cantante, abordó la polémica por la psicofonía registrada en homenaje a Yeison Jiménez - crédito @georgyparra/ Instagram

Georgy Parra, productor musical de Yeison Jiménez, se refirió públicamente a la psicofonía que se escuchó durante un reciente en vivo realizado en sus redes sociales, un episodio que generó gran impacto entre los seguidores del fallecido cantante.

El fragmento del directo rápidamente se viralizó, ya que mientras Parra hablaba sobre una decisión importante que Jiménez tomaría el día de su muerte, se percibió un susurro que menciona el nombre de “Rafa”, coincidiendo con el nombre del mánager del artista, quien tenía previsto encontrarse con el cantante para tratar ese asunto.

La difusión del video provocó una ola de reacciones en redes sociales, lo que llevó a Georgy Parra a romper el silencio y emitir su opinión sobre el fenómeno.

“La verdad sí lo escuché, es raro que haya estado ese sonido ahí, les soy sincero, pero he estado muy pegado espiritualmente tratando de no pensar en esas cosas”, reconoció el productor. Parra explicó que, según sus creencias familiares, después de la muerte solo existe el descanso eterno, por lo que intenta no dar relevancia a situaciones como esta.

A pesar de ello, Georgy admitió que la interpretación de estos fenómenos depende de cada persona y de lo que le haga sentir bien. “Es raro, porque mi mamá falleció y también como que la he sentido a ella”, confesó, explicando que ha experimentado sensaciones similares desde la pérdida de su madre. El productor enfatizó que, aunque percibió el extraño susurro, su enfoque espiritual lo lleva a centrarse en el recuerdo y la paz, más que en fenómenos paranormales.

La psicofonía se convirtió en tendencia y avivó el debate sobre las experiencias inexplicables en torno a la muerte y el duelo. La reacción de Parra fue interpretada por muchos seguidores como un ejemplo de serenidad ante situaciones que, para algunos, pueden resultar inquietantes.

El productor de Yeison Jiménez revela la inquietante confesión del artista antes de grabar ‘Destino final’

La muerte de Yeison Jiménez el 10 de enero de 2026 dejó una huella profunda en la música popular colombiana y abrió un proceso de reflexión sobre el legado y los planes del artista, que, según su productor musical Georgy Parra, estaba atravesando un momento de transformación personal y profesional.

Parra, quien trabajó de cerca con el cantante, relató en una transmisión en vivo que Jiménez no solo preparaba tres álbumes y buscaba reinventarse, sino que también tenía pendiente una reunión clave con su equipo para definir el rumbo de su carrera.

Uno de los episodios más reveladores ocurrió durante la grabación del sencillo Destino final, en colaboración con Luis Alfonso. Parra recordó que, en medio de las sesiones, Jiménez le confesó: “Necesitaba grabar un tema así. Siento que no voy a durar mucho”. En ese momento, ambos conversaron sobre la muerte, pero no le otorgaron mayor importancia. Tras el fallecimiento del artista, esas palabras cobraron un significado especial para el productor y para quienes lo acompañaron en sus últimos proyectos.

La grabación de Destino final se realizó con las voces de los intérpretes por separado, debido a sus agendas. La canción ha liderado las listas en Colombia y otros países, fenómeno que, según Parra, preferiría no haber vivido en estas circunstancias. “Daría lo que fuera porque este fenómeno de Destino final, todo este fenómeno de números que está teniendo, daría lo que fuera porque no fuera así. Ojalá estuviera aquí y ‘Destino final’ nunca hubiera pasado nada con ese tema”, aseguró.

Parra también habló de los inicios de Jiménez y la importancia de figuras como Jhon Alex Castaño, Rafael Mejía, Jhonny Rivera y Jessi Uribe en su carrera. Además, invitó a los artistas del género a dejar atrás las “envidias” y trabajar unidos por el legado de Yeison Jiménez.

Durante la transmisión, el productor reveló que compartía el mismo psicólogo con Jiménez y que ambos atravesaban dificultades personales. “Georgie, ¿sabes qué? Yo no estoy bien. Yo necesito también ayuda”, le confesó el cantante en una conversación privada. Parra describió el impacto de esa apertura y el valor que tuvo para ambos compartir sus procesos de salud mental, subrayando la importancia de buscar apoyo profesional en los momentos difíciles.