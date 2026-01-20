Nuevo avistamiento de un hipopótamo cerca de un establo en Barrancabermeja activó alarma de las autoridades

Las autoridades de Barrancabermeja confirman la presencia de hipopótamos en la zona rural tras la difusión de videos grabados por residentes - crédito EFE

La reciente aparición de un hipopótamo en la vereda Cuatro Bocas, ubicada en el corregimiento El Centro de Barrancabermeja (Santander), generó inquietud entre los habitantes y autoridades locales.

El animal, que apareció cerca de un establo según un video grabado por los propietarios de una finca, fue detectado tras avanzar por un caño que conecta con el río Magdalena y refugiarse en un jagüey comunitario.

La presencia de este ejemplar no solo ha interrumpido la rutina de campesinos y pescadores, sino que también ha encendido alertas sobre el peligro que representa para la seguridad de las personas y el delicado equilibrio ambiental de la región.

Leonardo Granados, secretario de Medio Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, explicó a medios locales que tras consultar con el dueño del predio, se confirmó que el hipopótamo llegó hace ocho días y que se procederá con inspecciones en compañía de la Policía Ambiental y el equipo técnico de la Secretaría.

El funcionario anticipó que los procedimientos seguirán las directrices del Ministerio de Ambiente.

El fenómeno, lejos de ser aislado, se desarolla en un patrón de expansión de esta especie exótica en el Magdalena Medio. Granados advirtió: “Nos preocupa que el animal no esté de paso, porque si decide establecerse, su naturaleza territorial generaría un grave riesgo para la seguridad de la población”, según declaraciones recogidas por medios regionales.

El plan nacional para el manejo de hipopótamos, creado en 2022 por el Ministerio de Ambiente, contempla varias alternativas: desde la caza controlada hasta la captura y traslado a zoológicos o centros de monitoreo. Sin embargo, el traslado resulta complejo: la logística que implica movilizar a un animal de tal tamaño es considerable y requiere recursos y coordinación entre varias entidades.

La Alcaldía de Barrancabermeja y la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) ya han anunciado la puesta en marcha de un operativo de verificación en la zona, en paralelo con una convocatoria a la Procuraduría Ambiental y Agraria para definir los próximos pasos.

Mientras se implementan las acciones oficiales, las autoridades recomiendan a la comunidad que evite cualquier contacto con el animal. El hipopótamo, por su carácter territorial, puede reaccionar de forma violenta ante provocaciones. Por ello, insisten en que ante cualquier nuevo avistamiento, se informe de inmediato a las autoridades competentes y se mantenga la distancia.

Encontraron hipopótamo sin vida en lago que pertenecía a Hacienda Nápoles: al parecer estaba en faena de apareamiento

El hallazgo de un hipopótamo muerto en uno de los lagos de la antigua Hacienda Nápoles, en Puerto Triunfo, ha generado inquietud entre los habitantes de la región y las autoridades ambientales.

El animal, que fue encontrado con signos avanzados de descomposición y la mitad de su cuerpo sumergido, presentó una escena poco habitual para los técnicos de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare).

Según informó Cornare, la alerta la dieron residentes locales, lo que motivó el envío de un equipo especializado hasta la zona de influencia de la hacienda, en el área del Magdalena Medio.

Las condiciones en que se halló el cadáver, boca arriba y con las extremidades extendidas, complicaron las tareas de inspección y la recolección de pruebas para precisar la causa del deceso. La descomposición avanzada dificultó el análisis detallado del cuerpo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la hipótesis principal apunta a una pelea territorial entre machos. El jefe de la Oficina de Gestión de la Biodiversidad de Cornare, David Echeverri López, detalló en un video difundido por la entidad que “posiblemente se haya tratado de una lucha territorial, ya que en el mismo lago se encontró una hembra en calor y otros machos que estaban en una faena de apareamiento”.