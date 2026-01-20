Colombia

Nicolás Arrieta revela su historia de vida y sus altibajos en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Me sacaron de siete colegios”

El creador de contenido revivió los momentos más complejos de su pasado, relatando cómo las adicciones afectaron su carrera y provocaron profundas decepciones en su familia

Guardar
Nicolás Arrieta abrió su historia
Nicolás Arrieta abrió su historia personal y reconoció que las adicciones le han costado oportunidades profesionales y el apoyo de sus seres queridos - crédito cortesía Canal RCN

Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia, abrió su historia personal en la sección La Línea de la Vida, donde compartió detalles sobre los momentos más complejos y reveladores de su trayectoria.

La conversación, guiada por la presentadora Carla Giraldo, permitió conocer una faceta más íntima del influenciador, quien no dudó en reconocer sus luchas, caídas y aprendizajes.

“Esta noche estás aquí, Nico, como el hombre que ha tenido que aprender a convivir con las consecuencias de sus palabras y a sostenerse cuando la aprobación se va”, introdujo la presentadora. Arrieta respondió con honestidad: “Yo nací por aquí y todo iba muy bien hasta acá. Y luego todo fue mal y luego todo volvió a ir bien un rato y luego todo otra vez fue mal y luego otra vez todo fue bien y luego otra vez todo fue mal. Y luego todo siguió mal y luego ahorita vamos a ver qué pasa”.

Sobre su infancia y la relación con sus padres, Nicolás relató: “Mis papás son separados desde antes que yo naciera, entonces, pues estuve con mi mamá, pues desde chiquito. Obviamente mi papá… fue muy presente en mi vida, pero nunca tuve como esa vaina de ‘ay mis papás, ojalá estuvieran juntos’. No, la verdad no, nunca lo pensé. Antes me alegraba que estuvieran separados porque tenía dos casas. Pobres mis papás, ha sido muy difícil también para ellos, porque a mí me sacaron de siete colegios. Terminé graduándome a los dieciocho y medio, diecinueve”.

Arrieta confesó que el mayor
Arrieta confesó que el mayor dolor de su pasado fue decepcionar a las personas que más lo querían - crédito cortesía Canal RCN

Al recordar su etapa escolar, explicó: “Validé, claro. Y terminé… Por internet, claro, me tocó. 2008 conozco las redes sociales”. De ahí, su salto a la viralidad fue cuestión de tiempo. “No famoso, conocido digamos. Ahí me inventé una página de chismes y yo ponía… yo me inventaba chismes míos”, contó entre risas.

El punto de inflexión llegó en 2012: “Se me hace uno de los videos virales, subo como a cien mil seguidores en cuestión de semanas. Me llaman para hacer un evento en Bogotá y ahí dije: ‘esto está muy chévere’”.

Sobre la sensación de ser un “rockstar”, Arrieta fue claro: “Sí, no, yo lo era desde antes, solo que sin banda y sin fans, pero para ser rockstar no necesitas fans, solo la vida estrellada. Es un concepto que no es positivo al cien por ciento”. En medio de los altibajos, reconoció: “Aquí en 2024 me encierran en una clínica de reposo, pero salgo sin nada”. Confesó que perderlo todo no fue lo más doloroso: “No, me dolió más ver a las personas que me querían decepcionadas de mí”.

Al hablar sobre su experiencia en el reality, Nicolás admitió: “Sorprendido. Creí que estaba libreteado”. Cuando tuvo que definir su paso por la casa en una palabra, fue contundente: “El experimento”.

