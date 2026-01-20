Colombia

Medellín: Pico y Placa para este martes 20 de enero

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en la ciudad

Guardar
El Pico y Placa aplica
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)

Estos son los automóviles que no podrán transitar en Medellín este 20 de enero, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

El día de la semana, la hora, el tipo de vehículo y la terminación de la placa son los factores que determinan qué vehículos no transitan este martes.

No olvides que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de autos por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: 5, 7,.

Particulares: 5, 7,.

Taxis: 0,, .

Transporte de carga: No aplica,, .

El horario de esta restricción vehicular es de lunes a viernes y comienza a las 5:00 horas por la mañana y termina hasta las 20:00 horas por la noche.

Pico y Placa 2025

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)

La Alcaldía de Medellín publicó las pautas sobre cómo aplicará el Pico y Placa en la ciudad durante el segunfo semestre del 2025.

Las nuevas medidas de restricción vehícular seguirá dependiendo del día de la semana, así como del último dígito de la placa del automóvil.

Para vehículos particulares, la aplicación será la siguiente:

Lunes: 6 y 9

Martes: 5 y 7

Miércoles: 1 y 8

Jueves: 0 y 2

Viernes: 3 y 4

En el caso de las motocicletas, la rotación será la misma con una pequeña pero importante diferencia: es con el primer número de la placa, en lugar del último.

El horario de aplicación del Pico y Placa es de lunes a viernes de 5:00 horas a 20:00 horas para los vehículos particulares y motocicletas. Mientras que para Taxis comienza a las 6:00 horas y termina también a las 20:00 horas.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia.

Destinado a la atención médica.

Que utilicen gas natural como combustible.

De servicio de transporte terrestre.

De transporte de alimentos.

De carga.

Destinado a la ejecución de actividades relacionadas al servicio público.

De medios de comunicación.

De seguridad.

Destinado al transporte de personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad.

De valores.

Fúnebres.

Oficiales.

Diplomáticos.

Todos los autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Es importante mencionar que los automovilistas no tendrán que solicitar nuevamente la autorización escrita para la exoneración ya que la Secretaría de Movilidad tiene conexión con el Registro Único de Tránsito (RUNT).

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y PlacaMedellinPico y placa MedellínRestricciones de movilidadcarroscolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Sinuano Noche resultados del último sorteo de este lunes 19 de enero de 2026

Esta lotería celebra dos juegos al día, esta es la combinación ganadora del sorteo nocturno

Sinuano Noche resultados del último

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cali este martes 20 de enero

La restricción vehicular en Cali cambia diariamente y depende del tipo de vehículo que se tiene, así como de la terminación de la placa

Pilas: Así rotará el Pico

Sanciones a colegios privados por cobros no autorizados en matrículas y útiles, advierte MinEducación

El Ministerio de Educación detalló multas y medidas para colegios privados que realicen cobros no permitidos en matrículas, pensiones y útiles escolares durante 2026, según la Circular 002, con base en normas vigentes

Sanciones a colegios privados por

Salario mínimo de 2026: Petro defendió el aumento y dijo que, luego de hacer cálculos, “hasta nos falta un poquito más”

El ajuste decretado por el Gobierno nacional establece un nuevo piso de ingresos y reactiva la disputa legal sobre el rol del Estado en la política salarial

Salario mínimo de 2026: Petro

Cancillería de Colombia responde a advertencias de la Contraloría por el nuevo modelo de pasaportes y defiende cronograma

La Cancillería respondió a las observaciones de la Contraloría sobre el nuevo modelo de pasaportes y afirmó que la implementación avanza sin retrasos. El Ministerio aseguró que existen convenios vigentes con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, y que no habrá afectaciones para los ciudadanos

Cancillería de Colombia responde a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En video, estas son las

En video, estas son las primeras imágenes de los policías liberados por el ELN: “Sé que ustedes sufrieron”

Liberaron a los cinco policías que habían sido secuestrados por el ELN en el Catatumbo: Defensoría del Pueblo confirmó

Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

Viceministro de Diálogo Social rechazó enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare que dejaron al menos 30 muertos

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’: Neos perdió

‘Desafío Siglo XXI’: Neos perdió porque Valentina no avanzó y los televidentes afirman que hablar de Lucho le afectó

Luisa Cortina aseguró que fandoms poderosos influyeron en su salida de ‘La casa de los famosos’

Karol G y Feid se separaron después de 3 años de relación, según TMZ

Blessd confirmó que está esperando a su primer hijo: “Solo quiero que tú llegues”

“La Reina del Flow” encabeza el top de las 10 mejores series del momento de Netflix en Colombia

Deportes

Cambio de fecha para el

Cambio de fecha para el partido Millonarios vs. Medellín: la Dimayor oficializó el nuevo horario

Arjen Robben respondió a las comparaciones con la dupla de Luis Díaz y Michael Olise en el Bayern Múnich

Millonarios apuesta por un refuerzo extranjero para afrontar la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana

Así se jugó la primera fecha de la Liga BetPlay 2026: resultados, goles y tabla de posiciones

Jhon Jader Durán es cuestionado en Turquía por su actitud: “Cuando no juega, se enfada”