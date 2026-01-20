Hombre fue enviado a la cárcel por abusar sexualmente de su hijastra de 4 años

La pequeña habría sido sometida a diferentes abusos por parte de su padrastro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un hombre de 49 años fue enviado a la cárcel tras ser señalado de abusar sexualmente de su hijastra, una menor de 4 años. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron en el municipio de Arjona, Bolívar, en la vivienda que compartían.

La decisión judicial de dictar medida de aseguramiento en contra del agresor estuvo sustentada en pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación. El reporte indica que los hechos ocurrieron el 21 de diciembre de 2025, cuando el acusado, presuntamente, aprovechó los momentos a solas con la menor para someterla a tocamientos de índole sexual.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El caso tiene en alerta a los residentes del sector y desató todo un debate acerca de la protección integral de niños y adolescentes ante este tipo de delitos, pues en la mayoría de los casos muchos conviven con sus agresores o los ven frecuentemente, por lo que es importante fortalecer las redes de denuncia para evitar que los derechos de las víctimas sigan viéndose vulnerados.

Los hechos ocurrían mientras que la menor se quedaba sola con el agresor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sobre este caso en específico, la Fiscalía General de la Nación informó que la denuncia interpuesta por familiares de la víctima facilitó la intervención inmediata del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía de Infancia y Adolescencia, cuyo personal se encargó de recolectar pruebas que permitieron ubicar y oficializar la captura del señalado durante la jornada del 14 de enero de 2026 en el barrio La Paz del municipio de Arjona.

En medio de las audiencias en su contra, un fiscal de la Seccional Bolívar imputó al detenido el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, acusación que el procesado no aceptó.

Sin embargo, el juez con funciones de control de garantías determinó que imponer la medida de aseguramiento en un centro penitenciario era una de las maneras de salvaguardar la integridad de la víctima mientras avanza la investigación y se determina la condena que el señalado abusador debe pasar en prisión.

La decisión de las autoridades judiciales se basa en que el presunto abuso en contra de la pequeña se llevó a cabo dentro de la vivienda familiar, en los momentos en los que el acusado se quedaba a solas con ella.

Las autoridades han tenido que atender varios casos similares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Autoridades en alerta ante los casos de abuso infantil

Este acontecimiento no es un hecho aislado dentro del departamento de Bolívar, pues otros casos de abuso que se han presentado tienen en alerta a las autoridades. Uno de ellos ocurrió en la localidad de San Jacinto, cuando las autoridades judicializaron a un hombre de 38 años, que enfrenta cargos similares tras ser señalado como presunto responsable de vejámenes sexuales contra su hija de 12 años.

En esta ocasión, la investigación reveló que el acusado utilizaba violentas técnicas en contra de la menor de edad para someterla a actos carnales. Entre ellas, le vendaba los ojos y le tapaba la boca mientras cometía los abusos para evitar que fuera escuchada por los demás residentes del sector, según informes de la Fiscalía General de la Nación.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Pese a que la rápida actuación de los organismos judiciales ha reforzado el mensaje institucional sobre el compromiso de las autoridades para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se pide una mayor atención por parte de los padres y cuidadores, debido a que los menores empiezan a mostrar señales claras, como aislamiento, temor, dolores en diferentes partes del cuerpo, entre otras, que pueden ser detectadas a tiempo por sus allegados.

Entre tanto, la Fiscalía aclaró que la medida adoptada en ambos casos responde a la necesidad de actuar con celeridad ante delitos de violencia intrafamiliar y abuso infantil.