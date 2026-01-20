Hombre fue asesinado a tiros dentro de un billar en Cartagena: tenía tres anotaciones judiciales

Las autoridades mantienen operativos de control e instan a la ciudadanía a colaborar para esclarecer el atentado - crédito Redes sociales

Como Óscar Danilo Ciro León, de 28 años, fue identificado como la víctima de un ataque armado ocurrido en el barrio Nelson Mandela, sector Los Robles, al suroccidente de Cartagena, la noche del lunes 19 de enero de 2026.

Según el reporte de la Policía Metropolitana, el atentado se registró alrededor de las 11 p. m. cuando dos hombres en motocicleta arribaron al lugar donde Ciro León se encontraba y, sin mediar palabra, el parrillero abrió fuego en repetidas ocasiones.

La víctima, herida de gravedad, fue trasladada en una moto por dos personas al centro asistencial San Fernando, aunque poco después falleció debido a la gravedad de los impactos.

La escena fue presenciada por una multitud que, entre asombro y desconcierto, grabó el momento en que intentaban auxiliar al joven.

Imagen de referencia. La víctima murió tras recibir varios disparos - crédito Colprensa

Los funcionarios del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver y recopilaron testimonios de quienes presenciaron el crimen.

Los antecedentes judiciales de Óscar Danilo Ciro León fueron confirmados por las autoridades, quienes señalaron que figuraba en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) por tres hechos: hurto de automotores en 2024, daño en bien ajeno en 2015 y violación a medida sanitaria en 2020.

A pesar de la información recabada, los móviles del homicidio continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades para dar con el paradero de los responsables del crimen de Ciro León, oriundo de San Carlos, Antioquia.

Este hecho se suma a la preocupante ola de violencia que vive Cartagena en el inicio del año. De acuerdo con datos recogidos por la Policía y Medicina Legal, durante enero ya se han registrado 19 homicidios en la ciudad.

De esos casos, 11 corresponden a sicariatos, cuatro se dieron en riñas callejeras, uno ocurrió durante un atraco y tres permanecen bajo investigación, entre ellos el de un joven que murió durante un presunto procedimiento policial en el barrio El Zapatero.

Las autoridades de Barranquilla se encuentran en la fase de investigación para dar con el paradero de los responsables - crédito redes sociales

La Policía Metropolitana aseguró que mantiene operativos en distintos puntos de Cartagena para esclarecer este y otros crímenes recientes, así como para evitar nuevos episodios de violencia.

Las autoridades instaron a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que contribuya a dar con los responsables de este ataque y mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad.

Cartagena sumó dos nuevos ataques sicariales en menos de una hora

La violencia continúa marcando el inicio de año en Cartagena, donde el sábado 17 de enero de 2026 se registró el segundo ataque sicarial del día, ahora en el sector Ricaurte del barrio Olaya Herrera.

El primer hecho se presentó cerca de las 2 p. m. en la calle principal de La Victoria, donde Luis Albeiro Ayala García, de 44 años y residente del barrio, perdió la vida tras ser baleado.

Pasadas las 2:30 p. m., ocurrió el segundo atentado. Un joven, cuya identidad aún no ha sido confirmada oficialmente, se hallaba en la puerta de su vivienda en Ricaurte cuando fue abordado por dos individuos en motocicleta.

Violencia imparable en Cartagena - crédito Colprensa

Los agresores dispararon varias veces y huyeron por la avenida Pedro Romero, desapareciendo sin dejar rastro.

Familiares de la víctima lo trasladaron inmediatamente a un centro médico. Fuentes extraoficiales señalan que el joven se dedicaba al mototaxismo.

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer los móviles y dar con los responsables, aunque hasta ahora no han revelado detalles sobre autores materiales o intelectuales del hecho.

Este episodio se suma a otro crimen ocurrido la noche anterior en el barrio Torices, donde Jhonatan Cuesta Chaverra, de 26 años, murió apuñalado durante una riña callejera.

El joven, acompañado de un familiar, fue atacado por tres hombres mientras botaba escombros. Según su familia, el hecho habría sido un error de los agresores.

Con estos casos, Cartagena suma 15 homicidios hasta el 15 de enero, entre riñas, sicariatos, atracos y hechos por esclarecer.

La Policía mantiene operativos especiales en los distintos puntos de la ciudad para mitigar la ola de violencia y pide colaboración ciudadana para lograr avances en las investigaciones.