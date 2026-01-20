Colombia

Este fue el mensaje que Álvaro Uribe le dedicó a Jessica Cediel en plena campaña de Paloma Valencia y que prendió las redes

Uribe interrumpió su discurso para dirigirse a la modelo y presentadora, presente en el evento, y expresarle públicamente su solidaridad

Álvaro Uribe menciona públicamente a Jessica Cediel y le expresa solidaridad por la muerte de su padre durante evento político - crédito X

La escena ocurrió en una tarima política, pero el eco fue principalmente mediático. Álvaro Uribe Vélez, expresidente y figura central del uribismo, tomó el micrófono en un evento de la candidata a la presidencia Paloma Valencia y dirigió unas palabras inesperadas a una invitada que no pertenece formalmente al mundo político, Jessica Cediel. El mensaje, breve pero cargado de simbolismo, desató reacciones encontradas y volvió a poner a la presentadora en el centro del debate público, esta vez en una mezcla de duelo personal y exposición política.

Cediel asistió al acto como parte de la aspiración presidencial de Valencia, en una jornada que reunió a dirigentes y simpatizantes del sector. En medio del discurso, Uribe hizo una pausa para referirse a la presencia de la modelo y presentadora, que atraviesa un duelo por la muerte de su padre. Ante el público, expresó: “Tenemos una visita muy honrosa. Te queremos agradecer tanto que estés en esta tarima con nosotros. Hace pocos días murió su padre y le queremos expresar toda nuestra solidaridad, de todo corazón, querida Jessica”. El momento, captado en video, fue recibido con aplausos y rápidamente se trasladó a las redes sociales.

La imagen de Jessica Cediel
La imagen de Jessica Cediel abrazando a Uribe en el acto de Paloma Valencia se viraliza y genera debate intenso en redes sociales - crédito @jessicacedielnet/IG

El gesto no pasó inadvertido. Cediel se acercó al exmandatario, lo abrazó y le dio un beso en la mejilla, en una imagen que rápidamente empezó a circular en redes sociales y plataformas digitales. La escena, registrada en video, se convirtió en el punto de partida de una nueva ola de comentarios, análisis y críticas, tanto por la cercanía con Uribe como por el contexto político del evento.

Horas después, la propia Cediel amplificó el momento al repostear el video en su cuenta de X, acompañándolo con emojis. Lejos de cerrar la conversación, la publicación reactivó el debate. Usuarios cuestionaron su presencia en un escenario político en medio del luto y, sobre todo, su cercanía con un líder que genera profundas divisiones en la opinión pública colombiana.

Jessica Cediel no es ajena a la exposición ni a la controversia. Reconocida por su trayectoria como presentadora, modelo y actriz, había estado fuera de redes sociales luego de enfrentar la muerte de su padre, una pérdida que ella misma compartió con sus seguidores y que generó múltiples reacciones. Mientras algunos mensajes expresaban apoyo y empatía, otros pusieron en tela de juicio la forma, el momento y la visibilidad con la que decidió procesar su duelo, reflejando la presión constante que suelen enfrentar las figuras públicas cuando lo personal se vuelve espectáculo.

La presencia de Jessical Cediel
La presencia de Jessical Cediel en tarima reaviva la controversia sobre el cruce entre figuras públicas, política y duelo personal en Colombia - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Ante los ataques, la presentadora decidió responder desde sus historias. Allí compartió capturas de mensajes ofensivos que recibió tras el evento y cuestionó el tono de quienes la criticaban. “No generalizo, pero vean… hablan de paz y jum”, escribió, con referencia al lenguaje de los comentarios. En otro mensaje, la presentadora fue enfática en defender su derecho a opinar y a tomar decisiones sin ser señalada por ello. “Yo como ciudadana tengo derecho a elegir. Y desde mi esquina yo sí respeto la diferencia. Así no comparta”, añadió, marcando distancia frente a quienes la critican por su inclinación política o por el momento en el que decidió reaparecer públicamente. También dejó claro que no piensa guardar silencio por presión en redes ni permitir que el señalamiento limite su voz.

Jessica Cediel enfrenta críticas tras
Jessica Cediel enfrenta críticas tras reaparecer en escena pública durante su luto, avivando el debate sobre el manejo del duelo por figuras mediáticas - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Mientras tanto, ni el expresidente ni la senadora Paloma Valencia se pronunciaron más allá de lo ocurrido en tarima. En ese cruce entre política, duelo y exposición pública, Jessica Cediel vuelve a quedar en el centro de una conversación que trasciende lo personal y refleja, una vez más, la polarización del país.

