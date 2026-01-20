Elecciones presidenciales 2026: estos son los candidatos por firmas que van a consultas interpartidistas o directo a la primera vuelta

Registraduría anunció que las consultas interpartidistas para los comicios del 2023 serán el próximo 4 de junio. Registraduría Nacional

El 19 de enero de 2026 culminó la revisión y certificación de las firmas entregadas por los aspirantes a la Presidencia de la República ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En total, fueron 15 candidatos los que recibieron el aval del órgano electoral para participar en los comicios que se realizarán en el territorio colombiano, bien sean las consultas interpartidistas (8 de marzo) o la primera vuelta (31 de mayo), respectivamente.

En este proceso, la entidad recibió más de 28,5 millones de firmas, de las cuales solo aquellas que superaron la validación técnica fueron tenidas en cuenta para oficializar las candidaturas. El umbral mínimo exigido fue de aproximadamente 635.000 firmas válidas para formalizar la inscripción como candidato independiente.

Posterior a ello, varios aspirantes que recolectaron las rúbricas ciudadanas han definido sus estrategias de campaña, en la que definieron su participación en las coaliciones o su pase directo a la contienda definitiva que se hará a finales de mayo.

Los que van a consultas interpartidistas

De los 15 aspirantes por firmas que recibieron la certificación de la Registraduría, solo seis candidatos han oficializado su participación en las consultas interpartidistas que se llevarán a cabo el 8 de marzo de 2026, misma fecha en la que se celebrarán las elecciones del Congreso.

Este grupo selecto está integrado por Vicky Dávila (Movimiento Valientes), Aníbal Gaviria (La Fuerza de las Regiones), David Luna (Si Hay un Camino), Mauricio Cárdenas (Recuperemos a Colombia) y Juan Daniel Oviedo (Con Toda por Colombia), quienes hacen parte de La Gran Consulta por Colombia, una coalición de candidatos presidenciales que tendrá un solo representante en las elecciones del 31 de mayo.

En esta coalición también hace parte Paloma Valencia (Centro Democrático), Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo), Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa (Oxígeno).

Los que van directo a la primera vuelta

De otro lado, ocho candidatos presidenciales rechazaron su participación en las consultas interpartidistas y estarán presentes en el tarjetón electoral de las elecciones presidenciales de finales de mayo.

El listado lo encabeza el abogado y empresario Abelardo de la Espriella, que entregó cerca de cinco millones de apoyos ciudadanos, donde manifestó que el masivo respaldo hacia su candidatura lo pondría como uno de los aspirantes favoritos a suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Otro fue el exministro de las TIC Mauricio Lizcano, al considerar que no se siente representado en ninguna de las coaliciones que se definirán en marzo de 2026.

Adicional a ello, se encuentra el exministro del Interior Daniel Palacios. Aunque el aspirante había llegado a la Gran Consulta por Colombia, a mediados de enero declinó su participación, tras señalar diferencias con tres de los integrantes de la coalición.

Igualmente, otros aspirantes que no oficializaron su vinculación hacia las consultas son Santiago Botero, Sondra Macollins, Leonardo Huerta y Carlos Caicedo.

Los que están pendientes

Tanto la exalcaldesa de Bogotá Claudia López como el exministro de Relaciones Internacionales Luis Gilberto Murillo aún no han definido si participarán en las consultas interpartidistas.

Si bien ellos no han manifestado su posible inclusión en los grupos de aspirantes, tanto La Gran Consulta como el del Pacto Amplio (Centroizquierda), no se descarta que se formalice otra consulta que se diferencie de los intereses de las anteriores mencionadas.

Las inscripciones para estas consultas se cierran formalmente el 31 de enero de 2026, por lo que la lista final podría tener variaciones menores en los próximos días.