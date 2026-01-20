Cancillería de Colombia responde a advertencias de la Contraloría por el nuevo modelo de pasaportes y defiende cronograma

- crédito Colprensa

La Cancillería se pronunció frente a las advertencias formuladas por la Contraloría General de la República sobre el proceso de implementación del nuevo modelo de pasaportes en Colombia, esquema que deberá entrar en funcionamiento en los próximos meses.

La respuesta fue conocida tras la difusión de un informe del ente de control que alertó sobre eventuales riesgos administrativos y financieros asociados a este cambio.

De acuerdo con la información publicada por Semana, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que el proceso “avanza de manera continua y sin contratiempos”, en cumplimiento de los acuerdos y cronogramas definidos entre las entidades involucradas.

La Cancillería indicó que el nuevo modelo se desarrolla a partir de los convenios suscritos entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moneda S. A. de Portugal.

Las advertencias de la Contraloría se centraron en posibles dificultades derivadas de las obligaciones pactadas entre las partes. Según el ente de control, existirían factores que podrían generar impactos sobre el acceso de los ciudadanos al documento, así como riesgos para el patrimonio público si no se aclaran algunos aspectos técnicos y financieros del nuevo esquema.

Ante ese escenario, la canciller Rosa Villavicencio remitió un memorando a la Gerencia de la Imprenta Nacional de Colombia en el que solicitó tener en cuenta las observaciones realizadas por la Contraloría. En ese documento, la jefa de la diplomacia colombiana pidió revisar las recomendaciones consignadas en el informe de vigilancia fiscal, con el fin de garantizar que el proceso continúe conforme a la normativa vigente.

La Cancillería explicó que el convenio de cooperación internacional fue diseñado para asegurar la continuidad en la expedición de pasaportes y permitir una transición ordenada entre el modelo actual y el nuevo esquema. Según el Ministerio, este acuerdo brinda respaldo institucional para evitar interrupciones en el servicio y mantener la atención a los usuarios en todo el territorio nacional y en los consulados en el exterior.

En su pronunciamiento, el Ministerio defendió que el nuevo modelo permitirá mantener estándares óptimos de calidad en la prestación del servicio, además de condiciones económicas que no generen afectaciones al erario. En ese sentido, recalcó que no se han previsto incrementos extraordinarios en las tarifas y que cualquier ajuste futuro se aplicará únicamente conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“La Cancillería reitera que la implementación del nuevo modelo de pasaportes permitirá mantener estándares óptimos de calidad en la prestación del servicio, en condiciones económicas favorables y sin detrimento del patrimonio público”, señaló ese despacho. También precisó que, durante los últimos dos años, las tarifas para la expedición de pasaportes se han mantenido sin incrementos.

Por su parte, la Contraloría manifestó que uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con la falta de una proyección detallada de costos frente a los cambios que implica el nuevo modelo. El ente de control indicó que no se presentó un análisis financiero que permita anticipar el impacto económico del esquema, lo que podría derivar en riesgos para los recursos públicos.

Además, la Contraloría advirtió que aún no estarían claramente definidos los valores que la Cancillería deberá reconocer a la Imprenta Nacional de Colombia por la personalización de los pasaportes. Este aspecto fue señalado como un elemento clave dentro del proceso, dado que la personalización representa una de las etapas más sensibles en la producción del documento.

Otro de los puntos señalados por el organismo de control tiene que ver con el cambio en las condiciones de producción. Según el informe, el nuevo esquema pasaría de un modelo basado en requerimientos según la demanda a uno que establece una cantidad mínima anual, lo que podría no reflejar la dinámica real del servicio. Sobre este aspecto, la Contraloría advirtió que se estaría haciendo abstracción de las variaciones en la demanda de pasaportes.

Frente a estas observaciones, la Cancillería insistió en que los convenios vigentes permiten responder de manera flexible a las necesidades del servicio y que el diseño del modelo busca garantizar la disponibilidad del documento para los colombianos, tanto dentro como fuera del país. El Ministerio reiteró que el seguimiento a la implementación se realiza de forma permanente y coordinada con las entidades participantes.