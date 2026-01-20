Colombia

Cancillería de Colombia responde a advertencias de la Contraloría por el nuevo modelo de pasaportes y defiende cronograma

La Cancillería respondió a las observaciones de la Contraloría sobre el nuevo modelo de pasaportes y afirmó que la implementación avanza sin retrasos. El Ministerio aseguró que existen convenios vigentes con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, y que no habrá afectaciones para los ciudadanos

Guardar
- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

La Cancillería se pronunció frente a las advertencias formuladas por la Contraloría General de la República sobre el proceso de implementación del nuevo modelo de pasaportes en Colombia, esquema que deberá entrar en funcionamiento en los próximos meses.

La respuesta fue conocida tras la difusión de un informe del ente de control que alertó sobre eventuales riesgos administrativos y financieros asociados a este cambio.

De acuerdo con la información publicada por Semana, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que el proceso “avanza de manera continua y sin contratiempos”, en cumplimiento de los acuerdos y cronogramas definidos entre las entidades involucradas.

- Cancillería
- Cancillería

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Cancillería indicó que el nuevo modelo se desarrolla a partir de los convenios suscritos entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moneda S. A. de Portugal.

Las advertencias de la Contraloría se centraron en posibles dificultades derivadas de las obligaciones pactadas entre las partes. Según el ente de control, existirían factores que podrían generar impactos sobre el acceso de los ciudadanos al documento, así como riesgos para el patrimonio público si no se aclaran algunos aspectos técnicos y financieros del nuevo esquema.

Ante ese escenario, la canciller Rosa Villavicencio remitió un memorando a la Gerencia de la Imprenta Nacional de Colombia en el que solicitó tener en cuenta las observaciones realizadas por la Contraloría. En ese documento, la jefa de la diplomacia colombiana pidió revisar las recomendaciones consignadas en el informe de vigilancia fiscal, con el fin de garantizar que el proceso continúe conforme a la normativa vigente.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

La Cancillería explicó que el convenio de cooperación internacional fue diseñado para asegurar la continuidad en la expedición de pasaportes y permitir una transición ordenada entre el modelo actual y el nuevo esquema. Según el Ministerio, este acuerdo brinda respaldo institucional para evitar interrupciones en el servicio y mantener la atención a los usuarios en todo el territorio nacional y en los consulados en el exterior.

En su pronunciamiento, el Ministerio defendió que el nuevo modelo permitirá mantener estándares óptimos de calidad en la prestación del servicio, además de condiciones económicas que no generen afectaciones al erario. En ese sentido, recalcó que no se han previsto incrementos extraordinarios en las tarifas y que cualquier ajuste futuro se aplicará únicamente conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“La Cancillería reitera que la implementación del nuevo modelo de pasaportes permitirá mantener estándares óptimos de calidad en la prestación del servicio, en condiciones económicas favorables y sin detrimento del patrimonio público”, señaló ese despacho. También precisó que, durante los últimos dos años, las tarifas para la expedición de pasaportes se han mantenido sin incrementos.

- crédito Colprensa/Archivo
- crédito Colprensa/Archivo

Por su parte, la Contraloría manifestó que uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con la falta de una proyección detallada de costos frente a los cambios que implica el nuevo modelo. El ente de control indicó que no se presentó un análisis financiero que permita anticipar el impacto económico del esquema, lo que podría derivar en riesgos para los recursos públicos.

Además, la Contraloría advirtió que aún no estarían claramente definidos los valores que la Cancillería deberá reconocer a la Imprenta Nacional de Colombia por la personalización de los pasaportes. Este aspecto fue señalado como un elemento clave dentro del proceso, dado que la personalización representa una de las etapas más sensibles en la producción del documento.

Otro de los puntos señalados por el organismo de control tiene que ver con el cambio en las condiciones de producción. Según el informe, el nuevo esquema pasaría de un modelo basado en requerimientos según la demanda a uno que establece una cantidad mínima anual, lo que podría no reflejar la dinámica real del servicio. Sobre este aspecto, la Contraloría advirtió que se estaría haciendo abstracción de las variaciones en la demanda de pasaportes.

Frente a estas observaciones, la Cancillería insistió en que los convenios vigentes permiten responder de manera flexible a las necesidades del servicio y que el diseño del modelo busca garantizar la disponibilidad del documento para los colombianos, tanto dentro como fuera del país. El Ministerio reiteró que el seguimiento a la implementación se realiza de forma permanente y coordinada con las entidades participantes.

Temas Relacionados

PasaportesCancillería de ColombiaImprenta NacionalColombia -NoticiasContraloría

Más Noticias

Sanciones a colegios privados por cobros no autorizados en matrículas y útiles, advierte MinEducación

El Ministerio de Educación detalló multas y medidas para colegios privados que realicen cobros no permitidos en matrículas, pensiones y útiles escolares durante 2026, según la Circular 002, con base en normas vigentes

Sanciones a colegios privados por

Salario mínimo de 2026: Petro defendió el aumento y dijo que, luego de hacer cálculos, “hasta nos falta un poquito más”

El ajuste decretado por el Gobierno nacional establece un nuevo piso de ingresos y reactiva la disputa legal sobre el rol del Estado en la política salarial

Salario mínimo de 2026: Petro

Cambio de fecha para el partido Millonarios vs. Medellín: la Dimayor oficializó el nuevo horario

El homenaje a Yeison Jiménez en el estadio El Campín obligó a modificar el calendario entre el Embajador y el Poderoso

Cambio de fecha para el

‘Desafío Siglo XXI’: Neos perdió porque Valentina no avanzó y los televidentes afirman que hablar de Lucho le afectó

La jornada estuvo marcada por las lágrimas de una concursante y una dura prueba

‘Desafío Siglo XXI’: Neos perdió

Trabajo en la Dian 2026: oportunidades laborales con salarios de hasta 12 millones de pesos

La convocatoria nacional ofrece 1.990 vacantes para profesionales, técnicos y asistentes en más de 17 ciudades. Así puede postularse

Trabajo en la Dian 2026:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En video, estas son las

En video, estas son las primeras imágenes de los policías liberados por el ELN: “Sé que ustedes sufrieron”

Liberaron a los cinco policías que habían sido secuestrados por el ELN en el Catatumbo: Defensoría del Pueblo confirmó

Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

Viceministro de Diálogo Social rechazó enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare que dejaron al menos 30 muertos

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’: Neos perdió

‘Desafío Siglo XXI’: Neos perdió porque Valentina no avanzó y los televidentes afirman que hablar de Lucho le afectó

Luisa Cortina aseguró que fandoms poderosos influyeron en su salida de ‘La casa de los famosos’

Karol G y Feid se separaron después de 3 años de relación, según TMZ

Blessd confirmó que está esperando a su primer hijo: “Solo quiero que tú llegues”

“La Reina del Flow” encabeza el top de las 10 mejores series del momento de Netflix en Colombia

Deportes

Cambio de fecha para el

Cambio de fecha para el partido Millonarios vs. Medellín: la Dimayor oficializó el nuevo horario

Arjen Robben respondió a las comparaciones con la dupla de Luis Díaz y Michael Olise en el Bayern Múnich

Millonarios apuesta por un refuerzo extranjero para afrontar la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana

Así se jugó la primera fecha de la Liga BetPlay 2026: resultados, goles y tabla de posiciones

Jhon Jader Durán es cuestionado en Turquía por su actitud: “Cuando no juega, se enfada”