Así fue la respuesta de María José Pizarro a María Fernanda Cabal por el sombrero de Carlos Pizarro: “No es un símbolo de guerra”

La senadora del Pacto Histórico afirmó que dicho sombrero simboliza el fin de la guerra y el inicio del diálogo democrático, en contraste con las críticas de la congresista del Centro Democrático

María José Pizarro salió en
María José Pizarro salió en defensa de su padre tras las declaraciones de María Fernanda Cabal

El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad presentada por la senadora María Fernanda Cabal contra la Resolución 018 del 17 de junio de 2024, expedida por el Gobierno nacional.

La medida, impulsada por el presidente Gustavo Petro, busca declarar el sombrero de Carlos Pizarro, excomandante del M-19, como patrimonio cultural de la Nación.

Cabal expresó en X que “ningún símbolo de terroristas puede convertirse en patrimonio de los colombianos”.

Además, afirmó que defenderá su postura “con la Constitución y la Ley”, resaltando que pasaron “un año y cinco meses” antes de que su demanda fuera admitida por la máxima instancia de lo contencioso administrativo.

La iniciativa que busca reconocer el objeto como patrimonio ha generado posturas enfrentadas en la esfera pública.

- crédito captura de pantalla
crédito captura de pantalla / X

María José Pizarro, hija del exlíder insurgente y actual senadora del Pacto Histórico, respondió a Cabal en la misma red social: “Ese sombrero no es un símbolo de guerra. Es el símbolo del día en el que la paz fue camino y ante el país, las armas del M-19 se dejaron para siempre”.

Destacó que este acto representó la apertura hacia la Constitución de 1991 y la posibilidad de encuentro nacional.

Pizarro también señaló que rechazar la declaración del sombrero como patrimonio “es rechazar que Colombia pueda sanar sus heridas y construir un futuro donde la paz sea el único camino”. También cuestionó la posición de Cabal, diciendo: “Lo suyo es mirar siempre atrás sembrando odio en cada palabra”.

La discusión sobre la memoria histórica y los símbolos relacionados con el conflicto armado colombiano sigue divisando opiniones en el país. Mientras sectores políticos apoyan la iniciativa como un reconocimiento al proceso de paz, otros la consideran una exaltación a figuras asociadas con la violencia.

María José Pizarro defiende el
María José Pizarro defiende el sombrero de su padre como símbolo de paz ante el Consejo de Estado

Esto dice la demanda de nulidad de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal

La demanda, presentada por la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, apuntó a la Resolución expedida por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que declaró como patrimonio cultural de la Nación el sombrero de Carlos Pizarro, excomandante del grupo.

Cabal sostuvo que esta declaratoria vulnera disposiciones constitucionales y normativas destinadas a las víctimas del conflicto armado.

En su argumentación, la demandante advierte sobre una posible contradicción con los principios de memoria, verdad y reparación, consagrados en la Ley 1448 de 2011, al considerar que símbolos vinculados a la insurgencia no deben recibir reconocimiento oficial.

Una demanda interpuesta en Bogotá
Una demanda interpuesta en Bogotá cuestiona la compatibilidad entre la declaratoria gubernamental de símbolos vinculados a antiguos movimientos armados y la protección de los derechos de víctimas del conflicto

El recurso se fundamenta en la figura de nulidad por inconstitucionalidad, prevista en la Ley 1437, que habilita la revisión y eventual anulación de actos administrativos generales que pudieran contrariar la Carta Política o la legislación vigente.

El proceso enfrentó un primer obstáculo en noviembre de 2024, cuando el Consejo de Estado inadmitió la demanda por cuestiones formales.

Posteriormente, la militante del Centro Democrático subsanó los requisitos, incluyendo la solicitud de pruebas sobre la publicación oficial de la Resolución 0218, documentación que el Ministerio aportó en mayo de 2025.

Cumplidos los requisitos, el Consejo de Estado, mediante auto fechado el 18 de diciembre de 2025, resaltó la relevancia del caso, por cuanto implica el examen de la constitucionalidad de actos administrativos relativos a la memoria histórica y los derechos de las víctimas.

- crédito Consejo de Estado
crédito Consejo de Estado / @MariaFdaCabal / X

La Sala determinó que el procedimiento idóneo es el medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437, ordenando la adecuación del proceso y la notificación a las partes.

Este episodio ha reavivado el debate sobre el papel de los símbolos en la memoria nacional. El sombrero de Carlos Pizarro es reivindicado por algunos sectores como emblema de reconciliación, mientras otros advierten que su inclusión en el patrimonio cultural podría afectar obligaciones estatales hacia quienes sufrieron la violencia.

La decisión final del Consejo de Estado definirá el alcance y la legitimidad de los símbolos en la construcción del relato colectivo de la Nación.

María José PizarroMaría Fernanda CabalCarlos PizarroM-19Sombrero de Carlos PizarroPatrimonio nacionalColombia-Noticias

Habló Zenaida Vargas, la mujer

Exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés

Defensa de Miguel Uribe expresó

Resultados Baloto y Revancha: números

Luis Fernanda W reveló desde
En video, estas son las

En video, estas son las primeras imágenes de los policías liberados por el ELN: "Sé que ustedes sufrieron"

La ruptura de Karol G

La ruptura de Karol G y Feid provocó reacciones y memes que inundaron las redes sociales: "Hijos de papás separados"

Emiliana Arango derrotó a Venus

Emiliana Arango derrotó a Venus Williams en su primera victoria en un Grand Slam: la tenista colombiana sigue en competencia en el Australian Open

