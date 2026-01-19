Roy Barreras advierte sobre un “retroceso político” y pide respaldo masivo al Pacto Amplio el 8 de marzo

Roy Barreras invitó a las bases del Pacto Histórico, movimientos sociales e independientes a participar activamente en la consulta del 8 de marzo, resaltando la importancia de la unidad y del voto ciudadano para consolidar el proyecto progresista y garantizar que el país continúe avanzando en derechos, paz e inclusión social. - crédito @RoyBarreras/X

A través de un video difundido en su cuenta oficial de X, el candidato presidencial Roy Barreras lanzó un llamado directo y enfático a las bases del Pacto Histórico y al progresismo colombiano para movilizarse de cara a la consulta del próximo domingo 8 de marzo, fecha que, según advirtió, será decisiva para el rumbo político del país.

En su mensaje, Barreras insistió en que la consulta no es solo un trámite electoral, sino un momento clave para consolidar la unidad del bloque progresista y evitar lo que calificó como un retroceso hacia “épocas oscuras” marcadas por la exclusión, la venganza política y la restricción de derechos sociales.

Uno de los mensajes centrales del video fue la advertencia sobre la importancia histórica de la jornada electoral. “El 8 de marzo se define el destino de Colombia”, afirmó Barreras, al tiempo que pidió a las bases asumir la consulta como una responsabilidad colectiva del pueblo colombiano.

Según el exembajador y líder del Pacto, el país enfrenta el riesgo de que sectores de derecha retornen al poder con la intención de desmontar los avances logrados en materia de inclusión social, libertades y derechos, impulsados durante el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Barreras sostuvo que la consulta del Pacto Amplio es mucho más que una competencia entre candidatos, y la definió como “la fórmula de la unidad”, un espacio donde se pondrá a prueba la capacidad del progresismo para mantenerse cohesionado y con vocación de poder.

Barreras convoca a movimientos sociales e independientes a respaldar el proyecto progresista en las urnas. - crédito Colprensa

La meta: seis millones de votos desde las bases

Durante su intervención, Roy Barreras propuso una meta ambiciosa: alcanzar seis millones de votos en la consulta del Pacto Amplio. Según explicó, esa cifra no depende de alianzas coyunturales, sino del trabajo y la convicción de las bases sociales y políticas que han acompañado el proyecto progresista durante los últimos años.

Recordó que, tras recorrer el país y reunirse con dirigentes del Pacto Histórico en distintas regiones, inicialmente se planteó el objetivo de tres millones de votos, cifra que, según afirmó, ya fue alcanzada, convirtiéndose en un hito político que espera sea reconocido por el Consejo Nacional Electoral.

“La tarea de los seis millones de votos es de nosotros, de las bases”, reiteró, dejando claro que el llamado no se limita a militantes formales, sino que incluye a ciudadanos independientes, movimientos sociales y sectores populares que desean un país más justo y en paz.

Roy Barreras insiste en la participación activa de las bases para fortalecer la consulta del 8 de marzo. - crédito Reuters

Defensa de la paz y memoria del camino recorrido

En su discurso, Barreras hizo un recuento del camino político compartido durante más de 15 años, destacando la defensa del Acuerdo de Paz, la movilización social durante el plebiscito y la oposición a gobiernos que, según dijo, intentaron “hacer trizas” la paz en Colombia.

Resaltó que el Pacto Histórico logró, por primera vez en dos siglos, llevar a un Gobierno progresista al poder, un hecho que calificó como histórico y que ahora debe ser protegido mediante la participación masiva en la consulta.

“Juntos defendimos la paz, denunciamos las atrocidades contra las víctimas y reconstruimos la esperanza de la verdad y la reparación”, expresó, reforzando la idea de que la consulta del 8 de marzo representa la continuidad de ese proceso político y social.

Hizo un llamado a la movilización del Pacto Histórico en una jornada clave para el escenario político nacional. - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Unidad, victoria y reconciliación nacional

Más allá del resultado electoral, Roy Barreras planteó que el Pacto Amplio también tiene el reto de unir al país, cerrar las heridas de la polarización y superar el odio y la exclusión social.

Insistió en que la unidad es la victoria, y que solo un bloque progresista cohesionado podrá garantizar que Colombia avance y no retroceda en derechos, justicia social y construcción de paz.

Finalmente, extendió la convocatoria a todas las expresiones de izquierda, movimientos sociales, ciudadanos independientes y personas sin afiliación política, subrayando que el Pacto Amplio es más grande que cualquier candidatura individual.

“Colombia no está condenada a seguir el destino de los sembradores de miedo y odio. Colombia tiene derecho a la esperanza”, concluyó Barreras, cerrando su mensaje con un llamado claro: “Ni un paso atrás. Siempre adelante. Nos vemos el 8 de marzo”.