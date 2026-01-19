Procuraduría pide protección urgente para habitantes de El Retorno, Guaviare, tras enfrentamientos armados

La Procuraduría General de la Nación hace un llamado urgente para proteger a la población civil tras los enfrentamientos en Guaviare - crédito W Radio

La Procuraduría General de la Nación solicitó acciones urgentes de protección para los habitantes de la vereda Kuwait, ubicada en el área rural del municipio de El Retorno, Guaviare, luego de que se registrara un enfrentamiento armado que habría dejado al menos 30 muertos en la zona.

La entidad enfatizó la gravedad de la situación de orden público y la necesidad de que las autoridades nacionales, departamentales y locales intervengan sin dilaciones.

En un pronunciamiento público, la Procuraduría recalcó: “Ante la situación de orden público que se registra en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, la procuraduría solicitó a las autoridades nacionales, departamentales y locales protección inmediata a sus comunidades, así como la activación de canales gubernamentales para asistencia humanitaria ante un eventual desplazamiento forzado o confinamiento de sus habitantes”.

La institución insistió en la importancia de implementar mecanismos efectivos de atención para resguardar a la población civil, especialmente ante el riesgo de desplazamientos masivos o confinamientos derivados de la violencia.

La Procuraduría instó a las autoridades a proteger a las comunidades de El Retorno y activar asistencia humanitaria ante la violencia en la zona rural.

De acuerdo con el organismo de control, la protección de los habitantes y la activación de la asistencia humanitaria constituyen prioridades inaplazables, dadas las amenazas que enfrentan quienes residen en esa zona del sur del país. La Procuraduría subrayó que el Estado debe garantizar la seguridad y el acceso a ayuda humanitaria en caso de que la situación evolucione hacia un desplazamiento forzado o confinamiento.

Enfrentamientos armados y disputa territorial

Según información preliminar, al menos 30 personas habrían fallecido en los combates entre estructuras disidentes de las Farc, que se disputan el control territorial en el Guaviare. Los enfrentamientos estarían relacionados con una confrontación directa entre grupos ilegales comandados por alias Iván Mordisco y alias Calarcá. Ambos lideran estructuras armadas que buscan el dominio de rutas estratégicas para actividades ilícitas en la región.

El Ejército Nacional informó que las víctimas corresponderían a presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa, del Bloque Amazonas. Tras conocerse la magnitud de los hechos, unidades de la Brigada 22 se desplazaron al área afectada, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y equipos de inteligencia militar, para verificar la situación y evaluar la presencia de amenazas adicionales.

Comunicado oficial del Ejército Nacional sobre enfrentamientos entre disidencias en Guaviare

Riesgo de desplazamiento forzado y confinamiento

La Procuraduría General de la Nación reiteró en su declaración la urgencia de que se activen los canales gubernamentales de asistencia humanitaria, pues la escalada de violencia podría provocar desplazamientos forzados o situaciones de confinamiento. En el pronunciamiento, la entidad señaló la necesidad de “responder oportunamente ante posibles desplazamientos forzados o escenarios de confinamiento de la población civil”.

Las autoridades locales y nacionales mantienen vigilancia constante ante la posibilidad de que se presenten nuevos enfrentamientos o actos que pongan en riesgo a los habitantes de El Retorno. La presencia de artefactos explosivos y la dificultad de acceso a la zona incrementan la vulnerabilidad de la población y del personal humanitario.

Operativos militares y verificación de la situación en terreno

El Ejército Nacional destacó que, desde la noche del viernes, tropas de la Brigada 22 realizan operaciones en la zona de los hechos. El despliegue militar incluye apoyo aéreo y labores de inteligencia para establecer el alcance real de los enfrentamientos y garantizar la seguridad de los habitantes. Las autoridades han activado un Puesto de Mando Unificado con el fin de coordinar acciones interinstitucionales y dar respuesta a la emergencia.

De acuerdo con fuentes oficiales, aún no es posible confirmar el número exacto de víctimas ni la identidad de los fallecidos, debido a la complejidad del terreno y a la persistencia de la amenaza armada. Tampoco se han reportado desplazamientos o confinamientos masivos, pero el riesgo permanece latente.

La disputa entre facciones de alias Iván Mordisco y alias Calarcá responde al control de rutas estratégicas de economías ilícitas en Guaviare

Contexto de violencia y disputa por control territorial

Los combates registrados en la vereda Kuwait se insertan en el contexto de una disputa entre facciones disidentes de las Farc por el control de corredores estratégicos en el suroriente colombiano. La región del Guaviare se considera fundamental para el tráfico de sustancias ilícitas y el movimiento de estructuras armadas hacia departamentos vecinos como Guanía y Caquetá.

El conflicto entre los grupos comandados por alias Iván Mordisco y alias Calarcá ha generado una situación de alta inestabilidad en la zona, lo que ha motivado la intervención de las autoridades estatales y el llamado de la Procuraduría General de la Nación para garantizar la protección de los habitantes y evitar una crisis humanitaria de mayores proporciones.