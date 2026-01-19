Colombia

Liberaron a los cinco policías que habían sido secuestrados por el ELN en el Catatumbo: Defensoría del Pueblo confirmó

La comisión humanitaria que acompañó la entrega confirmó que los uniformados, en poder del grupo armado desde el 6 de enero, fueron entregados en zona rural y trasladados para recibir atención médica y reunirse con sus familias

Guardar
Los policías estaban en poder
Los policías estaban en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) - crédito Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo confirmó el lunes 19 de enero la liberación de cinco policías que habían sido secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el 6 de enero en el departamento de Norte de Santander.

Los uniformados recuperaron su libertad luego de permanecer 13 días en poder del grupo armado, que los había retenido mientras viajaban de civil en un bus de servicio público en la vía Cúcuta–Tibú, en el sector conocido como La Llana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información entregada por la Defensoría del Pueblo, los policías se encontraron en buen estado de salud al momento de la entrega. La entidad compartió imágenes del operativo humanitario y reiteró su llamado a los grupos armados ilegales para que liberen de manera inmediata e incondicional a todas las personas que permanecen privadas de la libertad en distintas regiones del país.

La operación humanitaria contó con
La operación humanitaria contó con el respaldo de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas - crédito @DefensoriaCol / X

“Hoy fueron liberados cinco policías que se encontraban secuestrados por el ELN desde el pasado 6 de enero. Afortunadamente, se encuentran en buen estado de salud”, informó la Defensoría a través de su cuenta oficial en la red social X.

El secuestro y la intervención humanitaria

Los uniformados José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz estaban regresando de su permiso de fin de año cuando fueron interceptados por hombres armados del ELN.

Los guerrilleros detuvieron el bus en el que se movilizaban, revisaron los celulares de todos los pasajeros y, tras identificar a los policías, los retuvieron en contra de su voluntad.

Los policías fueron interceptados por
Los policías fueron interceptados por el ELN mientras viajaban de civil en un bus entre Cúcuta y Tibú el 6 de enero - crédito @DefensoriaCol / X

La pronta liberación de los funcionarios fue posible gracias a la intervención de una comisión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.

Las gestiones humanitarias se desarrollaron de manera discreta y constante desde el momento en que se confirmó el secuestro, con el objetivo de garantizar el regreso seguro de los uniformados y evitar una escalada en el conflicto armado de la zona.

De acuerdo con el reporte de la Defensoría, los cinco policías liberados se encuentran en buen estado de salud físico, a pesar de las condiciones de cautiverio. La noticia fue recibida con alivio tanto por las familias de los uniformados como por las autoridades nacionales, que desde el primer momento denunciaron públicamente el secuestro y exigieron el respeto por la vida y la integridad de los retenidos.

Las autoridades reportaron que los
Las autoridades reportaron que los uniformados liberados se encuentran en buen estado de salud físico y mental tras su secuestro en Catatumbo - crédito @DefensoriaCol / X

La defensora del Pueblo, Iris Marín, enfatizó la urgencia de que todos los secuestrados en manos de grupos armados en Colombia recuperen su libertad. “Un alivio esta liberación. Para ellos, para sus familias. Insistimos en la liberación de decenas de personas que continúan secuestradas por el ELN, en Norte de Santander, en Arauca y en otras partes del país“, declaró Marín.

Por su parte, el general William Rincón, director de la Policía Nacional, reiteró su condena al secuestro, calificándolo como un acto que vulnera la dignidad y la tranquilidad de la nación. En su momento, la institución ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permitiera identificar a los responsables del secuestro.

Contexto del conflicto en Catatumbo

El secuestro y la violencia
El secuestro y la violencia del ELN en Catatumbo han intensificado el llamado de la sociedad y organismos humanitarios para proteger los derechos humanos - crédito Policía Nacional

La región del Catatumbo es escenario de una crisis humanitaria prolongada, marcada por enfrentamientos entre diferentes grupos armados y un desplazamiento forzado masivo.

Desde el 16 de enero de 2025, cuando se intensificaron los combates entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de “Carlarcá”, la población civil quedó atrapada en medio de disputas territoriales continuas. De acuerdo con cifras oficiales, más de 100.000 personas han sido desplazadas en el último año debido a la violencia en la zona.

Temas Relacionados

SecuestroELNCatatumboPolicía NacionalDefensoría del PubebloColombia-Noticias

Más Noticias

Catherine Juvinao denunció todo un “cartel de diplomas” en la Fundación San José: expuso 24 casos

La representante a la Cámara por el partido Alianza Verde se refirió a un “carrusel” de entrega de títulos por parte del centro de educación superior, durante 2022 y 2023, a raíz de 24 casos expuestos en su denuncia

Catherine Juvinao denunció todo un

Irregularidades en contratos de Ecopetrol hicieron perder una millonaria fortuna a Colombia: “Se demoró para aplicar las multas”

La Contraloría alertó por deficiencias en la gestión y supervisión que impidieron la recuperación de recursos y generaron deterioro en inversiones clave en la isla de Providencia y campos del Meta

Irregularidades en contratos de Ecopetrol

Escudo antidrones en Colombia: descartan que exista confidencialidad en el billonario proyecto del Ministerio de Defensa

La inversión total será de más de seis billones de pesos, pero para la primera fase se contará con un presupuesto de un billón

Escudo antidrones en Colombia: descartan

Estos serán los partidos de los jugadores colombianos en la semana 7 de la Champions League: Luis Díaz, a asegurar su cupo en la fase final

Richard Ríos será la baja más importante de los colombianos en Europa por una luxación en el hombro, que sufrió en el clásico de la Copa de Portugal enfrentando a FC Porto

Estos serán los partidos de

Gustavo Petro anticipó los temas que tratará con Donald Trump en la Casa Blanca: “Articulación energética y eléctrica”

El presidente colombiano informó que buscaría plantear ante el presidente norteamericano la integración energética con Venezuela y Panamá, con el propósito de transformar el papel de Colombia en el sector

Gustavo Petro anticipó los temas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Camiones cargados con combustible irregularmente

Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

Viceministro de Diálogo Social rechazó enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare que dejaron al menos 30 muertos

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Karen Sevillano reaccionó al posicionamiento

Karen Sevillano reaccionó al posicionamiento de Beba en ‘La casa de los famosos Colombia’ contra Yuli Ruiz

Giovanny Ayala pidió perdón a sus colegas en misa que ofreció por el descanso de Yeison Jiménez: “Pedirles paz”

Estas fueron las reacciones que dejó el posicionamiento entre Beba y Yuli Ruiz: “Para que les arda”

Karina García resaltó la imagen de Melissa Gate: “Siempre impecable con sus looks, outfits y pelucas”

Johanna Fadul no bajó de “estúpida” a Yina Calderón y la empresaria no dudó en responderle: “Puedo ser la más gamina”

Deportes

Estos serán los partidos de

Estos serán los partidos de los jugadores colombianos en la semana 7 de la Champions League: Luis Díaz, a asegurar su cupo en la fase final

Fuad Char, máximo accionista del Junior, pide convocar una marcha para ampliar a 30 el cupo de jugadores: “Los equipos chicos fueron los que decidieron”

Más de 200 futbolistas habrían quedado desempleados en Colombia: estas son las cuentas luego del inicio del torneo

Partido de Millonarios vs. Medellín deberá ser reprogramado por concierto de la banda de Yeison Jiménez en El Campín de Bogotá

Inició la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla: después del partido del Junior contra Tolima entraron las máquinas