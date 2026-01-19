Liberaron a los cinco policías que habían sido secuestrados por el ELN en el Catatumbo: Defensoría del Pueblo confirmó

Los policías estaban en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) - crédito Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo confirmó el lunes 19 de enero la liberación de cinco policías que habían sido secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el 6 de enero en el departamento de Norte de Santander.

Los uniformados recuperaron su libertad luego de permanecer 13 días en poder del grupo armado, que los había retenido mientras viajaban de civil en un bus de servicio público en la vía Cúcuta–Tibú, en el sector conocido como La Llana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información entregada por la Defensoría del Pueblo, los policías se encontraron en buen estado de salud al momento de la entrega. La entidad compartió imágenes del operativo humanitario y reiteró su llamado a los grupos armados ilegales para que liberen de manera inmediata e incondicional a todas las personas que permanecen privadas de la libertad en distintas regiones del país.

La operación humanitaria contó con el respaldo de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas - crédito @DefensoriaCol / X

“Hoy fueron liberados cinco policías que se encontraban secuestrados por el ELN desde el pasado 6 de enero. Afortunadamente, se encuentran en buen estado de salud”, informó la Defensoría a través de su cuenta oficial en la red social X.

El secuestro y la intervención humanitaria

Los uniformados José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz estaban regresando de su permiso de fin de año cuando fueron interceptados por hombres armados del ELN.

Los guerrilleros detuvieron el bus en el que se movilizaban, revisaron los celulares de todos los pasajeros y, tras identificar a los policías, los retuvieron en contra de su voluntad.

Los policías fueron interceptados por el ELN mientras viajaban de civil en un bus entre Cúcuta y Tibú el 6 de enero - crédito @DefensoriaCol / X

La pronta liberación de los funcionarios fue posible gracias a la intervención de una comisión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.

Las gestiones humanitarias se desarrollaron de manera discreta y constante desde el momento en que se confirmó el secuestro, con el objetivo de garantizar el regreso seguro de los uniformados y evitar una escalada en el conflicto armado de la zona.

De acuerdo con el reporte de la Defensoría, los cinco policías liberados se encuentran en buen estado de salud físico, a pesar de las condiciones de cautiverio. La noticia fue recibida con alivio tanto por las familias de los uniformados como por las autoridades nacionales, que desde el primer momento denunciaron públicamente el secuestro y exigieron el respeto por la vida y la integridad de los retenidos.

Las autoridades reportaron que los uniformados liberados se encuentran en buen estado de salud físico y mental tras su secuestro en Catatumbo - crédito @DefensoriaCol / X

La defensora del Pueblo, Iris Marín, enfatizó la urgencia de que todos los secuestrados en manos de grupos armados en Colombia recuperen su libertad. “Un alivio esta liberación. Para ellos, para sus familias. Insistimos en la liberación de decenas de personas que continúan secuestradas por el ELN, en Norte de Santander, en Arauca y en otras partes del país“, declaró Marín.

Por su parte, el general William Rincón, director de la Policía Nacional, reiteró su condena al secuestro, calificándolo como un acto que vulnera la dignidad y la tranquilidad de la nación. En su momento, la institución ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permitiera identificar a los responsables del secuestro.

Contexto del conflicto en Catatumbo

El secuestro y la violencia del ELN en Catatumbo han intensificado el llamado de la sociedad y organismos humanitarios para proteger los derechos humanos - crédito Policía Nacional

La región del Catatumbo es escenario de una crisis humanitaria prolongada, marcada por enfrentamientos entre diferentes grupos armados y un desplazamiento forzado masivo.

Desde el 16 de enero de 2025, cuando se intensificaron los combates entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de “Carlarcá”, la población civil quedó atrapada en medio de disputas territoriales continuas. De acuerdo con cifras oficiales, más de 100.000 personas han sido desplazadas en el último año debido a la violencia en la zona.