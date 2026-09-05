Juan Pablo Montoya dio a Colombia su primer triunfo en la Fórmula 1: así se recuerda su histórica victoria en el Gran Premio de Italia en 2001

Juan Pablo Montoya logró en Monza la primera victoria de Colombia en la historia de la Fórmula 1 el 16 de septiembre de 2001 - crédito ©Sutton Motorsports/ZUMA Press

Guardar

El 16 de septiembre de 2001, el colombiano Juan Pablo Montoya cruzó primero la línea de meta en el Autodromo Nazionale di Monza y le dio a Colombia su primera victoria en la historia de la Fórmula 1.

El triunfo llegó en la 15° fecha de la temporada, apenas siete meses después de su debut en la categoría, y confirmó el potencial que el piloto bogotano había mostrado desde sus primeras carreras al volante del Williams-BMW FW23, así como en la Cart (hoy IndyCar), donde llegó a coronarse campeón en 1999.

PUBLICIDAD

Pese a la expectativa alrededor del bogotano tras su llegada a la escuderia comandada por Frank Williams, la temporada 2001 de Montoya tuvo un inicio marcado por la falta de fiabilidad de su FW 23 que buscaba competir con los Ferrari de Michael Schumacher y Rubens Barrichello.

Sin embargo, en el célebre “templo de la velocidad”, el colombiano dejó en claro que podía ser un piloto top en la categoría más prestigiosa del deporte a motor.

Abandonos, agresividad y velocidad: la temporada de Montoya antes de Monza

El sobrepaso de Montoya a Michael Schumacher en Interlagos acentó la reputación del colombiano en la Fórmula 1 - crédito AFP

En el Gran Premio de Australia, primera cita del calendario, ya había mostrado ritmo competitivo antes de retirarse, un patrón que se repitió en Malasia. La carrera de Brasil, disputada en el circuito de Interlagos, resultó determinante para su reputación dentro de la categoría: el colombiano superó a Michael Schumacher, entonces campeón del mundo vigente, con una maniobra agresiva en la que arrinconó al alemán tras el paso por la primera curva para asumir el liderato de la prueba. Mantuvo esa posición hasta que Jos Verstappen lo embistió por la parte trasera y lo forzó al retiro.

PUBLICIDAD

El primer podio de su carrera llegó recién en la quinta fecha, el Gran Premio de España, disputado el 29 de abril en el circuito de Catalunya, donde finalizó segundo. Ese resultado marcó un punto de inflexión en la consistencia del piloto, que repitió la segunda posición en el Gran Premio de Europa, disputado en el Nürburgring el 24 de junio.

El resto de la primera mitad de temporada alternó buen ritmo con problemas mecánicos. Montoya obtuvo su primera pole position en el Gran Premio de Alemania, en el trazado de Hockenheim, aunque una falla en el motor lo dejó fuera de competencia antes del final. En el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, sumó otro resultado sólido con un cuarto puesto.

PUBLICIDAD

Un fin de semana de máxima tensión

Para el momento en que la caravana de la Fórmula 1 llegó a Italia, el colombiano acumulaba apenas 15 puntos en el campeonato, sin terminar de mostrar en carrera lo que su monoplaza había demostrado en calificación a lo largo del año.

El fin de semana en Monza se desarrolló bajo un clima despejado, pero tenso en la parrilla. Cinco días antes, los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos pusieron en vilo a los pilotos, a lo que se sumó la propuesta de Michael Schumacher de proponer un pacto en el que tratarían la primera vuelta de carrera como si se disputara detrás del auto de seguridad, es decir, sin maniobras de adelantamiento hasta pasar la segunda chicana del trazado.

PUBLICIDAD

La motivación del alemán combinaba varios factores. Además de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, pesaban dos antecedentes adicionales: la muerte de un comisario de pista en un accidente múltiple ocurrido en la salida del Gran Premio de Italia del año anterior, y el choque sufrido apenas un día antes por el ex piloto de F1 Alex Zanardi —el piloto al que Montoya reemplazó en Williams— en una carrera de ChampCar en Alemania, que le costó la amputación de ambas piernas. Dicha propuesta sería finalmente rechazada, al no contar con la unanimidad de votos necesaria.

Juan Pablo Montoya obtuvo en Monza su tercera pole position de la temporada 2001 con el Williams-BMW FW23, favorecido por la potencia del motor BMW - crédito ©Sutton Motorsports/ZUMA Press

En la sesión de clasificación, disputada el sábado 15 de septiembre, Montoya impuso su ritmo desde los primeros minutos. Con un tiempo de 1:22.216, a un promedio de 253,6 km/h (157,6 mph), el colombiano se adjudicó su segunda pole position consecutiva de la temporada, y la tercera del año. Rubens Barrichello, al volante de una Ferrari, quedó segundo a 0,312 segundos, en lo que representó la primera vez en la temporada que el brasileño superaba en calificación a su compañero de equipo, Michael Schumacher, quien se ubicó tercero. La primera fila se completó con Ralf Schumacher, compañero de Montoya en Williams, en la cuarta posición.

PUBLICIDAD

El circuito de Monza, conocido por sus largas rectas, favorecía especialmente la potencia del motor BMW que equipaba al Williams FW23, un factor que quedó reflejado en la diferencia de casi un segundo respecto a los McLaren-Mercedes, que ocuparon la sexta y séptima colocación con David Coulthard y Mika Häkkinen.

La carrera

Juan Pablo Montoya defendió la pole position en la largada y lideró las primeras vueltas de la carrera, ante la presión de Rubens Barrichello - crédito ©Sutton Motorsports/ZUMA Press

La carrera arrancó el domingo 16 de septiembre al mediodía de Colombia y tuvo al país en vilo ante la posibilidad de que, esta vez sí, Montoya pudiese traducir la pole position en una victoria. Bajo un cielo despejado con temperatura ambiente de 19 °C, los semáforos se apagaron y Montoya defendió con éxito el liderato en la largada, marcando el ritmo durante las primeras vueltas.

PUBLICIDAD

En la novena vuelta, el neumático delantero de su monoplaza sufrió un fenómeno de ampollamiento que redujo su adherencia en la salida de una de las chicanas del trazado. Barrichello aprovechó la circunstancia para adelantar al colombiano y tomar el liderato, ventaja que fue ampliando a medida que transcurrían las vueltas siguientes.

Sin embargo, lo que la fiabilidad parecía arrebatarle en ese momento a Montoya, se lo terminó devolviendo con una estrategia acertada por parte de Williams y una con contratiempos en Ferrari. Barrichello había optado por ir a dos paradas, realizando la primera en la vuelta 19. Sin embargo, una falla en la manguera de repostaje le hizo perder tiempo valioso en boxes y regresó a la pista sin completar la carga de combustible.

PUBLICIDAD

La estrategia de una sola parada de Williams resultó clave para la victoria de Montoya en la Fórmula 1 - crédito ©Sutton Motorsports/ZUMA Press

Williams, en cambio, había optado por una estrategia de una sola parada para el colombiano. Montoya ingresó a boxes en la vuelta 29, lo que permitió que su compañero Ralf Schumacher asumiera el liderato de la carrera durante seis vueltas. Barrichello recuperó la primera posición en la vuelta 36 y la sostuvo hasta su segundo ingreso a los boxes, seis vueltas más tarde, cuando ingresó nuevamente para completar su carga de combustible.

Con la salida de Barrichello a boxes en la vuelta 42, Montoya retomó el liderato de la prueba. A partir de ese momento, el brasileño intentó recortar la diferencia en los tramos finales de la carrera, pero no logró acercarse lo suficiente para disputar la posición, en parte por la resistencia de Ralf Schumacher que le hizo perder tiempo con relación al colombiano.

PUBLICIDAD

Montoya cruzó la meta en la vuelta 53 con un tiempo total de 1 hora, 16 minutos y 58,493 segundos. Barrichello finalizó segundo, a 5,175 segundos del ganador, mientras que Ralf Schumacher completó el podio en la tercera posición, a 17,335 segundos. Michael Schumacher —que ya había clinchado el título de pilotos dos fechas antes en el Gran Premio de Hungría—, terminó cuarto.

Montoya ganó la carrera con un tiempo de 1 hora, 16 minutos y 58,493 segundos, por delante de Barrichello y Ralf Schumacher - crédito ©Sutton Motorsports/ZUMA Press

El resultado representó la primera victoria de un piloto colombiano en la historia de la Fórmula 1, además de constituir el triunfo número 107 para la escudería Williams como constructor y el número 13 para BMW como motorista. Con estos 10 puntos, Montoya ascendió a la quinta posición del campeonato de pilotos, mientras que Williams redujo a ocho unidades la diferencia respecto a McLaren en la lucha por el subcampeonato de constructores, con dos fechas restantes en el calendario.

En el podio, la celebración se vio opacada por las demostraciones de duelo tras los atentados del 11 de septiembre, pero eso poco hizo por restarle entusiasmo al bogotano por su gesta en el automovilismo internacional.