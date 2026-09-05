El ministro Rodrigo Lara celebró la confirmada visita a Colombia de Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU.: “Extraordinario aliado”

El ministro Rodrigo Lara ve con buenos ojos la visita oficial de Marco Rubio a Colombia, el 8 de septiembre de 2026 - crédito @MinInterior/X

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El gobierno de Estados Unidos confirmó una gira del secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, a Colombia, Ecuador y Perú, del 8 al 10 de septiembre de 2026, “para fortalecer las asociaciones clave en la región”, de acuerdo con la comunicación oficial.

Al respecto, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, celebró la confirmación de la visita a Colombia del alto funcionario, prevista para el martes 8 de septiembre, como un factor positivo para los colombianos, en vista de que EE. UU. es un “extraordinario aliado”, particularmente, tras la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia y la consiguiente restauración de los vínculos diplomáticos entre ambas nacioones.

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En una rueda de prensa, Lara Restrepo afirmó que el Gobierno prepara la llegada del funcionario estadounidense, aunque no precisó la agenda oficial ni los encuentros previstos durante su estadía.

Marco Rubio visitará Colombia, Ecuador y Perú del 8 al 10 de septiembre de 2026 - crédito Aaron Schwartz/Reuters

“Estados Unidos es un extraordinario aliado de Colombia. Somos dos democracias, compartimos valores, principios, un apego profundo por el sistema constitucional de separación de poderes y combatimos enemigos comunes, que son las expresiones narcoterroristas”, sostuvo el ministro.

Sobre los detalles de los motivos de la visita diplomática, el gobierno del presidente Donald Trump confirmó que “durante el viaje, Rubio se reunirá con el nuevo Gobierno de De la Espriella en Colombia, con el presidente Noboa en Ecuador y con el nuevo Gobierno de Fujimori en Perú para dialogar sobre el apoyo de Estados Unidos a la respuesta de Colombia ante el terremoto; el refuerzo de la cooperación en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo que amenaza a nuestro hemisferio; y las ventajas de unas relaciones comerciales más estrechas entre nuestros países”.

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Rodrigo Lara Restrepo planteó más autonomía fiscal para las regiones

En el mismo encuentro con periodistas, el ministro Lara Restrepo afirmó que, en otros temas de la agenda del Gobierno nacional, se está buscando otorgar más facultades y recursos a los territorios a través de un esquema de autonomía fiscal.

“Nosotros creemos que hay que darle más libertad y más autonomía fiscal a las regiones”, sostuvo el funcionario.

Lara Restrepo explicó que el Gobierno planea crear un “marco de experimentación administrativa” para transferir competencias de manera gradual, según las capacidades de cada región.

El ministro del Interior planteó alternativas para garantizar mayor capacidad y autonomía en las regiones - crédito @Rodrigo_Lara_/X

La iniciativa contemplaría la asignación progresiva de responsabilidades, recursos y mayores márgenes de decisión para las administraciones regionales. “Cómo transferir competencias de manera gradual, de acuerdo con las capacidades, para poder transferir las competencias, los recursos y más libertad”, explicó.

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El alto funcionario enumeró tres frentes que, según indicó, harán parte de las prioridades del Gobierno: más poder de decisión para las regiones, seguridad territorial y fortalecimiento de la salud pública.

Lara Restrepo afirmó que el Ejecutivo busca recuperar la viabilidad financiera de los hospitales públicos y mejorar la atención sanitaria. “Un compromiso con la salud y con el bienestar del pueblo colombiano”, manifestó.

“De devolverle básicamente la viabilidad de los hospitales públicos, la viabilidad de la salud en general”, añadió.

El ministro del Interior también se pronunció sobre la muerte de ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’

Consultado sobre la operación contra alias Bendito Menor, máximo cabecilla de la Subestructura Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, el ministro evitó ofrecer detalles y remitió las explicaciones al Ministerio de Defensa.

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Naín Pérez Toncel, más conocido como alias Bendito Menor cayó y fue neutralizado por las autoridades - crédito red social Facebook

“Preferiría que fuera el ministro de Defensa quien diera los detalles de este golpe tan importante contra ese individuo”, dijo Lara Restrepo. Además, añadió que el presidente Abelardo de la Espriella ya había informado sobre el resultado de la operación.

El funcionario agregó que esa acción hace parte del compromiso del Gobierno nacional de “combatir duro al crimen”.

Por su parte, el Ejecutivo comunicó que durante el procedimiento también fueron neutralizados alias El Tío, cabecilla logístico; alias Casiloco, responsable del componente financiero, y alias La Bebecita, compañera sentimental de “Naín” o “Bendito Menor” e integrante de su círculo cercano.