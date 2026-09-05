Alberto Gamero recibiría ‘jugoso’ salario por volver con Millonarios: sería uno de los técnicos mejor pagados del fútbol colombiano

Alberto Gamero aceptó el regreso a Millonarios luego de renunciar al club en diciembre de 2024 - crédito Millonarios FC

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Millonarios comenzó oficialmente la segunda etapa del técnico Alberto Gamero, que aceptó la oferta en la noche del jueves 3 de septiembre, dos días después del despido de Fabián Bustos, y con la obligación de pelear por la Liga BetPlay en el segundo semestre, al igual que la Copa Colombia.

Durante la negociación, Gamero habría tenido un aumento salarial con respecto a su primer ciclo, lo que habría ayudado para que aceptara las condiciones para retomar el trabajo al que renunció el 31 de diciembre de 2024, cuando se conocieron amenazas en su contra.

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El entrenador también inició con las prácticas para su debut en la Liga BetPlay, el cual es muy esperado por los aficionados porque, a diferencia de su etapa anterior, en esta arrancará con una nómina que no armó, pero es competitiva y se encuentra adentro de los ocho primeros de la tabla.

El salario de Alberto Gamero

La experiencia del samario es una de las más importantes en el fútbol colombiano, ya que pasó por escuadras históricas como Millonarios, Deportes Tolima, Deportivo Cali, Junior de Barranquilla y logró tres títulos de liga, cada una con equipo distinto, además de dos Copas Colombia y una Superliga.

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La emisora La FM dio a conocer que Alberto Gamero tendría un salario de nada menos que 70.000 dólares mensuales, es decir, más de 219 millones de pesos colombianos, en su nuevo contrato con los embajadores, que lo hace uno de los entrenadores mejores pagos del fútbol colombiano.

Alberto Gamero logró el acuerdo para dirigir a Millonarios tras una reunión con el presidente Enrique Camacho - crédito Millonarios FC

El medio mencionó que dicha cifra es la misma que Fabián Bustos ganaba hasta el 1 de septiembre, cuando fue despedido, señaló que son 40.000 dólares menos de lo que recibía cuando dirigió al Deportivo Cali, entre julio de 2025 y marzo de 2026, que habrían sido 110.000 dólares.

De otro lado, el contrato de Alberto Gamero iría hasta diciembre de 2027, lo que dará más de un año para que arme un equipo competitivo en la próxima temporada, se relacione mejor con los jugadores y pueda iniciar otro proyecto a largo plazo, pero con mayor presión por títulos.

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Alberto Gamero, en su primera práctica, tuvo un informe de la nómina por parte de Omar Rodríguez, el técnico interino en el clásico contra Santa Fe - crédito Millonarios FC

Finalmente, los colaboradores del samario en el conjunto azul serán Jorge Castro, su asistente técnico y con el que trabajó en Deportivo Cali, además de Julio Charales como preparador físico, el cual repite en el mismo cargo que tuvo en el primer ciclo en los embajadores.

“Saben de la grandeza que es este equipo”

Durante el primer día de trabajo de Alberto Gamero, en la sede deportiva de los azules al norte de Bogotá, el entrenador le habló a los jugadores y afirmó que no existe otra meta que no sea el título, pues es la exigencia de la dirigencia y la hinchada en la temporada.

Alberto Gamero cuenta con mucha expectativa en Millonarios para su segundo ciclo en 2026 - crédito Millonarios FC

“Los que vinieron y los que han estado aquí saben de la grandeza que es este equipo. Me motiva mucho venir aquí, primero este es un equipo grande y segundo, que se reforzó bien. Lo que tenemos ahora mismo muy importante. Lo que nosotros vamos a intentar es ayudarlos a ustedes a que ustedes sean mejores todavía”, dijo el samario.

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Gamero también envió un mensaje a los jugadores que llegaron en los últimos meses, sobre lo importante que es sacar campeón a Millonarios y quedar en la historia de la institución para toda la vida: “Los nuevos, porque hay unos que ya están aquí, sepan que dar campeón en Millonarios es lo más lindo que hay. Entonces, tienen el equipo. armaron el equipo para pelear eso y vamos a meternos, ustedes lo saben. Para eso se armaron, para pelear títulos, y creo que lo podemos hacer”.