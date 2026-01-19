Colombia

Jessi Uribe “estalló” tras los rumores que lo vinculan con la muerte de Yeison Jiménez: emprenderá acciones legales

El cantante santandereano alzó la voz para desmentir las afirmaciones que circulan en redes sociales y recalcó su dolor por la pérdida de su amigo y colega a través de un comunicado

La falsa vinculación de Jessi
La falsa vinculación de Jessi Uribe con la muerte de Yeison Jiménez provocó el inicio de acciones legales y un rechazo público de su entorno

La industria de la música popular en Colombia atraviesa días de conmoción tras el fallecimiento de Yeison Jiménez en un accidente aéreo, suceso que generó un intenso duelo nacional y una oleada de manifestaciones de solidaridad.

En este contexto, Jessi Uribe, uno de los referentes del género y amigo del “Aventurero” se vio obligado a salir al paso de rumores que lo vinculan falsamente con la muerte de su colega, información que ha circulado en diversas plataformas digitales y que fue calificada como infundada por el propio artista santandereano y su equipo legal.

La difusión de estos señalamientos en redes sociales y canales de video llevó a Uribe a emitir un comunicado oficial, en el que denuncia la falta de sustento de las acusaciones y advierte sobre el impacto negativo en su vida personal y profesional.

“Estas publicaciones constituyen noticias falsas que incorporan señalamientos graves y completamente infundados”, expresó el equipo legal del cantante en la comunicación difundida a medios y opinión pública.

Rumores infundados sobre Jessi Uribe
Rumores infundados sobre Jessi Uribe se propagaron en redes sociales y plataformas digitales tras la tragedia que enluta a la música popular colombiana

Comunicado oficial y acciones legales tras la desinformación

El comunicado divulgado por Jessi Uribe y su equipo enfatiza el rechazo a cualquier intento de vincularlo con el siniestro que costó la vida de Yeison Jiménez y otras cinco personas.

“Rechazamos y repudiamos de manera categórica las afirmaciones, señalamientos y acusaciones sobre supuesta responsabilidad y vinculaciones frente al fallecimiento de Yeison Jimenez donde se involucra a Jessi Uribe”, puntualiza el documento, que también advierte sobre la vulneración de derechos fundamentales como el buen nombre, la honra y la dignidad del artista.

El entorno de Uribe inició un proceso de recopilación de evidencia digital en articulación con la Policía Nacional y la división de cibercrimen, buscando rastrear la procedencia de las publicaciones y la identificación de los responsables. Esta intervención policial apunta a frenar la circulación de información falsa y prevenir nuevas afectaciones a la reputación del cantante.

El equipo legal de Jessi
El equipo legal de Jessi Uribe emitió un comunicado oficial desmintiendo cualquier relación del cantante con el accidente aéreo de Yeison Jiménez

“Solicitamos a los medios, creadores de contenido y usuarios en redes sociales abstenerse de replicar, comentar o amplificar este tipo de publicaciones, ya que su circulación contribuye a fortalecer la desinformación y puede derivar en consecuencias legales para quienes las difundan como verdaderas, aun sin ser sus autores, advierte el comunicado oficial del equipo de Uribe.

Impacto personal y profesional por rumores sin fundamento

La aparición de estos señalamientos generó molestia y preocupación en el círculo cercano de Jessi Uribe, que manifestó encontrarse afectado tanto en el plano emocional como profesional. El cantante compartió escenarios, proyectos musicales y una amistad de años con Yeison Jiménez, lo que agrava el dolor ante la pérdida y la indignación por las acusaciones.

Es de recordar que el intérprete de Dulce pecado estuvo presente en el homenaje realizado en el Movistar Arena, donde recordó el legado musical y humano del “Aventurero”.

Ambos artistas, Jessi Uribe y
Ambos artistas, Jessi Uribe y Yeison Jiménez, destacaron por su aporte a la música popular y tenían previstas colaboraciones antes del accidente

Ambos artistas compartían una visión de aporte a la música popular colombiana, descartando cualquier rivalidad. Incluso, tenían previsto lanzar una colaboración musical dedicada a la Selección Colombia antes del accidente de Jiménez. Por lo que estas noticias falsas, “afectan el buen nombre de Jessi Uribe y su entorno familiar”, indicó su equipo legal, subrayando el impacto de los rumores en la estabilidad emocional del intérprete.

La familia y el entorno de Yeison Jiménez reiteraron la necesidad de respeto y empatía durante este periodo de duelo, al tiempo que Uribe ha hecho un llamado a la prudencia y a honrar la memoria de su colega, evitando alimentar rumores que solo profundizan el dolor de los afectados.

“Difundir información falsa daña la reputación de las personas involucradas y profundiza el dolor de quienes lamentan la partida de Yeison Jiménez”, concluyó el comunicado.

