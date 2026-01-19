Jessi Uribe “estalló” tras los rumores que lo vinculan con la muerte de Yeison Jiménez: emprenderá acciones legales

La falsa vinculación de Jessi Uribe con la muerte de Yeison Jiménez provocó el inicio de acciones legales y un rechazo público de su entorno - crédito composición fotográfica @jessiuribe3 @yeison_jimenez

La industria de la música popular en Colombia atraviesa días de conmoción tras el fallecimiento de Yeison Jiménez en un accidente aéreo, suceso que generó un intenso duelo nacional y una oleada de manifestaciones de solidaridad.

En este contexto, Jessi Uribe, uno de los referentes del género y amigo del “Aventurero” se vio obligado a salir al paso de rumores que lo vinculan falsamente con la muerte de su colega, información que ha circulado en diversas plataformas digitales y que fue calificada como infundada por el propio artista santandereano y su equipo legal.

La difusión de estos señalamientos en redes sociales y canales de video llevó a Uribe a emitir un comunicado oficial, en el que denuncia la falta de sustento de las acusaciones y advierte sobre el impacto negativo en su vida personal y profesional.

“Estas publicaciones constituyen noticias falsas que incorporan señalamientos graves y completamente infundados”, expresó el equipo legal del cantante en la comunicación difundida a medios y opinión pública.

Comunicado oficial y acciones legales tras la desinformación

El comunicado divulgado por Jessi Uribe y su equipo enfatiza el rechazo a cualquier intento de vincularlo con el siniestro que costó la vida de Yeison Jiménez y otras cinco personas.

“Rechazamos y repudiamos de manera categórica las afirmaciones, señalamientos y acusaciones sobre supuesta responsabilidad y vinculaciones frente al fallecimiento de Yeison Jimenez donde se involucra a Jessi Uribe”, puntualiza el documento, que también advierte sobre la vulneración de derechos fundamentales como el buen nombre, la honra y la dignidad del artista.

El entorno de Uribe inició un proceso de recopilación de evidencia digital en articulación con la Policía Nacional y la división de cibercrimen, buscando rastrear la procedencia de las publicaciones y la identificación de los responsables. Esta intervención policial apunta a frenar la circulación de información falsa y prevenir nuevas afectaciones a la reputación del cantante.

“Solicitamos a los medios, creadores de contenido y usuarios en redes sociales abstenerse de replicar, comentar o amplificar este tipo de publicaciones, ya que su circulación contribuye a fortalecer la desinformación y puede derivar en consecuencias legales para quienes las difundan como verdaderas, aun sin ser sus autores, advierte el comunicado oficial del equipo de Uribe.

Impacto personal y profesional por rumores sin fundamento

La aparición de estos señalamientos generó molestia y preocupación en el círculo cercano de Jessi Uribe, que manifestó encontrarse afectado tanto en el plano emocional como profesional. El cantante compartió escenarios, proyectos musicales y una amistad de años con Yeison Jiménez, lo que agrava el dolor ante la pérdida y la indignación por las acusaciones.

Es de recordar que el intérprete de Dulce pecado estuvo presente en el homenaje realizado en el Movistar Arena, donde recordó el legado musical y humano del “Aventurero”.

Ambos artistas compartían una visión de aporte a la música popular colombiana, descartando cualquier rivalidad. Incluso, tenían previsto lanzar una colaboración musical dedicada a la Selección Colombia antes del accidente de Jiménez. Por lo que estas noticias falsas, “afectan el buen nombre de Jessi Uribe y su entorno familiar”, indicó su equipo legal, subrayando el impacto de los rumores en la estabilidad emocional del intérprete.

La familia y el entorno de Yeison Jiménez reiteraron la necesidad de respeto y empatía durante este periodo de duelo, al tiempo que Uribe ha hecho un llamado a la prudencia y a honrar la memoria de su colega, evitando alimentar rumores que solo profundizan el dolor de los afectados.

“Difundir información falsa daña la reputación de las personas involucradas y profundiza el dolor de quienes lamentan la partida de Yeison Jiménez”, concluyó el comunicado.