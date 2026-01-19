Creador de contenido mostró en sus redes sociales los curiosos platos típicos de Salamina, Caldas: “Nunca los había visto”

Explora las delicias culinarias de Salamina, Caldas, un municipio bicentenario. En el icónico Café El Polo, descubre preparaciones únicas como los 'huevitos al vapor', la 'cremosa macana' y el 'pan chuzado' - crédito @manizalesenunclick / Instagram

En el corazón del norte de Caldas, la identidad culinaria de Salamina se revela en el desayuno tradicional que aún preservan ciertos restaurantes históricos.

En la cafetería El Polo, un referente local con más de 80 años de historia, se preparan cada mañana tres especialidades que definen el sabor del municipio: huevos al vapor, cremosa macana y pan chuzado.

El creador de contenido Paulo Tamayo Valenzuela compartió en su cuenta de Instagram cómo, en un restaurante de paredes verdes y blancas, los comensales pueden disfrutar de estas recetas emblemáticas.

“Huevitos al vapor, cremosita macana y pan chuzado son tres productos muy tradicionales en Salamina, municipio bicentenario del departamento de Caldas. Estos productos los pude disfrutar en Café el Polo”, relató Tamayo Valenzuela.

Los tres platillos se realizan con la máquina de café - crédito composición fotográfica

Los huevos al vapor representan una técnica particular que distingue a la localidad. Según explicó en el video: “En los huevos al vapor, básicamente ponen un huevo en este pocillo tradicional con salchichón, si así se quiere, y lo pasan por la lanceta de vapor. Su sabor es similar a unos huevos revueltos”.

La macana, por su parte, es una bebida caliente de consistencia espesa y reconfortante. En palabras de Paulo Tamayo Valenzuela: “La cremosa macana lleva galleta de soda desmenuzada y un buen pedazo de mantequilla ciento por ciento de vaca y canela en polvo al gusto. Su sabor es similar a una colada”.

Y para más precisión en la receta del Café El Polo se detalla: La macana se compone de azúcar, galletas, leche, vapor, mantequilla y canela. En esta preparación los ingredientes también se introducen en un pocillo para pasar por el vapor de la máquina. El vapor hace que la macana quede bien cocida. Luego, se le agrega la mantequilla y por último la canela. Se revuelve bien y queda lista para servir.

El pan chuzado completa la experiencia. Esta pieza de pan, que puede parecer común a simple vista, se transforma a través de una técnica particular: “Nunca lo había visto y básicamente lo que hacen es romper el pan y ponerle vapor con la lanceta. Posteriormente, le introducen un buen trozo de mantequilla ciento por ciento de vaca. El resultado es un pan con una textura muy esponjosa y la mantequilla le da ese sabor delicioso”, relató Tamayo Valenzuela.

El restaurante El Polo tiene 80 años de tradición - crédito composición fotográfica

En la tradición local, el pan chuzado puede presentarse relleno de huevo revuelto y otros ingredientes, consolidándose como una joya culinaria de la zona.

En el Café El Polo, la máquina italiana de café es la protagonista silenciosa de estas recetas. Todas estas preparaciones clásicas se hacen con el vapor de la máquina que permanece llena de agua. De hecho hay una exhibida en la repisa y fue con la que empezó esta tradición y tiene aproximadamente unos 50 años.

La cultura gastronómica de Salamina no se limita a estos platos, pero en ellos se condensa el espíritu de una región que cuida sus tradiciones en cada pocillo, en cada trozo de mantequilla y en cada mesa compartida.

“Les recomiendo guardar este video porque con seguridad les será de utilidad cuando visiten Salamina, este hermoso municipio en el norte del departamento de Caldas”, invitó Paulo Tamayo Valenzuela.

Estas meriendas son las más buscadas por los turistas en Salamina - crédito composición fotográfica

En las redes sociales, los comentarios presentaron reacciones divididas entre quienes respaldaron la peculiar mezcla de sabores y quienes no compartieron la emoción.

Entre los mensajes destacados, algunos usuarios afirmaron que viajarían exclusivamente al pueblo por estos platillos y uno comentó: “El pan es único, con esa mantequilla derretida, no se imaginan”.

Mientras tanto, otros aportaron su perspectiva menos entusiasta, como el usuario que escribió: “No me provoca gracias”. Desde otra localidad cercana surgieron comparaciones: “Allá en Salamina también venden caldo”, sugiriendo que la propuesta no resulta exclusiva de la zona mencionada en el video.

Un comentario singular puso el foco en las costumbres del establecimiento, al asegurar: “La lanceta no la limpian desde que abrió el local”, aludiendo a la tradición detrás del servicio.