Colombia

Creador de contenido mostró en sus redes sociales los curiosos platos típicos de Salamina, Caldas: “Nunca los había visto”

Según el video, el secreto de estos platillos radica en usar una máquina de vapor e ingredientes frescos propios del municipio

Guardar
Explora las delicias culinarias de Salamina, Caldas, un municipio bicentenario. En el icónico Café El Polo, descubre preparaciones únicas como los 'huevitos al vapor', la 'cremosa macana' y el 'pan chuzado' - crédito @manizalesenunclick / Instagram

En el corazón del norte de Caldas, la identidad culinaria de Salamina se revela en el desayuno tradicional que aún preservan ciertos restaurantes históricos.

En la cafetería El Polo, un referente local con más de 80 años de historia, se preparan cada mañana tres especialidades que definen el sabor del municipio: huevos al vapor, cremosa macana y pan chuzado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El creador de contenido Paulo Tamayo Valenzuela compartió en su cuenta de Instagram cómo, en un restaurante de paredes verdes y blancas, los comensales pueden disfrutar de estas recetas emblemáticas.

Huevitos al vapor, cremosita macana y pan chuzado son tres productos muy tradicionales en Salamina, municipio bicentenario del departamento de Caldas. Estos productos los pude disfrutar en Café el Polo”, relató Tamayo Valenzuela.

Los tres platillos se realizan
Los tres platillos se realizan con la máquina de café - crédito composición fotográfica

Los huevos al vapor representan una técnica particular que distingue a la localidad. Según explicó en el video: “En los huevos al vapor, básicamente ponen un huevo en este pocillo tradicional con salchichón, si así se quiere, y lo pasan por la lanceta de vapor. Su sabor es similar a unos huevos revueltos”.

La macana, por su parte, es una bebida caliente de consistencia espesa y reconfortante. En palabras de Paulo Tamayo Valenzuela: “La cremosa macana lleva galleta de soda desmenuzada y un buen pedazo de mantequilla ciento por ciento de vaca y canela en polvo al gusto. Su sabor es similar a una colada”.

Y para más precisión en la receta del Café El Polo se detalla: La macana se compone de azúcar, galletas, leche, vapor, mantequilla y canela. En esta preparación los ingredientes también se introducen en un pocillo para pasar por el vapor de la máquina. El vapor hace que la macana quede bien cocida. Luego, se le agrega la mantequilla y por último la canela. Se revuelve bien y queda lista para servir.

El pan chuzado completa la experiencia. Esta pieza de pan, que puede parecer común a simple vista, se transforma a través de una técnica particular: “Nunca lo había visto y básicamente lo que hacen es romper el pan y ponerle vapor con la lanceta. Posteriormente, le introducen un buen trozo de mantequilla ciento por ciento de vaca. El resultado es un pan con una textura muy esponjosa y la mantequilla le da ese sabor delicioso”, relató Tamayo Valenzuela.

El restaurante El Polo tiene
El restaurante El Polo tiene 80 años de tradición - crédito composición fotográfica

En la tradición local, el pan chuzado puede presentarse relleno de huevo revuelto y otros ingredientes, consolidándose como una joya culinaria de la zona.

En el Café El Polo, la máquina italiana de café es la protagonista silenciosa de estas recetas. Todas estas preparaciones clásicas se hacen con el vapor de la máquina que permanece llena de agua. De hecho hay una exhibida en la repisa y fue con la que empezó esta tradición y tiene aproximadamente unos 50 años.

La cultura gastronómica de Salamina no se limita a estos platos, pero en ellos se condensa el espíritu de una región que cuida sus tradiciones en cada pocillo, en cada trozo de mantequilla y en cada mesa compartida.

“Les recomiendo guardar este video porque con seguridad les será de utilidad cuando visiten Salamina, este hermoso municipio en el norte del departamento de Caldas”, invitó Paulo Tamayo Valenzuela.

Estas meriendas son las más
Estas meriendas son las más buscadas por los turistas en Salamina - crédito composición fotográfica

En las redes sociales, los comentarios presentaron reacciones divididas entre quienes respaldaron la peculiar mezcla de sabores y quienes no compartieron la emoción.

Entre los mensajes destacados, algunos usuarios afirmaron que viajarían exclusivamente al pueblo por estos platillos y uno comentó: “El pan es único, con esa mantequilla derretida, no se imaginan”.

Mientras tanto, otros aportaron su perspectiva menos entusiasta, como el usuario que escribió: “No me provoca gracias”. Desde otra localidad cercana surgieron comparaciones: “Allá en Salamina también venden caldo”, sugiriendo que la propuesta no resulta exclusiva de la zona mencionada en el video.

Un comentario singular puso el foco en las costumbres del establecimiento, al asegurar: “La lanceta no la limpian desde que abrió el local”, aludiendo a la tradición detrás del servicio.

Temas Relacionados

Salamina-CaldasHuevos al vaporPan chuzadoComida colombianaMacanaPlatos colombianosCafé el PoloTurismo gastronómicoRedes socialesColombia-Noticias

Más Noticias

María Fernanda Cabal radicó queja disciplinaria contra Armando Benedetti por presunta participación en política: el ministro respondió

La queja radicada por la senadora del Centro Democrático se da luego de una publicación del ministro del Interior sobre el presidente Gustavo Petro y las elecciones en 2026

María Fernanda Cabal radicó queja

El colombiano Christian González fue figura en la clasificación de los New England Patriots a la final de Conferencia Americana de la NFL

New England derrotó en su estadio 28-16 a los Houston Texans y quedó a un partido de clasificar al Super Bowl 60, que se jugará en el Levi’s Stadium de Santa Clara en el estado de California

El colombiano Christian González fue

Laura Jaramillo reaccionó a la pelea entre su hermana Sofía y Luisa Cortina: “Quedaste bien peinada”

El enfrentamiento sacudió ‘La casa de los famosos Colombia 3′ por rutinas y acusaciones personales escaló, exponiendo las tensiones ante la audiencia del ‘reality’

Laura Jaramillo reaccionó a la

Colombiano residente en Estados Unidos amenazó de muerte a Gustavo Petro y a su familia: asegura que no le importa ir preso

En videos publicados en las redes sociales, este usuario manifiesta su intención de atentar contra la vida del mandatario colombiano, por lo que no se descarta que se inicie una investigación formal en su contra por el delito de amenaza y hostigamiento

Colombiano residente en Estados Unidos

Tribunal condenó a Salvatore Mancuso por 117 crímenes contra comunidades wayúu en La Guajira, recibirá una condena de 40 años de cárcel

La sentencia documentó homicidios, desplazamientos, desapariciones y ataques a bienes culturales ejecutados entre 2002 y 2006 bajo las órdenes del exjefe paramilitar

Tribunal condenó a Salvatore Mancuso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Camiones cargados con combustible irregularmente

Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

Viceministro de Diálogo Social rechazó enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare que dejaron al menos 30 muertos

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Laura Jaramillo reaccionó a la

Laura Jaramillo reaccionó a la pelea entre su hermana Sofía y Luisa Cortina: “Quedaste bien peinada”

Yina Calderón le envió mensaje a Melissa Gate y la invitó a dejar el odio atrás: “El peor enemigo que tiene es el ego”

Así fue el contundente posicionamiento entre Beba de la Cruz y Yuli Ruiz en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Luisa Cortina se convirtió en la primera eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia 3’

La tensión subió en ‘La casa de los famosos’: el Jefe sancionó a Nicolás Arrieta y él explotó

Deportes

El colombiano Christian González fue

El colombiano Christian González fue figura en la clasificación de los New England Patriots a la final de Conferencia Americana de la NFL

Luis Muriel debutó con Junior y el VAR lo salvó de la tarjeta roja: así fue la polémica jugada

Así va la tabla del descenso en Colombia tras la derrota del Deportivo Cali: puede quedar por debajo de los recién ascendidos

El pronóstico de Óscar Córdoba para la selección Colombia en el Mundial FIFA 2026

Tolima venció a Junior y arruinó el debut de Luis Fernando Muriel en Barranquilla