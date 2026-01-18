Colombia

Luego del sepelio de un hombre en Colombia, su tumba fue atacada con una granada

Habitantes del municipio de Tiquisio, al sur de Bolívar, siguen conmocionados tras el ataque a los restos de un hombre, mientras las autoridades buscan pistas sobre un trasfondo de violencia poco habitual en la región

Guardar
Imagen de referencia - Habitantes
Imagen de referencia - Habitantes de Tiquisio viven en alerta y temor por la violencia y la evidente capacidad de venganza de los grupos insurgentes en la zona - crédito Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas

La comunidad de Tiquisio permanece conmocionada tras la explosión registrada en el cementerio del municipio ubicado en el sur del departamento de Bolívar (norte de Colombia).

Un artefacto explosivo, que según las primeras indagaciones sería una granada de fragmentación, destruyó la bóveda donde reposaban los restos de un hombre identificado como Chacón Sampayo, conocido por el alias de Chato, y dejó el cadáver expuesto entre los escombros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El sepelio de Chacón Sampayo tuvo lugar la tarde del viernes 16 de enero en Tiquisio y se desarrolló sin incidentes, de acuerdo con los familiares y asistentes, recogidos por el medio local El Universal.

La explosión en la tumba
La explosión en la tumba de Chacón Sampayo en Tiquisio causó alarma en el sur de Bolívar ante la violencia reciente en la región - crédito Captura de Pantalla Facebook

La tranquilidad se quebró cerca de la medianoche, cuando una fuerte detonación estremeció el camposanto y obligó a los vecinos a salir de sus casas alarmados.

Al acudir al cementerio, observaron la tumba convertida en ruinas y hallaron fragmentos del artefacto. Los restos del fallecido quedaron al descubierto, generando temor y desconcierto entre los presentes.

Ante la posibilidad de un nuevo ataque, los familiares optaron esa misma noche por enterrar el cuerpo directamente en la tierra, sin volver a usar una bóveda. De igual manera, solicitaron un refuerzo en la seguridad del cementerio para evitar nuevos incidentes en el camposanto.

La investigación oficial señala que Chacón Sampayo había sido asesinado el 11 de enero de 2026 cuando se encontraba en un establecimiento público de Santa Rosa del Sur (Bolívar) y recibió varios disparos por unos desconocidos, de acuerdo con el medio citado.

Los atacantes utilizaron una granada
Los atacantes utilizaron una granada de fragmentación para intentar destruir completamente los restos de Chacón Sampayo en el cementerio municipal - crédito Captura de Pantalla Facebook

Alias Chato estaba vinculado a un proceso judicial relacionado con la muerte violenta de su esposa, Mademis Vanessa Julio Ruiz, de 21 años, asesinada el 14 de diciembre del 2025 en la misma región del Caribe colombiano.

Sobre el caso de la mujer, existen versiones contrapuestas. Mientras algunas informaciones sugieren la hipótesis de feminicidio, otras fuentes consultadas por el mismo medio indican que un grupo insurgente habría llegado al billar donde ella trabajaba, la raptó y posteriormente fue ultimada.

Las autoridades mantienen abiertas ambas líneas de investigación y aún no han esclarecido los móviles ni los autores de este crimen.

El ataque a la tumba ha motivado la puesta en marcha de operativos e indagaciones especiales por parte de las autoridades, que intentan determinar si se trató de una venganza criminal y si existe relación directa entre el atentado y los homicidios previos.

Las pesquisas también exploran posibles nexos con organizaciones al margen de la ley que operan en la zona, aunque, hasta el momento, no se ha identificado a los responsables.

Las autoridades investigan la posible
Las autoridades investigan la posible relación entre el homicidio de Sampayo y el proceso judicial que involucra la muerte de su esposa - crédito Captura de Pantalla Facebook

Encuentran cadáver de un joven en Tiquisio, Bolívar

Este caso se suma al hallazgo del cuerpo sin vida de un joven en una zona alejada de Tiquisio, durante el desarrollo de las fiestas patronales del municipio bolivarense, lo que ha generado consternación y pedidos de justicia por parte de sus familiares.

La víctima, que fue identificada como Isaac David Hernández Hernández, de 26 años, había ido a Tiquisio para trabajar en las corralejas que forman parte de las festividades tradicionales de esta región.

El cuerpo fue localizado con signos de violencia en un área enmontada cercana al matadero municipal de Tiquisio. Personas que presenciaron la escena aseguraron al medio El Universal que el joven presentaba un impacto de bala en el abdomen, presuntamente la causa de la muerte.

Aunque estos datos han circulado por la zona, serán las instancias oficiales las encargadas de determinar la causa precisa del deceso tras la inspección realizada por Medicina Legal.

Imagen de referencia - La
Imagen de referencia - La investigación sigue abierta sobre la explosión en el cementerio y los asesinatos, sin avances oficiales sobre los responsables de los hechos - crédito EFE

Los dos hechos han impactado de manera especial a la población local por la violencia empleada, que se extiende al espacio funerario, un ámbito considerado tradicionalmente inviolable.

El temor se extiende entre los habitantes de Tiquisio y zonas aledañas. Vecinos y líderes comunitarios expresan preocupación ante la posibilidad de que ocurran nuevos hechos violentos.

La comunidad exige la intervención de las autoridades para recuperar la tranquilidad y reforzar las medidas de protección. Pocos recuerdan situaciones con tal grado de brutalidad y provocación como la que dejó la tumba destruida tras la explosión.

La población observa el avance de las investigaciones con expectativa, en un clima de ansiedad que ha alterado profundamente la vida cotidiana del municipio.

Temas Relacionados

TiquisioBolivarChacón Sampayoalias ChatoExplosión en cementerio TiquisioMademis Vanessa Julio RuizVenganza criminalFeminicidioGrupos armadosAtaque con granadaColombia-Noticias

Más Noticias

Los archivos secretos del Ejército que documentaban los nexos del ELN con el narcotráfico desde 2022: fueron ignorados por el Gobierno Petro

Las autoridades conocían desde hace cuatro años las operaciones ilícitas del grupo armado, pero la decisión presidencial de reconocer su estatus político habría facilitado la expansión de sus redes criminales y alianzas internacionales

Los archivos secretos del Ejército

La divertida anécdota por la que la portera del Chelsea no volverá a traducirle a Mayra Ramírez: “Pensé que éramos amigas”

La delantera colombiana tuvo que ser operada a finales del 2025 y espera en el primer trimestre del 2026 volver a jugar con el cuadro londinés, que es segundo en la tabla de la Women’s Super League

La divertida anécdota por la

Armando Benedetti respondió a María Fernanda Cabal por acusarlo de participar en política: “El presidente no es candidato”

El ministro del Interior defendió sus declaraciones de la senadora del Centro Democrático y le aseguró que no pidió votos por Gustavo Petro

Armando Benedetti respondió a María

Pedía ayuda por la ventana: Niña de seis años fue hallada sola en un apartamento en el sur de Bogotá

Las autoridades intervinieron en un inmueble del barrio Roma luego de recibir un reporte sobre la presencia de una menor pidiendo auxilio desde una ventana

Pedía ayuda por la ventana:

Cayeron cuatro presuntos miembros del Tren de Aragua en operativo del Gaula Militar en Villa del Rosario, Norte de Santander

Durante el operativo, incautaron dosis de marihuana, base de coca, teléfonos móviles y una motocicleta de placa venezolana, afectando directamente los ingresos de la organización delictiva

Cayeron cuatro presuntos miembros del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gerson Ramírez, de las disidencias

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

Gustavo Petro se refirió a la crisis en el Catatumbo y el ELN; se cumple un año: “Delito de lesa humanidad”

Siguen apareciendo cadáveres abandonados en carreteras del Catatumbo: víctima fue hallada en zona rural de Teorama

ENTRETENIMIENTO

Angélica Jaramillo defendió la conversación

Angélica Jaramillo defendió la conversación de su hermana con Sara Uribe en ‘La casa de los famosos Colombia’: “La gente cambia”

Marcela Reyes se pronunció sobre su salida de ‘La casa de los famosos Colombia’: “La prioridad siempre será mi familia”

Marcela Reyes lamentó la muerte de Yeison Jiménez con un emotivo mensaje

Manuel Turizo, Nanpa Básico, Carin León y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Deportes

La divertida anécdota por la

La divertida anécdota por la que la portera del Chelsea no volverá a traducirle a Mayra Ramírez: “Pensé que éramos amigas”

EN VIVO - Junior vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Metropolitano de Barranquilla

Luis Fernando Muriel recibió su primera convocatoria con el Junior FC: el delantero podrá debutar en la Liga BetPlay

El Santos FC de Neymar Jr. sería comprado por la familia Santo Domingo de Colombia

Hernán Torres explica la derrota de Millonarios en el debut: errores, cambios y autocrítica