Hernán Torres explica la derrota de Millonarios en el debut: errores, cambios y autocrítica

El técnico hizo autocrítica y señaló que el equipo perdió orden luego del empate. - crédito Colprensa

Millonarios no tuvo el arranque esperado en la Liga BetPlay 2026-I. El conjunto ‘embajador’ cayó 2-1 ante el Atlético Bucaramanga, en el estadio Américo Montanini, en un partido que dejó sensaciones amargas tanto para los hinchas como para el cuerpo técnico. A pesar de irse al descanso con ventaja, el equipo capitalino no logró sostener el resultado y terminó cediendo en su estreno oficial de la temporada.

Tras el compromiso, el técnico Hernán Torres compareció en rueda de prensa y realizó un análisis detallado del partido, abordando errores puntuales, decisiones tácticas, cambios, falencias colectivas y una autocrítica directa, en un contexto donde Millonarios llega con la presión de mejorar lo hecho en el semestre anterior.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La sensación no es buena”: el balance general del DT

El entrenador fue claro desde el inicio ya que perder no es una opción aceptable en Millonarios, ni siquiera en la primera fecha.

“La sensación no es buena, cuando uno pierde nunca es buena, y más Millonarios que tiene que ganar todo lo que juegue”, afirmó Torres, reconociendo el inconformismo que rodea al club tras los resultados recientes.

Sobre el desarrollo del partido, explicó que el plan inicial estaba funcionando hasta que llegaron los goles del rival.

“Se hizo un planteamiento que iba bien, ordenados y tranquilos, hasta que llegó ese gol al ángulo y nos descompusimos un poco. El segundo gol vino muy rápido y ahí se bajó el ímpetu que teníamos”, señaló.

Para el DT, ese golpe anímico fue determinante y afectó la estabilidad del equipo en el segundo tiempo, pese a los intentos por corregir desde el banco.

Millonarios inició la Liga 2026 con una derrota 2-1 ante Atlético Bucaramanga, pese a haber terminado el primer tiempo en ventaja. - crédito Millonarios FC

Cambios, oportunidades fallidas y frustración

Torres defendió las modificaciones realizadas durante el encuentro y admitió que, aunque hubo opciones claras, faltó contundencia en el área rival.

“Hicimos cambios, tratamos de mejorar, tuvimos un par de posibilidades y no se concretaron. Uno se va frustrado porque venía pensando positivo”, explicó.

Uno de los aspectos que más le incomodó fue la facilidad con la que Millonarios perdió el balón en momentos clave.

“Perdíamos la pelota muy fácil, la idea era tener ocho o diez toques y no lo logramos. Nos metimos muy atrás y en el empate dejamos patear cuando tocaba achicar”, reconoció.

El caso Dewar Victoria y la explicación sobre su ingreso

Uno de los puntos más cuestionados fue la inclusión de Dewar Victoria, sobre quien circularon versiones relacionadas con una supuesta falta de pretemporada. Torres fue tajante al desmentirlo.

“Sí hizo pretemporada. No viajó porque tuvo un problema en el aeropuerto y fue devuelto, pero trabajó todo el inicio”, aclaró.

El técnico explicó que su ingreso respondió a una necesidad física y táctica. “Rodrigo Ureña estaba cansado, teníamos controlado a Bucaramanga y, al ir perdiendo, tenía que sacar un volante. A veces hay que sacrificar jugadores”, sostuvo.

Los cambios no lograron revertir el resultado en un partido que dejó frustración en el cuerpo técnico. - crédito Millonarios FC

Plantilla cerrada y poco margen de espera

En cuanto al mercado de fichajes, Hernán Torres confirmó que no habrá más refuerzos y que el plantel está definido para el semestre.

“Ya estamos completos. La gente que está es la que va a trabajar. Hay cosas interesantes y otras que no, que hay que corregir en el día a día”, dijo.

Sin embargo, fue enfático en que no hay tiempo para procesos largos. “Las derrotas desbaratan todo. Cuando se pierde hay peros, pero no hay tiempo para esperar. Millonarios tiene que ganar sí o sí y nos vamos aburridos”, afirmó con autocrítica.

El debate en el arco y el respaldo a sus arqueros

Otro tema sensible fue el rendimiento de los arqueros, luego de un error puntual que influyó en el resultado. Torres pidió mesura.

“Hoy hubo un error y ya no sirven… ese es el puesto del arquero. No podemos equivocarnos, pero veníamos de Argentina y todos hablaban bien de ellos”, expresó.

Además, recordó su balance desde que asumió el cargo. “Dirigí 13 partidos: gané 6, empaté 4 y perdí 3. Esto cambia muy rápido en el fútbol”, añadió.

Hernán Torres explicó los cambios y admitió falencias en el manejo del balón. - crédito REUTERS/Sergio Moraes

Aspectos tácticos y lo que no le gustó

Finalmente, el técnico explicó el funcionamiento táctico del equipo.

“Con la pelota jugamos 4-2-3-1, sin ella el módulo cambia. La orden era atacar por las bandas y tener la pelota, pero no la tuvimos”, detalló.

Entre los puntos a corregir, destacó la falta de finura en la definición, el retroceso excesivo y la pérdida del control del juego tras el empate.

Millonarios arrancó la Liga BetPlay 2026-I con tropiezos, pero Hernán Torres dejó claro que la autocrítica es el primer paso para corregir. El reto ahora será responder rápido, porque en el entorno ‘embajador’ la paciencia es corta y la exigencia es máxima.