David Luna defendió La Gran Consulta por Colombia, ante señalamientos de sectores petristas: “Ahora la palabra la tiene la ciudadanía”

La carrera presidencial en Colombia para 2026 tendrá lo que se ha considerado un escenario inédito en la historia reciente de la política nacional, tras la conformación de la Gran Consulta por Colombia. Un total de nueve candidatos de diferentes vertientes finalmente confirmaron su presencia en esta jornada, en un proceso del que saldrá el que será el aspirante de los sectores de centro-derecha; todo con miras a la primera vuelta, que se efectuará el 31 de mayo.

En ese orden de ideas, David Luna, exsenador por Cambio Radical y que radicó su candidatura por firmas, con más de 1,2 millones de rúbricas, es uno de los defensores y participantes de este mecanismo. Y ante los cuestionamientos hechos por políticos cercanos al presidente de la República, Gustavo Petro, como la senadora Esmeralda Hernández, el excongresista de oposición expresó su respaldo a esta iniciativa, que cuenta con candidatos de diferentes vertientes.

Luna destacó la importancia de la unidad y la experiencia para enfrentar las próximas elecciones, en las que esta especie de coalición escoge el domingo 8 de marzo al candidato único; en un proceso que se ha presentado al país como alternativa a la gestión del actual Gobierno: al que le restan 201 días, pues por mandato constitucional finalizará el 7 de agosto de 2026. La consulta en mención se hará en simultáneo con las elecciones al Congreso de la República.

David Luna hizo una apuesta por la unidad y la experiencia: “Aquí hay resultados probados”

En ese sentido, Luna indicó el valor de la unión entre sectores tradicionalmente distanciados. “Cuando el liderazgo entiende el momento del país, se une. Ese paso ya lo dimos: somos nueve candidatos inspirando, proponiendo, con resultados y experiencia probada. En #LaGranConsulta por Colombia está la mejor opción. El próximo 8 de marzo los ciudadanos elegirán”, afirmó el aspirante en sus redes sociales, frente a comentarios que han surgido de este proceso.

A su vez, Luna enfatizó que el principal logro de la coalición reside en haber dejado atrás las diferencias personales y programáticas para centrarse en ofrecer un proyecto común. “Aquí hay equipo, aquí hay experiencia, aquí hay resultados probados y aquí hay lo que el país tanto pidió: unión”, insistió Luna en su mensaje, en el que remarcó los perfiles de los aspirantes, entre los que hay diferentes perfiles, entre ellos la senadora Paloma Valencia.

Actualmente, la coalición cuenta con nueve precandidatos, entre los que se encuentran:

David Luna: exsenador de Cambio Radical

Vicky Dávila: periodista y exdirectora de Semana

Enrique Peñalosa: exalcalde de Bogotá

Juan Manuel Galán: exsenador y director de Nuevo Liberalismo

Paloma Valencia: senadora del Centro Democrático

Mauricio Cárdenas: exministro de Hacienda

Juan Daniel Oviedo: exconcejal de Bogotá y exdirector del Dane

Aníbal Gaviria: exgobernador de Antioquia y exalcalde Medellín

Juan Carlos Pinzón: exministro de Defensa

La consolidación de La Gran Consulta por Colombia no ha estado exenta de controversia en las redes sociales. La ausencia del exministro Daniel Palacios en enero, que denunció señales de “exclusión” dentro del proceso, abrió interrogantes sobre los alcances reales de la integración. Por otro lado, desde el sector de izquierda, Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico, cuestionó la autenticidad del cambio que promueve la coalición para la jornada.

“Todos arrancaron vendiéndose como ‘independientes’, pero terminaron en una coalición liderada por Paloma Valencia del Centro Democrático. No hubo renovación ni coherencia. Son los mismos de siempre, con las mismas caras y las mismas mañas”, declaró Hernández, que cuestionó los alcances de este ejercicio, que se presenta como una coalición de centroderecha y sectores de oposición, cuyo objetivo principal es unificar fuerzas para llegar a la primera vuelta.