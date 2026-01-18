Colombia

Atacan a bala vehículo de la Gobernación de Nariño tras evento minero: investigan si iba dirigido al gobernador

El carro que hacía parte de una comitiva institucional fue impactado por disparos cuando regresaba a Pasto tras una agenda en el municipio de La Llanada. En el automotor se movilizaban funcionarios de la administración departamental, quienes resultaron ilesos

El video muestra los daños ocasionados al vehículo que transportaba funcionarios de la Gobernación de Nariño, impactado por disparos mientras se desplazaba por el corredor vial entre Sotomayor y El Peñol. - crédito redes sociales

Un vehículo adscrito a la Gobernación de Nariño fue atacado con arma de fuego luego de una jornada institucional adelantada en el municipio de La Llanada, en el norte del departamento. En el automotor se movilizaba la subsecretaria de Minas, quien resultó ilesa pese a que uno de los disparos impactó uno de los vidrios de la camioneta.

El hecho se registró pasadas las 4:00 de la tarde del sábado 17 de enero, cuando una caravana oficial conformada por al menos 15 vehículos retornaba hacia la ciudad de Pasto, tras concluir actividades relacionadas con el lanzamiento del programa de creación de la promotora minera, iniciativa orientada a organizar y formalizar la actividad minera en los 64 municipios del departamento.

Las autoridades investigan si el atentado iba dirigido contra el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, dado que el vehículo atacado es similar al que utiliza habitualmente el mandatario para sus desplazamientos por los municipios del departamento.

No obstante, de acuerdo con información entregada por funcionarios de la administración seccional, el gobernador no se movilizaba en ese automotor al momento de los hechos, ya que, por recomendación de su esquema de seguridad, había tomado una ruta alterna, mientras que parte de la comitiva regresó por el trayecto habitual.

Voceros de la Gobernación indicaron que los disparos se produjeron sin que se lograra identificar el punto exacto desde donde fueron efectuados, lo que llevó a los conductores a acelerar la marcha para abandonar la zona y resguardar la integridad de los ocupantes.

Las autoridades adelantan investigaciones para
Las autoridades adelantan investigaciones para establecer las circunstancias del hecho, en un contexto marcado por amenazas previas y acciones institucionales contra la minería ilegal en la región. - crédito Captura de video

Contexto del desplazamiento y agenda minera en La Llanada

Minutos antes del ataque, el gobernador Escobar, junto a secretarios y funcionarios de su despacho, había participado en una visita a minas de explotación aurífera en el municipio de La Llanada. La jornada hacía parte de una estrategia institucional enfocada en la formalización y el ordenamiento del sector minero, así como en el fortalecimiento de la legalidad en territorios con alta presencia de minería informal e ilegal.

Desde la Gobernación aclararon que el objetivo del desplazamiento a la cordillera nariñense es avanzar en un modelo de desarrollo minero legal, mediante la creación de una promotora minera público-privada, articulada con los procesos de ordenamiento territorial y desarrollo económico regional.

Autoridades confirman que no hubo personas heridas

El secretario de Gobierno de Nariño, Freddy Gámez, confirmó que el vehículo afectado transportaba funcionarios de la Gobernación y reiteró que no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del ataque.

“El gobernador no venía en ese vehículo. Quienes estaban allí habían estado previamente con él en el trabajo institucional y, posteriormente, el mandatario se desplazó por otra vía como parte de las medidas de prevención”, explicó el funcionario a la FM.

Asimismo, precisó que el ataque se presentó cuando parte del equipo de trabajo retornaba por la vía que comunica a Sotomayor con El Peñol, corredor vial que es utilizado de manera frecuente en los desplazamientos oficiales hacia Pasto.

El gobernador Escobar, junto a
El gobernador Escobar, junto a secretarios y funcionarios de su despacho, había participado en una visita a minas de explotación aurífera en el municipio de La Llanada. - crédito Ejército.

Investigación en curso y antecedentes de amenazas

El secretario de Paz y Seguridad Ciudadana, Alex González, señaló que el hecho está siendo analizado con especial atención, debido a que a comienzos de año la Fiscalía General de la Nación alertó al gobernador sobre un presunto plan para atentar contra su integridad, información que habría sido obtenida mediante fuente humana.

En este contexto, funcionarios de la Gobernación solicitaron a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar el reforzamiento del esquema de seguridad del mandatario, considerando que las amenazas podrían estar relacionadas con estructuras de delincuencia organizada vinculadas a economías ilegales como la minería ilícita y el narcotráfico.

Zona con presencia de grupos armados ilegales

De acuerdo con el subsecretario de Seguridad, Andrés Peñaranda, el ataque se produce en un territorio donde se ha advertido de manera reiterada la presencia de grupos armados ilegales, entre ellos disidencias de las Farc y estructuras del Estado Mayor Central, que operan en esta zona del departamento.

El funcionario indicó que no se descarta que el atentado esté relacionado con las acciones institucionales contra la minería ilegal, las cuales han afectado intereses económicos de organizaciones criminales que hacen presencia en la región.

La Fiscalía General de la
La Fiscalía General de la Nación canceló la inspección que iba a hacer en el CNE - crédito Colprensa

Fiscalía adelanta los procedimientos correspondientes

La Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque, establecer si se trató de un atentado dirigido contra el gobernador o de un hecho intimidatorio contra la institucionalidad, e identificar a los responsables.

Hasta el momento, el gobernador Luis Alfonso Escobar no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido. Desde la administración departamental reiteraron su compromiso de continuar con las acciones orientadas a la legalidad, el ordenamiento minero y la seguridad en los territorios.

