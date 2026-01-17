Colombia

Shakira se sumó al reto de “el nuevo 2016” en sus redes sociales con un carrete de fotografías que derritió a sus fans

La barranquillera no dejó pasar una de las tendencias del momento en plataformas digitales y compartió parte de cómo era su vida hace 10 años

Shakira no dejó pasar el
Shakira no dejó pasar el reto viral de "2026 es el nuevo 2016" y realizó su aporte en sus redes sociales - crédito David Swanson/REUTERS

El inicio de 2026 fue particularmente intenso tanto en Colombia como en el mundo. La captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, la tensión en Irán, o la muerte del cantante Yeison Jiménez son noticia en redes sociales. Pero, también lo es una tendencia que se difundió en Instagram y TikTok con un mensaje contundente: “Hagamos que 2026 sea el nuevo 2016”.

La idea alcanzó resonancia en el mundo entero (particularmente en la Generación Z, que comprende a los nacidos entre 1997 y 2012, y que son considerados los primeros nativos digitales), al punto que los usuarios vienen compartiendo fotos y videos de ese tiempo, ya sean creadores de contenido, modelos o cantantes.

Y justamente una de las cantantes que mayor conexión logró alcanzar con dicho público fue Shakira. Aun siendo una figura clave en los 90 y un ícono global a partir de los 2000, la barranquillera se tomó su carrera con más calma luego de su unión con Gerard Piqué y el nacimiento de sus hijos Milan y Sasha durante los años 2010.

Cuando se produjo la sonada ruptura con el exfutbolista, a mediados de 2022, la seguidilla de sencillos de la cantante aludiendo a todo lo relacionado con el final de dicha relación (con la recordada sesión con Bizarrap de por medio) la pusieron en la órbita de un público diferente, capaz de acoger sus primeros éxitos o los recientes con el mismo entusiasmo.

La prueba máxima se encuentra en la acogida que recibió Las mujeres ya no lloran y su posterior gira de conciertos, Las mujeres ya no lloran World Tour, una de las más rentables de 2025 a nivel internacional.

Shakira, tan pendiente como está de las tendencias, no dejó pasar esa oportunidad de “volver” a 2016, y en su cuenta de Instagram compartió una serie de fotografías en las que se observa el que la colombiana consideró su mejor recuerdo: el haber interpretado por primera vez a Gazelle, su personaje en el primer largometraje de Zootopia, de Disney.

Shakira recordó su experiencia grabando
Shakira recordó su experiencia grabando 'Zootopia' en 2016 con una serie de fotos con las que se sumó al reto viral del momento - crédito @shakira/Instagram

Las fotos incluyen apariciones promocionales (incluida una posando junto a Judy Hopps, la coneja que protagoniza el filme), imágenes mientras se encuentra en el estudio grabando sus líneas y la canción Try Everything, y algunas del mismo personaje de Gazelle. Incluso compartió un mosaico con el momento en que asiste a la premier acompañada de sus hijos.

Esto viene a tono con el éxito que cosechó desde finales de 2025 el estreno de Zootopia 2, donde la cantante volvió a interpretar a la gacela y aportó un nuevo tema: Zoo, coescrito con Ed Sheeran.

Las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

'Las Mujeres Ya No Lloran
'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' recaudó más de USD 327 millones y sumó más de 2,5 millones de entradas durante 2025 - crédito @shakira/Instagram

A falta de que se confirmen las fechas en Europa y Asia que mantienen en vilo a su fanaticada en ambos continentes, la cantante iniciaría el año próximo con nuevos compromisos en América Latina. Estos incluyen cinco presentaciones en El Salvador, y un regreso a México para tres fechas más, una de ellas en el estadio GNP Seguros, que le permite extender el récord de más conciertos brindados en una sola gira, en dicho escenario, alcanzando un total de 13.

De acuerdo con datos de Billboard, durante 2025 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour recaudó hasta el pasado 12 de diciembre, más de USD 327 millones gracias a la venta de más de 2,5 millones de entradas durante la que fue su primera gira de presentaciones en siete años.

A continuación, las fechas confirmadas hasta el momento por la barranquillera para 2026:

  • 7 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)
  • 8 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)
  • 12 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)
  • 14 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)
  • 15 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)
  • 21 de febrero: Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez (México)
  • 24 de febrero: Estadio Carlos Iturralde, Mérida (México)
  • 27 de febrero: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)

