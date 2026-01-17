Nacional, Millonarios y Junior lideran los abonos más caros del fútbol colombiano: así se sostienen los clubes en medio de la crísis

Atlético Nacional encabeza el listado de los abonos más costosos de la Liga BetPlay, con precios que alcanzan los $1,8 millones para esta temporada- crédito ( Lina Gasca/Juan Cardona/Jairo Kassiani/Leonel Cordero)

En un escenario complejo para varios clubes del fútbol profesional colombiano, los abonos para la temporada actual de la Liga Betplay se han consolidado como una de las principales alternativas para reforzar los ingresos.

Un sondeo realizado por La República muestra que los precios de estos planes para los hinchas van desde $127.600 hasta $1,8 millones, con diferencias marcadas entre equipos, tribunas y condiciones para abonados nuevos o antiguos.

La coyuntura económica no es menor. En los últimos meses, el fútbol colombiano ha estado marcado por hechos como la venta del Deportivo Cali, la medida de control impuesta por la Superintendencia de Sociedades al Deportivo Pereira y diversos problemas relacionados con el pago de salarios a jugadores.

En ese contexto, los abonos aparecen como una herramienta clave para mejorar la liquidez y garantizar la operación de los clubes durante la temporada.

Los clubes con los abonos más caros

Millonarios y Junior de Barranquilla se ubican entre los clubes con los abonos más altos del fútbol colombiano, según un sondeo - crédito Colprensa

Según el sondeo hecho por el medio, Atlético Nacional, Millonarios y Junior de Barranquilla lideran el ranking de los abonos más costosos del campeonato. En el caso del equipo verdolaga, el valor máximo alcanza los $1,8 millones, correspondiente a la tribuna de platea para quienes se abonan por primera vez. Esta cifra convierte a Nacional en el club con el abono más caro de la Liga Betplay para la temporada actual.

Millonarios se ubica en el segundo lugar, con abonos que llegan hasta los $1,5 millones, mientras que Junior de Barranquilla completa el podio con planes de hasta $1,4 millones. A estos tres clubes les siguen el Independiente Medellín y Once Caldas. El DIM ofrece abonos que alcanzan los $1,3 millones, y el conjunto de Manizales tiene planes de hasta $1,2 millones.

Estos valores reflejan tanto el tamaño de las hinchadas como las estrategias comerciales de cada institución, que buscan equilibrar la necesidad de ingresos con la fidelización de sus seguidores en un momento financiero retador para el fútbol colombiano.

Las opciones más económicas para los hinchas

En medio de dificultades financieras en varios equipos, los abonos se consolidan como una fuente clave de ingresos para los clubes de la Liga BetPlay - crédito Colprensa - Cristian Bayona

En contraste con los precios más altos, el sondeo también destaca las alternativas más accesibles. La tarifa más baja registrada corresponde al Independiente Medellín, que ofrece un abono desde $127.600 en la tribuna sur para abonados antiguos. Este valor se convierte en la opción más económica entre los clubes que ya habilitaron la venta de abonos para la temporada.

Las diferencias de precios responden, en buena medida, a factores como la ubicación en el estadio, los beneficios adicionales incluidos en el plan y la antigüedad del abonado. Para muchos hinchas, estas opciones representan una forma de asegurar su asistencia a los partidos como local y, al mismo tiempo, apoyar financieramente a su equipo.

Los abonos como salvavidas financiero

Los precios de los abonos en el fútbol profesional colombiano van desde $127.600 hasta $1,8 millones - crédito Internacional de Bogotá

Para los clubes, el impacto económico de los abonos es significativo. Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, afirmó a La República que estos representan un porcentaje muy relevante de los ingresos del club y que la expectativa es superar los 20.000 abonados durante la temporada. Esta meta da cuenta de la importancia que tiene la base de hinchas en la sostenibilidad financiera de las instituciones.

El interés por los abonos no se limita a los equipos tradicionales. Nicolás Maya, presidente de Internacional de Bogotá, señaló en el mismo medio que en apenas tres semanas el club superó los 1.000 abonos vendidos, una cifra histórica para la institución.

En total, ya son 13 los clubes de la Liga BetPlay que cuentan con la opción de abonos, cada uno con precios y particularidades distintas. No obstante, Deportivo Pereira, Deportivo Pasto, Fortaleza, Jaguares, Llaneros, Águilas Doradas y Boyacá Chicó aún no han lanzado sus planes, de acuerdo con el informe de La República.