María Fernanda Cabal sobre el guerrillero Carlos Pizarro del M-19: “Ningún símbolo de terroristas puede convertirse en patrimonio de los colombianos”

El futuro legal de este objeto emblemático abre interrogantes sobre los referentes simbólicos y los valores compartidos en Colombia

Gustavo Petro reveló por qué
Gustavo Petro reveló por qué la prenda estuvo durante varios años fuera del país - crédito Presidencia/Colprensa

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en Colombia admitió una demanda de nulidad presentada por María Fernanda Cabal Molina contra la Resolución 0218 del 17 de junio de 2024, que declaró el sombrero de Carlos Pizarro como patrimonio cultural de la Nación.

El recurso judicial, iniciado en Bogotá, cuestiona la legalidad del reconocimiento estatal de bienes asociados al M-19, según la demandante, por tratarse de símbolos vinculados a la guerrilla.

El proceso arrancó tras la expedición de la resolución por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Cabal Molina recurrió a la nulidad por inconstitucionalidad, prevista en la Ley 1437, mecanismo que permite solicitar la anulación de actos administrativos generales del Gobierno nacional que pudieran contradecir la Constitución o las leyes.

La máxima jurisdicción administrativa aceptó
La máxima jurisdicción administrativa aceptó estudiar la solicitud de nulidad impulsada por una congresista, quien señala posibles vulneraciones constitucionales en el reconocimiento estatal de objetos con historia insurgente en Colombia - crédito captura de pantalla / X

La demanda presentada invoca posibles violaciones tanto a artículos de la Constitución Política como a varios apartados de la Ley 1448 de 2011, normativa destinada a la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno.

Entre los principales argumentos, la demandante considera que otorgar reconocimiento patrimonial a un objeto relacionado con la insurgencia puede afectar los deberes estatales sobre memoria, verdad y reparación.

En noviembre de 2024, el Consejo de Estado inadmitió inicialmente la demanda por motivos formales, lo que fue comunicado electrónicamente y por estado.

Posteriormente, Cabal Molina subsanó los requisitos exigidos y solicitó pruebas de la publicación oficial de la Resolución 0218. El Ministerio aportó la constancia de dicha publicación en mayo de 2025, completando así los requisitos procesales.

Una demanda interpuesta en Bogotá
Una demanda interpuesta en Bogotá cuestiona la compatibilidad entre la declaratoria gubernamental de símbolos vinculados a antiguos movimientos armados y la protección de los derechos de víctimas del conflicto - crédito Consejo de Estado / @MariaFdaCabal / X

Con un auto fechado el 18 de diciembre de 2025, el Consejo de Estado subrayó la especial trascendencia del caso por la necesidad de analizar tanto la constitucionalidad del acto administrativo como las normas legales vinculadas a la memoria histórica y los derechos de las víctimas.

La Sala resolvió que el procedimiento adecuado es el medio de control de nulidad regulado en el artículo 137 de la Ley 1437. En consecuencia, el auto dispuso la adecuación de la demanda y la notificación a las partes implicadas.

El caso sitúa en el centro del debate la función de los símbolos en la construcción de la memoria nacional.

El sombrero de Carlos Pizarro, figura histórica del M-19, ha sido defendido por sectores políticos como emblema de reconciliación, mientras que opositores sostienen que no es compatible con la obligación estatal de reconocer y reparar a las víctimas de la violencia.

El estudio de la acción
El estudio de la acción solicitada por una miembro del Congreso evalúa si el otorgamiento de categorías patrimoniales a elementos de la insurgencia cumple con los parámetros constitucionales y legales sobre verdad y reparación - crédito Consejo de Estado / @MariaFdaCabal / X

En medio del avance judicial de la demanda, el país continúa discutiendo qué iconos merecen ser incluidos en su patrimonio cultural. El resultado de este proceso determinará el lugar de estos símbolos en la memoria y los valores colectivos de la Nación.

El Ministerio de Cultura reconoce como patrimonio nacional el sombrero de Carlos Pizarro

El Ministerio de Cultura y el presidente Gustavo Petro otorgaron el 18 de junio el título de Patrimonio Cultural de la Nación al sombrero de Carlos Pizarro, líder asesinado del M-19, durante un acto en el que la prenda fue presentada en la Casa de Nariño.

En palabras de Gustavo Petro, el sombrero había permanecido durante décadas en manos de exguerrilleros exiliados en Suecia, quienes decidieron entregarlo al presidente durante una visita oficial en Estocolmo.

La senadora celebró el reconocimiento
La senadora celebró el reconocimiento a la memoria de su padre - crédito @PizarroMariaJo/X

El mandatario explicó: “En estos días que fui, ellos, los excombatientes, que son varios, ellos querían, incluso algunos son empresarios muy buenos en Suecia. Guardaron este sombrero que, como la espada de Bolívar, guardan unos hechos, unos de guerra y otros de paz, días y noches de agobio de guerra”.

El uso de este tipo de sombreros por parte de miembros del M-19 comenzó como una estrategia en marchas y actos masivos, pero luego adquirió valor simbólico durante los diálogos de paz con el Gobierno nacional.

Tras la firma de los acuerdos, la pieza fue utilizada por Pizarro en los últimos días de su vida y en su candidatura presidencial hasta el momento en que fue asesinado en 1990.

La senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, manifestó en redes sociales su satisfacción por el reconocimiento, resaltando: “Llevo más de dos décadas recuperando su memoria, luchando contra la impunidad y reivindicando su figura como un símbolo de paz para Colombia. Su estirpe jamás traicionaremos, su legado está en nuestro ADN y en nuestra memoria”.

El presidente reconoció el sombrero
El presidente reconoció el sombrero del líder del extinto M-19 como Patrimonio Cultural - crédito Presidencia

Aunque uno de los escoltas de Pizarro fue condenado por el crimen, la autoridad judicial no ha identificado al autor intelectual. Pablo Escobar negó cualquier vinculación, mientras que Carlos Castaño admitió haber entrenado al “suizo”, término que el cartel de Medellín empleaba para aludir a jóvenes reclutados para misiones de alto riesgo, especialmente atentados con carrobombas.

Finalmente, el presidente Petro enfatizó que el sombrero pertenece al pueblo colombiano: “Este sombrero es un símbolo de paz. Indudable. Y debe quedar aquí. Será patrimonio. Este es un patrimonio del amor. Así que queda entregado al pueblo colombiano, que es su dueño”.

