Este es el calendario de vacaciones y recesos en colegios públicos de Bogotá en 2026, prográmese

El calendario escolar ya está definido y, con él, las fechas clave que marcarán el ritmo del año académico para miles de familias en Bogotá. La Secretaría de Educación del Distrito oficializó cómo se distribuirán las semanas de clase, los recesos y las vacaciones de los estudiantes de colegios públicos durante 2026, una información que se vuelve central para la organización del tiempo familiar, los planes de descanso y la rutina diaria de niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, el año lectivo para los colegios oficiales de la capital tendrá una duración de 40 semanas efectivas de clase. Este calendario aplica para los niveles de educación preescolar, básica y media, y establece un inicio de actividades académicas para el lunes 26 de enero de 2026. El cierre del año escolar está previsto para el viernes 27 de noviembre, fecha en la que concluirá el segundo periodo académico.

Entre esos dos fechas, el cronograma contempla varios recesos que buscan equilibrar las cargas académicas con espacios de descanso. El primero llegará en Semana Santa, también conocida como Semana Mayor, que se extenderá del sábado 28 de marzo al domingo 5 de abril. Durante esos días no habrá actividades académicas, lo que permitirá a los estudiantes y sus familias una pausa en medio del primer tramo del año.

El segundo descanso importante corresponde a las vacaciones de mitad de año. Según la programación oficial de la SED, este receso irá del lunes 22 de junio al lunes 6 de julio. Se trata de una de las pausas más esperadas, no solo por su duración, sino porque marca el cierre del primer semestre escolar y ofrece un respiro tras varios meses consecutivos de clases.

Más adelante, ya en el segundo semestre, el calendario incluye la tradicional semana de receso escolar de octubre. Para 2026, esta pausa está programada del lunes 5 al lunes 12 de octubre. Aunque es más corta que las vacaciones de mitad de año, cumple un papel clave en la recuperación de energías antes del tramo final del año académico.

Una vez finalicen las clases el 27 de noviembre, los estudiantes iniciarán las vacaciones de fin de año, las más extensas del calendario. Este periodo se extenderá desde el lunes 30 de noviembre de 2026 hasta el lunes 11 de enero de 2027, cuando se prevé el regreso a las instituciones educativas para el siguiente ciclo académico. Este lapso suele coincidir con las festividades de diciembre y comienzos de enero, por lo que muchas familias aprovechan para viajar o compartir más tiempo juntos.

Además del calendario académico, la Secretaría de Educación confirmó que durante 2026 se mantendrá el programa de Movilidad Escolar, una estrategia clave para garantizar la asistencia regular de los estudiantes, especialmente de aquellos que viven a mayor distancia de sus colegios. Este servicio está dirigido a niños y niñas de Pre-Jardín, Jardín y Transición que residan a un kilómetro o más de la institución educativa, así como a estudiantes de primero a once grado que vivan a dos kilómetros o más.

La entidad explicó que el beneficio de movilidad se renovará de manera automática para los estudiantes antiguos que ya hacen parte del programa. En el caso de los alumnos de nuevo ingreso o de quienes deseen solicitar el servicio por primera vez, la SED indicó que el proceso se puede realizar al aceptar el cupo a través del aplicativo de prematrícula, siguiendo los pasos establecidos por la Secretaría.

Con este calendario, la administración distrital busca ofrecer claridad y previsibilidad a las comunidades educativas, permitiendo que colegios, docentes y familias puedan planear con anticipación el año escolar. Las fechas ya están sobre la mesa y, aunque el regreso a clases marca el final de las vacaciones actuales, también abre la puerta a un 2026 organizado, con tiempos definidos para el aprendizaje y el descanso.