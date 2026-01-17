Colombia

Este es el calendario de vacaciones y recesos en colegios públicos de Bogotá en 2026, prográmese

La Secretaría de Educación de Bogotá ya definió las fechas de Semana Santa, mitad de año, receso de octubre y vacaciones de fin de año para los colegios oficiales

Guardar
El calendario escolar 2026 para
El calendario escolar 2026 para colegios públicos en Bogotá define 40 semanas de clases distribuidas entre enero y noviembre - crédito Alcaldía de Bogotá

El calendario escolar ya está definido y, con él, las fechas clave que marcarán el ritmo del año académico para miles de familias en Bogotá. La Secretaría de Educación del Distrito oficializó cómo se distribuirán las semanas de clase, los recesos y las vacaciones de los estudiantes de colegios públicos durante 2026, una información que se vuelve central para la organización del tiempo familiar, los planes de descanso y la rutina diaria de niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, el año lectivo para los colegios oficiales de la capital tendrá una duración de 40 semanas efectivas de clase. Este calendario aplica para los niveles de educación preescolar, básica y media, y establece un inicio de actividades académicas para el lunes 26 de enero de 2026. El cierre del año escolar está previsto para el viernes 27 de noviembre, fecha en la que concluirá el segundo periodo académico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las actividades académicas en Bogotá
Las actividades académicas en Bogotá iniciarán el lunes 26 de enero de 2026 y finalizarán el viernes 27 de noviembre, según la Secretaría de Educación - crédito Alcaldía de Bogotá

Entre esos dos fechas, el cronograma contempla varios recesos que buscan equilibrar las cargas académicas con espacios de descanso. El primero llegará en Semana Santa, también conocida como Semana Mayor, que se extenderá del sábado 28 de marzo al domingo 5 de abril. Durante esos días no habrá actividades académicas, lo que permitirá a los estudiantes y sus familias una pausa en medio del primer tramo del año.

El segundo descanso importante corresponde a las vacaciones de mitad de año. Según la programación oficial de la SED, este receso irá del lunes 22 de junio al lunes 6 de julio. Se trata de una de las pausas más esperadas, no solo por su duración, sino porque marca el cierre del primer semestre escolar y ofrece un respiro tras varios meses consecutivos de clases.

Más adelante, ya en el segundo semestre, el calendario incluye la tradicional semana de receso escolar de octubre. Para 2026, esta pausa está programada del lunes 5 al lunes 12 de octubre. Aunque es más corta que las vacaciones de mitad de año, cumple un papel clave en la recuperación de energías antes del tramo final del año académico.

Semana Santa representará el primer
Semana Santa representará el primer receso académico del año, comprendido entre el 28 de marzo y el 5 de abril de 2026 - crédito Freepik

Una vez finalicen las clases el 27 de noviembre, los estudiantes iniciarán las vacaciones de fin de año, las más extensas del calendario. Este periodo se extenderá desde el lunes 30 de noviembre de 2026 hasta el lunes 11 de enero de 2027, cuando se prevé el regreso a las instituciones educativas para el siguiente ciclo académico. Este lapso suele coincidir con las festividades de diciembre y comienzos de enero, por lo que muchas familias aprovechan para viajar o compartir más tiempo juntos.

Además del calendario académico, la Secretaría de Educación confirmó que durante 2026 se mantendrá el programa de Movilidad Escolar, una estrategia clave para garantizar la asistencia regular de los estudiantes, especialmente de aquellos que viven a mayor distancia de sus colegios. Este servicio está dirigido a niños y niñas de Pre-Jardín, Jardín y Transición que residan a un kilómetro o más de la institución educativa, así como a estudiantes de primero a once grado que vivan a dos kilómetros o más.

La entidad explicó que el beneficio de movilidad se renovará de manera automática para los estudiantes antiguos que ya hacen parte del programa. En el caso de los alumnos de nuevo ingreso o de quienes deseen solicitar el servicio por primera vez, la SED indicó que el proceso se puede realizar al aceptar el cupo a través del aplicativo de prematrícula, siguiendo los pasos establecidos por la Secretaría.

Las vacaciones de mitad de
Las vacaciones de mitad de año en colegios públicos de Bogotá están programadas del 22 de junio al 6 de julio de 2026 - crédito Freepik

Con este calendario, la administración distrital busca ofrecer claridad y previsibilidad a las comunidades educativas, permitiendo que colegios, docentes y familias puedan planear con anticipación el año escolar. Las fechas ya están sobre la mesa y, aunque el regreso a clases marca el final de las vacaciones actuales, también abre la puerta a un 2026 organizado, con tiempos definidos para el aprendizaje y el descanso.

Temas Relacionados

Calendario escolarVacacionesVacaciones escolaresSecretaría de EducaciónVacaciones mitad de añoColombia-Noticias

Más Noticias

Chicago Bears vs. Los Ángeles Rams se verán las caras en la ronda divisional de la NFL: hora y dónde ver en Colombia los ‘playoffs’

La confrontación en el estadio Soldier Field pone frente a frente a dos equipos históricos que buscan acercarse al Super Bowl, en un encuentro que destaca por el poder ofensivo y el equilibrio mostrado en sus enfrentamientos recientes

Chicago Bears vs. Los Ángeles

Bucaramanga vs. Millonarios, fecha 1 de la Liga BetPlay EN VIVO: formaciones confirmadas

Después de una pretemporada exigente en el Río de la Plata, los “Embajadores” harán su estreno liguero ante los dirigidos por Leonel Álvarez

Bucaramanga vs. Millonarios, fecha 1

Ernesto Samper se fue contra Gobierno Petro por recorte presupuestal de megaobra clave que beneficiará a millones de colombianos: “Son intocables”

La iniciativa de recuperación ambiental del Canal del Dique dejará de recibir cerca de $636.000.000.000

Ernesto Samper se fue contra

Esta sería la razón de la cadena de homicidios en Candelaria y Palmira, Valle de Cauca: dos jóvenes hermanos entre las víctimas

La sucesión de ataques armados entre el 12 y el 14 de enero mantiene en alerta a las autoridades, que investigan la posible relación con organizaciones criminales dedicadas al tráfico local de estupefacientes

Esta sería la razón de

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026 EN VIVO: estos son las altas y bajas de jugadores para el 17 de enero

Con el comienzo del campeonato colombiano, Atlético Nacional oficializó a un nuevo refuerzo en el ataque previo al partido ante Boyacá Chicó

Mercado de fichajes Liga BetPlay
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Jimmy estaría entre los

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

Gustavo Petro se refirió a la crisis en el Catatumbo y el ELN; se cumple un año: “Delito de lesa humanidad”

Siguen apareciendo cadáveres abandonados en carreteras del Catatumbo: víctima fue hallada en zona rural de Teorama

Disidentes de las Farc robaron dos camiones “niñera” que movilizaban 17 vehículos de alta gama en vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Cristina Umaña relató su dramática

Cristina Umaña relató su dramática experiencia embarazada y en plena crisis matrimonial: “Es una depresión que yo no entendía”

Julio Correal dio su versión sobre el aplazamiento de My Chemical Romance en Colombia: Maduro y Petro serían los causantes

K-pop: ranking de las 10 canciones más populares hoy en iTunes Colombia

“2026 es el nuevo 2016″: así sonaba la música colombiana hace 10 años

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Deportes

Ella es Mia Orejuela, la

Ella es Mia Orejuela, la esposa de Marino Hinestroza, la nueva figura de Boca Juniors

Deportivo Cali dio por finalizada la venta de abonos, pero la cifra no sería la esperada: esto pasó

Chicago Bears vs. Los Ángeles Rams se verán las caras en la ronda divisional de la NFL: hora y dónde ver en Colombia los ‘playoffs’

Bucaramanga vs. Millonarios, fecha 1 de la Liga BetPlay EN VIVO: formaciones confirmadas

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026 EN VIVO: estos son las altas y bajas de jugadores para el 17 de enero