En video quedó cómo un motociclista por poco muere aplastado por una tractomula en una vía de Antioquia

Así se registró el impresionante accidente que por poco termina en tragedia - crédito El soplón de Antioquia/Facebook

En 2025, las carreteras del país registraron un total de 7.741 muertes por accidentes de tránsito y 25.280 personas heridas, según cifras oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Estas estadísticas muestran una leve disminución respecto al año anterior, cuando se reportaron 7.396 fallecidos y 25.935 heridos. Aunque los datos revelan una ligera reducción en la cantidad de víctimas mortales, persiste la necesidad de mantener la máxima prudencia al transitar por las vías del país. El riesgo constante en las carreteras resalta que el error de un conductor puede tener consecuencias fatales para otros actores viales.

La seguridad vial en el país cobra relevancia tras la difusión masiva en redes sociales de un video captado el viernes 16 de enero, en el que un motociclista estuvo a escasos centímetros de una muerte casi segura.

La motocicleta sufrió algunos daños leves - crédito El soplón de Antioquia/Facebook

El incidente ocurrió en la vía que conecta La Pintada con Santa Bárbara (Antioquia), una zona reconocida por su tráfico pesado y curvas pronunciadas.

Las imágenes muestran cómo el motociclista pierde el control de su vehículo, mientras compartía vía con un tractocamión en plena curva, situación que lo dejó a punto de ser aplastado por el pesado automotor.

El video generó numerosas reacciones entre los usuarios de redes sociales, que intercambiaron opiniones sobre la posible responsabilidad en el incidente. Algunos apuntaron a la maniobra del conductor del tractocamión y del motociclista, mientras que otros destacaron la fortuna del motociclista, que logró levantarse y sacudirse tras la caída, evitando lesiones graves.

Por fortuna, el hecho no paso a más que un susto - crédito El soplón de Antioquia/Facebook

“Por buñuelo el de la moto” ; “Que miedo esas tractomulas dicen, que miedo la gente que no sabe manejar moto. Eso son los que hacen matar a los demás o ellos mismos se matan” ; “El de la mula también tiene la culpa, en curva no se hace sobre paso” ; “Que salvada ! No era su día ni su hora” ; “Gracias a dios se salvo” ; “que le paso a ese chico que se fue hacia la mula.el mulero todo normal (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

El episodio se suma a la lista de situaciones que evidencian la fragilidad de la vida en carretera y la importancia de respetar las normas de tránsito para no sumarse a las cifras de siniestralidad en el país.

Seis heridos dejó choque entre camión y taxi en vía La Ceja - La Unión, Antioquia

Un grave accidente de tránsito se registró el jueves 15 de enero de 2026 en la vía que conecta los municipios de La Ceja y La Unión, en el Oriente antioqueño.

El siniestro, que se produjo en el sector de la vereda La Pastora alrededor de las 12:40 p. m., involucró a un camión y un carro de placas blancas, con saldo de seis personas heridas. Entre los lesionados se encuentra una mujer de la tercera edad, que sufrió heridas graves en la cabeza y la columna, según informó la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia.

Las investigaciones iniciales apuntan a que el accidente pudo haber sido causado por una posible invasión de carril por parte del camión. En el vehículo tipo taxi viajaban cinco ocupantes, incluido el conductor, quienes resultaron lesionados y fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica. El conductor del camión también presentó una lesión en el pie izquierdo y fue remitido a la clínica San Juan de Dios de La Ceja para su valoración.

El siniestro vial dejó al menos seis lesionados, entre ellos una adulta mayor - crédito La ceja del Tambo/Facebook

La atención a la emergencia contó con el apoyo de ambulancias de hospitales cercanos y del personal de la concesión vial Devimed, que facilitó el traslado oportuno de los heridos.

Durante las labores de rescate y remoción de los vehículos, la movilidad en la zona estuvo restringida temporalmente. Posteriormente, las autoridades lograron restablecer el tránsito sin mayores inconvenientes tras controlar la situación y retirar los vehículos implicados.