El perfil de los egolios más buscados: así operaba la banda señalada de robos a carros de valores y homicidios en Bogotá

El modus operandi de los Egolios era la suplantación de uniformados para cometer robos con violencia en varias localidades de Bogotá - crédito Policía Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá intensificó su ofensiva contra el crimen organizado con la publicación del cartel de los cinco integrantes más buscados de la estructura criminal Egolios, una organización señalada de cometer homicidios agravados, hurtos calificados y de operar mediante una sofisticada planeación logística y violenta que ha impactado a la capital y municipios cercanos.

De acuerdo con información del medio El Tiempo, los integrantes de esta banda habrían acumulado más de 35.000 millones de pesos producto de, al menos, seis asaltos a carros de valores, además de tres atracos a comerciantes de San Andresito.

A la estructura también se le atribuyen hechos de alto impacto, como el homicidio de un policía en 2019 y el asesinato del escolta de un esmeraldero en el barrio Siete de Agosto en 2024.

El cabecilla y la estructura criminal

Entre los más buscados figura alias Pinto, identificado como Michael Steven Santamaría Flores, señalado como cabecilla y cerebro criminal de los Egolios.

Según una fuente investigativa citada por el medio citado, Pinto cuenta con antecedentes carcelarios y era el encargado de planear los asaltos, seleccionar las víctimas y gestionar recursos clave como armas, vehículos, uniformes y vestimentas utilizadas durante los robos.

De acuerdo con la fuente investigativa, alias Pinto centralizaba la información sobre los horarios, recorridos y movimientos de los carros de valores, así como los datos de personas que retiraban grandes sumas de dinero en San Andresito, información que posteriormente distribuía entre los integrantes de la organización, asignándoles funciones específicas dentro de cada asalto.

El grupo delincuencial los Egolios está señalado de hurtos a carros de valores, comerciantes de San Andresito y esmeralderos - crédito Captura video

Dentro de la estructura también figuran Michael Steven Santamaría Poveda, alias Michael, hijo del cabecilla; Cristian Joan Beltrán Pulido, alias Gato; Lizeth Yurany Cortés Bautista, alias La Mona, pareja sentimental de Pinto; y Yordany Sneyder Rincón Riscanuevo, alias Dany.

Alias La Mona, la única mujer del grupo, tenía un rol clave en la coordinación de los robos. De acuerdo con los investigadores, era la encargada de definir quiénes participaban en cada golpe y de realizar seguimientos a personas que transportaban dinero, especialmente en centros comerciales. Durante varios asaltos habría participado disfrazada como falsa policía.

Alias Gato cumplía funciones de vigilancia externa y seguimiento en motocicleta, alertando sobre los movimientos de las víctimas, mientras que alias Michael supervisaba la fase previa a los robos y garantizaba que las órdenes de su padre se ejecutaran con precisión. Por su parte, alias Dany facilitaba la huida y el traslado del dinero hacia puntos previamente establecidos.

Una organización con años de operación

Los ‘Egolios’ están señalados de participar en al menos seis robos a carros de valores en Bogotá, mediante esquemas de vigilancia previa, suplantación de uniformados y rutas de escape planificadas - crédito gatonoticiasbogota/Instagram

La investigación determinó que los Egolios surgieron entre finales de 2017 y comienzos de 2018, tras la unión de unas 12 personas, y desde entonces consolidaron una red dedicada al asalto de carros de valores y comerciantes de alto perfil.

Su accionar se extendió por localidades como Usaquén, Barrios Unidos, Los Mártires, Puente Aranda y Ciudad Bolívar, donde utilizaban tácticas como la suplantación de uniformados y robos bajo amenazas armadas.

El seguimiento judicial, que se prolongó por más de un año, incluyó inspecciones judiciales, cruces de bases de datos, interceptaciones y análisis de videos, lo que permitió reconstruir el modus operandi del grupo.

Patrimonio ilícito y hechos recientes

La ofensiva policial también dejó al descubierto una red patrimonial financiada con dineros ilícitos.

Las autoridades identificaron una vivienda de cuatro pisos en Ciudad Bolívar, que ocupa una cuarta parte de una manzana, y una finca en Cundinamarca, presuntamente adquiridas con recursos delictivos.

Además, se detectó la fachada de un gimnasio en el sur de Bogotá, administrado por alias Michael, utilizado para encubrir actividades del grupo.

La banda criminal operaba en varias localidades de Bogotá, entre ellas Usaquén, Barrios Unidos, Los Mártires, Puente Aranda y Ciudad Bolívar - crédito Reuters

Uno de los hechos que reactivó y profundizó la investigación fue la masacre ocurrida el 19 de agosto de 2025 en Mesitas del Colegio, donde murieron tres personas y resultaron heridas otras tres.

Dos de las víctimas, según las autoridades, tenían vínculos con la organización criminal, lo que evidenció posibles ajustes de cuentas internos.

Aunque varios integrantes han sido capturados desde 2019, alias Pinto logró evadir a las autoridades, y hoy encabeza el cartel de los más buscados. La Policía mantiene activos los operativos y asegura que las órdenes de captura por concierto para delinquir, homicidio agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas están plenamente sustentadas en pruebas y material audiovisual.