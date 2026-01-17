Colombia

‘Desafío Siglo XXI’: tres participantes se sometieron al corte de cabello extremo, Myriam dio la sorpresa, y un cuarto se sumó

El Rincón de los Castigos ofreció un momento que puso a prueba el temple y la unidad del equipo Gamma

Tres participantes se sometieron al castiglo del corte de cabello extremo en el 'Desafío del Siglo XXI' - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

El Desafío Siglo XXI vio el pasado jueves 15 de enero el regreso del Rincón de los Castigos, algo muy esperado por los televidentes pero no tanto por los participantes, que tendrían que lidiar con la situación y mostrar temple.

El anuncio de la presentadora Andrea Serna hizo que los equipos Neos y Gamma debatieran sobre cuál penalización iban a elegir primero como parte del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, que se disputó en el capítulo 115 y que terminó en victoria para Neos.

Uno de los castigos más temidos (especialmente para las mujeres) es el del corte de pelo extremo, algo que ya fue notorio en la temporada anterior cuando Cami se despidió entre lágrimas de su largo cabello rubio, hecho que luego reconoció como un golpe a su autoestima.

Sin embargo, Gamma dio la sorpresa ante las cámaras el viernes 16 de enero por la determinación de la que hicieron gala al asumir la penitencia. Dos hombres y una mujer tendrían que pasar por la máquina, comenzando por Zambrano, que no tuvo reparos en decir al terminar “el que es lindo es lindo”, mostrándose satisfecho con el resultado.

Al capitán de Gamma le siguió Kevyn, que no demostró complejos a la hora de raparse por completo, y hasta llegó a verlo como una ventaja. “¿No ve todo el pelero que tengo?”, manifestó Kevyn, que hasta pidió en broma que le hicieran “un capul al frente”, confiado en que el cabello le crecería rápido.

Por último, la mujer que dio el paso al frente para asumir el castigo fue Myriam. Pese a la incredulidad de todos los miembros por su determinación, incluida Myriam, que se reía de forma nerviosa durante el procedimiento, los comentarios de sus compañeros de equipo, así como de las redes sociales, coincidieron en que el nuevo corte le sentaba bien.

Myriam conmovió a Zambrano con su determinación para asumir el castigo del equipo Gamma - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

“Yo lo asumí porque siento que el cabello largo no define nada. Para mí estar acá es importante, me gusta, lo busqué desde hace mucho tiempo, y eso pesó más que el pelo”, manifestó Myriam ante las cámaras. Conmovido por sus palabras, Zambrano la abrazó en un gesto de fraternidad entre ambos participantes y destacó su valentía.

Pero, la sesión de peluquería no terminó allí, pues, a pesar de haber cumplido con éxito el castigo, Gero decidió dar una demostración de unidad en el equipo en medio de la derrota y quiso cortarse el cabello también. A modo de broma, le dijo a Zambrano que asumió la tarea de hacerle el corte: “Ojo pues, con las entradas que están delicadas”.

Aunque no fue un corte tan drástico como el del resto de participantes, el gesto ayudó a distensionar el ambiente en el equipo Gamma. Eso sí, en redes sociales acusaron a Gero de “querer llamar la atención” con ese gesto.

Baja sensible en el ‘Desafío a muerte’

Isa no participó del 'Desafío A Muerte' del 16 de enero, debido a las secuelas de una caida en la prueba anterior - crédito @desafiocaracol/Instagram

Luego de que Gamma cumpliera su castigo, los participantes afrontaron un nuevo reto contra Neos, que no llegó a la competencia con todos sus participantes.

Según confirmó la presentadora Andrea Serna, Isa en la prueba anterior sufrió un duro golpe producto de una fuerte caída en la que se vio afectado su coxis. Por ese motivo, tuvo que ser retirada temporalmente para ser atendida por los médicos. Hasta el momento se desconoce el reporte de su estado de salud, pero la presentadora aseguró que lo dará a conocer a la brevedad.

