Wingo reanudó vuelos entre Bogotá y Caracas en medio de la reapertura gradual del espacio aéreo, tras captura de Nicolás Maduro

Wingo reanudó este 16 de enero sus vuelos directos entre Bogotá y Caracas, tras más de un mes de suspensión por razones de seguridad operacional- Crédito (Wingo/Reuters)

La aerolínea de bajo costo Wingo anunció la reanudación de su operación aérea entre Bogotá y Caracas a partir de este 16 de enero de 2026, convirtiéndose en una de las primeras compañías en restablecer vuelos directos entre Colombia y Venezuela tras varias semanas de suspensión.

La decisión se produce en un contexto marcado por la inestabilidad política y operativa en el país vecino, que impactó de forma directa la conectividad aérea regional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según informó la compañía, el retorno de la ruta se definió luego de un monitoreo permanente del entorno operacional y en coordinación con las autoridades aeronáuticas competentes, priorizando los estándares de seguridad para pasajeros y tripulaciones.

Wingo había suspendido sus vuelos hacia y desde Venezuela el pasado 4 de diciembre de 2025, cuando se intensificaron las alertas sobre seguridad operacional y el uso del espacio aéreo venezolano.

Un restablecimiento esperado tras semanas de suspensión

El aeropuerto internacional de Maiquetía continúa operativo, aunque bajo estrictos controles de seguridad y presencia militar reforzada- créditos Leonardo Fernandez Viloria REUTERS

La conexión directa entre Bogotá y Caracas había ganado relevancia en los últimos años por el flujo constante de viajeros por motivos familiares, laborales y comerciales, en un escenario de oferta aérea limitada.

La suspensión de diciembre redujo aún más las opciones disponibles y obligó a muchos pasajeros a recurrir a rutas indirectas o a aplazar sus desplazamientos.

Con el reinicio anunciado para este viernes, Wingo vuelve a operar una ruta clave para la movilidad binacional. La aerolínea señaló que los pasajeros con tiquetes en las fechas impactadas por la suspensión fueron notificados a través de los canales registrados en sus reservas y pudieron autogestionar las opciones de protección disponibles, como cambios de fecha o reembolsos, de acuerdo con las condiciones establecidas.

Las aerolíneas que ya están operando hacia Caracas

La reapertura parcial del espacio aéreo venezolano ha permitido el regreso gradual de algunas aerolíneas, mientras otras siguen en evaluación- crédito Ariana Cubillos /AP Photo

Además de Wingo, otras compañías han retomado o mantenido vuelos hacia la capital venezolana en medio del proceso de reapertura gradual. Aerolíneas venezolanas como Avior y Laser continúan operando rutas directas entre Bogotá y Caracas, aunque con frecuencias limitadas y sujetos a ajustes operativos de última hora.

A nivel internacional, Copa Airlines reanudó recientemente sus vuelos hacia Caracas, ofreciendo una alternativa de conexión desde Colombia a través de Ciudad de Panamá. Esta opción se ha convertido en una de las más utilizadas por pasajeros que no encuentran disponibilidad en vuelos directos o buscan mayor flexibilidad de horarios.

En contraste, aerolíneas como Avianca, LATAM Colombia y Satena permanecen en proceso de evaluación. Aunque han manifestado interés en reactivar la ruta, sus permisos de operación se vieron afectados por restricciones impuestas a finales de 2025, por lo que su regreso depende de la restitución formal de licencias y de un entorno regulatorio más estable.

El contexto político y de seguridad que impactó la aviación

Pasajeros que viajan entre Colombia y Venezuela enfrentan aún cambios frecuentes en itinerarios debido al contexto político y operativo del país vecino- crédito Maxwell Briceno/ REUTERS

La suspensión de vuelos respondió a un escenario complejo. A comienzos de enero, Venezuela atravesó una nueva escalada de tensión política e institucional que derivó en medidas excepcionales de seguridad y en un endurecimiento de los controles en aeropuertos y fronteras.

Durante ese periodo, autoridades aeronáuticas extranjeras emitieron restricciones temporales sobre el uso del espacio aéreo venezolano, especialmente en la región del Caribe.

Aunque estas limitaciones comenzaron a flexibilizarse durante la segunda semana de enero, el país continúa bajo un esquema de seguridad reforzada.

El aeropuerto internacional de Maiquetía se mantiene operativo, pero con presencia militar visible y controles migratorios estrictos, lo que ha generado ajustes frecuentes en los itinerarios.

Por ahora, las aerolíneas recomiendan a los viajeros verificar el estado de sus vuelos antes de desplazarse a los aeropuertos. Si bien la reanudación de rutas como la de Wingo representa un alivio para miles de pasajeros, la conectividad aérea entre Colombia y Venezuela sigue marcada por la cautela y la incertidumbre.