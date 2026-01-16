Valor de cierre del euro en Colombia este 16 de enero de EUR a COP

El euro cotizó al cierre a 4.280,09 pesos colombianos en promedio, de manera que implicó un cambio del 1,88% con respecto al valor de la sesión previa, cuando marcó 4.201,20 pesos, reporta Dow Jones.
Teniendo en cuenta la última semana, el euro marca una disminución 1,03%, de modo que en términos interanuales todavía mantiene un descenso del 3,71%.
Comparando este dato con el de fechas previas, frenó con la racha plana de cotizaciones de mercado de las últimas dos jornadas. La cifra de la volatilidad presentó un rendimiento superior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, así que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.
Más Noticias
Revelaron el requisito de Atlético Nacional para contratar jugadores: extécnico verdolaga explicó detalles
El narrador Eduardo Luis mencionó que los resultados que tuvo Francisco Da Costa fueron fundamentales para que se tomara esa decisión
EN VIVO Cúcuta Deportivo vs. Huracán, amistoso internacional 2026: formaciones confirmadas en Uruguay
El conjunto recién ascendido a la Liga BetPlay jugará su segundo y último compromiso ante otro argentino, esta vez ante el Globo, subcampeón del Torneo Apertura 2025
Petro reveló por qué frenó el traslado de criminales vinculados con Los Costeños a una cárcel en Barranquilla: “Ponen en peligro la ciudadanía”
El jefe de Estado señaló que la suspensión realizada por el Gobierno nacional de los criminales no pone en riesgo los diálogos de paz
Empresarios prenden las alarmas por la caída del dólar y alertan riesgos para inversión y empleo, estos son los sectores más afectados
Desde el agro hasta el turismo, los gremios advierten que la caída del dólar ya impacta ingresos, competitividad y decisiones de inversión en varios sectores estratégicos del país
Disidentes de las Farc robaron dos camiones “niñera” que movilizaban 17 vehículos de alta gama en vía Panamericana
Un operativo policial y militar se desplegó tras la desaparición de vehículos que serían de la marca Toyota, que fueron sustraídos por los delincuentes a la altura de Santander de Quilichao
MÁS NOTICIAS