Colombia

Valor de cierre del euro en Colombia este 16 de enero de EUR a COP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro
Valor de cierre del euro en Colombia este 16 de enero de EUR a COP

El euro cotizó al cierre a 4.280,09 pesos colombianos en promedio, de manera que implicó un cambio del 1,88% con respecto al valor de la sesión previa, cuando marcó 4.201,20 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro marca una disminución 1,03%, de modo que en términos interanuales todavía mantiene un descenso del 3,71%.

Comparando este dato con el de fechas previas, frenó con la racha plana de cotizaciones de mercado de las últimas dos jornadas. La cifra de la volatilidad presentó un rendimiento superior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, así que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

