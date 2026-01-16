Una mujer resultó herida por un proyectil militar en medio de entrenamiento en La Plata, Huila: qué pasó

Un ejercicio militar rutinario terminó en tragedia inesperada. Ahora se investiga cómo una maniobra terminó alterando la vida de una familia. El compromiso de las autoridades en el seguimiento del caso - crédito Ejército Nacional

Una mujer resultó gravemente herida cuando un proyectil de mortero, disparado durante un ejercicio de entrenamiento militar, impactó su vivienda en el municipio de La Plata, departamento del Huila.

El incidente ocurrió poco después de las 4:00 p. m. en las inmediaciones del Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 9.

El proyectil salió accidentalmente del área de tiro autorizado mientras el Ejército Nacional realizaba una práctica de instrucción rutinaria.

La víctima, identificada como María Iquines Rojas, estaba dentro de la vivienda en el momento del impacto. La mujer, de 42 años, sufrió heridas graves durante el ejercicio efectuado por la Novena Brigada.

Las tres fuentes coinciden en que, tras el accidente, personal militar brindó los primeros auxilios a la afectada en el lugar de los hechos.

La víctima recibió atención de personal militar y fue trasladada a hospitales de La Plata y Neiva para recibir atención especializada, mientras la institución analiza las causas del incidente ocurrido durante una práctica de instrucción - crédito Ejército Colombia

El Ejército explicó que soldados con formación en enfermería acudieron de inmediato y trasladaron a la mujer al Hospital San Antonio de Padua de La Plata. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue evacuada en helicóptero a la ciudad de Neiva.

Al llegar a Neiva, la mujer ingresó al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada. El traslado aéreo se realizó con acompañamiento de paramédicos hasta el Batallón Tenerife y, posteriormente, una ambulancia la llevó al Hospital General Hernando Moncaleano Perdomo para su intervención quirúrgica. Fue sometida a cirugía ortopédica tras su ingreso.

El Comando de la Novena Brigada dispuso la apertura de una investigación formal para esclarecer las circunstancias del accidente. Informó que una comisión inspectora interdisciplinaria fue asignada para adelantar el proceso investigativo y determinar eventuales medidas administrativas y operacionales.

Todas las fuentes destacan que el Ejército Nacional activó protocolos de emergencia desde el primer momento y manifestó su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y la implementación de acciones preventivas para futuras actividades de entrenamiento.

El caso se encuentra bajo revisión por una comisión inspectora mientras la víctima permanece hospitalizada y tanto ella como sus familiares reciben acompañamiento y apoyo, según las declaraciones oficiales emitidas por la entidad castrense - crédito Ejército Nacional

Según el comunicado la institución busca determinar con exactitud cómo y por qué el proyectil excedió el perímetro autorizado.

Finalmente, subrayaron que la entidad militar ha implementado un acompañamiento permanente para la atención de la víctima y su núcleo familiar. Las autoridades aseguraron que este apoyo se mantendrá durante toda la recuperación de la mujer y el desarrollo de la investigación oficial.