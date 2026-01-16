Renunció el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda: el Ministerio de Educación había pedido que lo retiraran

John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia, renunció a su liderazgo en la institución de educación superior- crédito Hacemos memoria

John Jairo Arboleda oficializó su renuncia a la Rectoría de la Universidad de Antioquia este viernes 16 de enero del 2025, tras recibir una notificación formal del Ministerio de Educación Nacional que resolvió removerlo del cargo y designar a un sucesor.

La notificación llegó después de semanas de incertidumbre, ya que el Ministerio había anunciado su remoción desde el 30 de diciembre de 2025, pero la medida solo cobraba efecto con la confirmación oficial mediante el mecanismo de “notificación por aviso”, un procedimiento administrativo que se emplea cuando no se logra contactar personalmente al destinatario.

En una carta pública, Arboleda fundamentó su decisión en la necesidad de salvaguardar la institucionalidad y la autonomía universitaria.

Agradeció el respaldo obtenido durante sus tres periodos como rector y mencionó su vínculo de 42 años con la Universidad de Antioquia: “Esta casa de todos ha sido mi hogar y el lugar de mi proyecto de vida durante 42 años; a ella le debo todo mi respeto y dedicación”, afirmó.

El exrector destacó que su gestión se basó en principios éticos, profesionales y humanos, y enfatizó que seguirá defendiendo el ideal de una universidad pública y autónoma. “Presento mi renuncia formal a la Rectoría de la Universidad de Antioquia con el firme propósito de proteger la estabilidad y la autonomía de nuestra Alma Máter”, expresó en su mensaje de despedida.

Ministerio de Educación le había pedido el retiro al rector: qué pasó

La decisión del Ministerio de Educación de Colombia de retirar a Jhon Jairo Arboleda del cargo de rector de la Universidad de Antioquia fue toda una controversia que puso en primer plano la discusión sobre la autonomía universitaria y la injerencia del Gobierno nacional en la gestión de las instituciones públicas de educación superior.

El relevo, cuya oficialización pública se conoció el 30 de diciembre, llegó acompañado de un anuncio económico de envergadura: el propio presidente Gustavo Petro comunicó la entrega de $70.000 millones para financiar el rescate de la universidad, hecho confirmado por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, que destacó el inicio de una “recuperación” de la institución.

En las etapas más recientes del conflicto, se cruzaron acusaciones de gran resonancia entre el presidente y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, que calificó el nombramiento temporal de Héctor García como nuevo rector como una “usurpación” de competencias propias del gobierno universitario.

Además, atribuyó tanto al ministro Rojas como al presidente Petro el exceder los límites de sus funciones.

En una declaración pública, el gobernador manifestó: “Tiene la mala costumbre de asumir funciones y competencias que no le corresponden, especialmente en el ámbito regional, aun sabiendo que todo le queda grande. Una cosa es que el rector sea un mal administrador; otra muy distinta es que, una vez más, Petro vulnere la autonomía de una institución que pertenece a los antioqueños”.

El gobernador anunció la preparación de una ofensiva jurídica y académica a fin de defender la autogestión y la misión institucional de la universidad.

A través de redes sociales, el presidente Petro respondió señalando directamente al mandato local y a gestiones universitarias anteriores con acusaciones de corrupción y pésima administración a quienes llevaron a la universidad y a la salud departamental a la crisis.

En palabras de Petro: “Pero si se han robado tanto a Savia, como a la Universidad de Antioquia y la han desfinanciado y, encima, hicieron un desastre con la minería ocupando la tierra de la alimentación antioqueña. Hasta la calidad el aire potable se desplomó”.

El Ministerio de Educación fundamentó la remoción de Arboleda en el argumento de que había obstaculizado la labor de vigilancia estatal dentro de la universidad.

Mientras el procedimiento administrativo siguió su curso, Héctor García asumió la conducción interina de la Universidad de Antioquia por un año, plazo prorrogable en función de los resultados de gestión.