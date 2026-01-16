Predicción de Mhoni Vidente sobre el accidente de Yeison Jiménez genera controversia: “Una brujería muy bien hecha”

El accidente en el que murió Yeison Jiménez ha cobrado un nuevo matiz tras la predicción de Mhoni Vidente - crédito Yeison Jiménez - @mhoni1/ Instagram

Las recientes declaraciones de la astróloga Mhoni Vidente han causado revuelo en redes sociales tras afirmar que el accidente en el que falleció el cantante Yeison Jiménez estaría vinculado a un acto de brujería.

El artista, quien perdió la vida el pasado 10 de enero de 2026 en un accidente de avioneta, fue recordado por miles de seguidores, especialmente en Colombia, donde su música y su historia de superación generaron gran impacto.

Mhoni Vidente, reconocida por sus polémicas predicciones en temas de política, eventos climáticos y el mundo del espectáculo, compartió su visión en diferentes medios, generando debate y sorpresa entre los seguidores de Jiménez.

Mhoni Vidente aseguró que en la muerte de Yeison hubo brujería de por medio - crédito captura de pantalla Mhoni Vidente Oficial 13/ YouTube

Según la astróloga, la tragedia no habría sido un simple accidente, sino el resultado de “una brujería muy bien hecha, por parte de una mujer”. “Que él lo presentía, que él lo soñaba, que él lo comentaba, pero pues la visión que tengo es una brujería muy bien hecho, por parte de una mujer, que la carta del Diablo me dice que ya lo estaba haciendo esa mujer desde hace un año atrás”, detalló Mhoni Vidente sobre la supuesta advertencia que habría recibido el cantante.

La astróloga explicó que los sueños premonitorios de Yeison Jiménez podrían haber sido señales de su Ángel de la Guarda, alertándolo sobre energías negativas a su alrededor. “La carta del Diablo me dice que ya lo estaba haciendo esa mujer desde hace un año atrás”, insistió, sugiriendo que el entorno del artista habría estado expuesto a influencias negativas desde hacía tiempo.

La vidente aseguró que los sueños del cantante sobre su muerte eran una manifestación clara para que cuidara su vida. “Por eso nuestro ángel de la guarda cuando soñamos, nos pone en aviso, nos dice qué hacer y qué es lo que nos está pasando… Lamentablemente, la carta del diablo estaba detrás de él y esto acaba con una tragedia junto con todos los demás", añadió.

La vidente aseguró que los sueños premonitorios de Yeison fueron señales de su ángel guardián - crédito Natalia Perilla

El fallecimiento de Jiménez conmocionó a la comunidad artística y a sus seguidores, que han mantenido vivo el debate en redes sociales respecto a las causas del accidente y la posibilidad de que fuerzas ajenas hayan influido en el desenlace. Mhoni Vidente aprovechó la ocasión para advertir a la audiencia sobre la importancia de protegerse de la envidia, la brujería y cualquier tipo de energía negativa, especialmente en el ambiente del espectáculo.

Ayda Valencia advierte que en 2026 podrían ocurrir más accidentes como el de Yeison Jiménez

Las recientes declaraciones de la médium Ayda Valencia han generado debate en redes sociales y medios de comunicación, luego de que advirtiera que en 2026 podrían ocurrir más accidentes similares al que le costó la vida al cantante Yeison Jiménez.

Durante una entrevista con el creador de contenido Richy Amador, Valencia aseguró que percibió energéticamente lo sucedido en el accidente y los últimos instantes de vida del artista.

Valencia relató que el día del accidente se encontraba cerca de Villa de Leyva por una ruta alterna, y que una llamada de Gustavo Rincón, uno de los primeros managers de Jiménez, la puso en alerta.

“Automáticamente yo empiezo a conectar, a sentir su energía, y, obviamente, pues la percepción y lo que siento es que no había ningún sobreviviente, que todos habían fallecido”, afirmó la médium. Según su percepción, los ocupantes de la aeronave habrían tenido entre 30 y 40 segundos de conciencia sobre el inminente accidente. “La angustia, claro, la angustia”, comentó, asegurando que el piloto habría advertido la falla antes del impacto y que el choque fue letal de inmediato.

Las advertencias de Ayda Valencia tras la tragedia de Yeison Jiménez - crédito @richyamadord/tiktok

La médium sorprendió al advertir que, según sus percepciones, los próximos meses de 2026 podrían estar marcados por más accidentes trágicos con artistas involucrados. “El agotamiento, el ritmo acelerado de vida y las imprudencias suelen ser factores recurrentes”, señaló, aunque aclaró que no todos los artistas están destinados a un final trágico.

Ayda Valencia también se refirió a los sueños que Yeison Jiménez habría tenido sobre su propia muerte, interpretándolos como “sueños premonitorios”.

Sin embargo, contrario a las palabras de Mhoni, Ayda negó tajantemente las versiones sobre brujería o atentados, criticando el “amarillismo innecesario” que circuló en redes sociales tras la tragedia. Finalmente, hizo un llamado a la empatía y al respeto, recordando que en el accidente fallecieron otras cinco personas y pidiendo enviar “luz” a todas las víctimas y sus familias. “No sabemos en qué momento podemos estar nosotros viviendo una situación así”, concluyó.