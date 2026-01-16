Petro reveló por qué frenó el traslado de criminales vinculados con Los Costeños a una cárcel en Barranquilla: “Ponen en peligro la ciudadanía”

Petro reveló porque frenó el traslado de criminales vinculados con Los Costeños a una cárcel en Barranquilla - crédito Presidencia

El Gobierno nacional, en medio de los compromisos fijados tras el cese al fuego en septiembre de 2025, tenía previsto trasladar a líderes de bandas criminales a la penitenciaría El Bosque, en Barranquilla, con el objetivo de avanzar en los diálogos hacia el desarme de más de 4.000 integrantes.

La operación incluía el traslado de 45 miembros de Los Costeños y siete de Los Pepes, entre ellos sus líderes, que habrían dirigido los primeros contactos para facilitar el plan de desarme. Este primer grupo de 14 reclusos se encontraba en Bogotá el sábado 10 de enero de 2026 a la espera de ser transportado en una avioneta hacia la capital del Atlántico y posteriormente conducido a la penitenciaría.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El presidente Gustavo Petro autorizó los acercamientos con los grupos armados Los Costeños y Los Pepes, en la búsqueda por un sometimiento a la justicia - crédito redes sociales

La suspensión de los traslados se produjo a raíz de una orden entregada apenas 24 horas antes de la fecha reprogramada, el martes 13 de enero, alterando así toda la logística prevista.

Petro se pronunció sobre el fallido traslado de los criminales a Barranquilla<b> </b>

El presidente de la República, Gustavo Petro, explicó, en sus redes sociales, las razones de la decisión de su Gobierno de suspender los traslados.

Según el primer mandatario, el propósito de la colaboración con las bandas criminales es combatir la inseguridad y garantizar la omisión de delitos. Sin embargo, sostuvo que las actividades delincuenciales de Los Costeños van en contravía de la política de paz y ponen en riesgo la integridad de los colombianos.

El jefe de Estado señaló que las actividades delincuenciales de la estructura van en contravía de la política de paz y ponen en riesgo la integridad de los colombianos - crédito @petrogustavo/X

“Reconocemos que el proceso de desactivación de bandas a través del diálogo que impulsa el gobierno nacional en forma paralela a su represión, ha logrado una caída sustancial de la tasa de homicidios en Barranquilla. Pero el proceso debe avanzar y decisiones de los jefes de estas bandas detenidos ponen en peligro la tranquilidad ciudadana (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X.

En efecto, el jefe de Estado señaló que la suspensión del traslado de los criminales a la penitenciaría El Bosque en Barranquilla no pone en riesgo los diálogos entre su administración y los grupos al margen de la ley. Así las cosas, explicó que la iglesia trabajará de las mano del Estado para seguir en la tarea de mediación entre las partes.

“Por eso supendimos el traslado hasta que se profundice el compromiso con la paz de esta personas. La persona que seguirá en esta mediación es el padre Cirilo, persona a la que respeto mucho por su solidaridad con la gente pobre de Barranquilla y su juventud”, sostuvo.

El presidente Petro defendió la actual política de paz urbana tras las críticas del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, sobre el traslado intramural de cabecillas de Los Pepes y Los Costeños. Según el mandatario, su administración ha conseguido disminuir la tasa de homicidios de la ciudad a la mitad.

Esta fue la reacción del presidente Gustavo Petro al mensaje del alcalde de Barranquilla, Álex Char, que cuestionó medida de trasladar a capos a cárceles de Barranquilla - crédito @petrogustavo/X

“No se le olvide señor alcalde Char, que es mi gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad, y lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”, afirmó en la misma plataforma.

La inquietud de Char se centró en la llegada de más de 40 delincuentes, entre ellos alias Digno, Castor y el Negro Ober, a cárceles que, de acuerdo con el alcalde, carecen de condiciones adecuadas de seguridad, por lo que sostuvo que Petro ignora el dolor de la población afectada por conductas al margen de la ley.

“Barranquilla se prepara para recibir miles de turistas para el Carnaval, la fiesta folclórica y cultural más importante del país. Lo que ocurra en la ciudad debido a esos traslados será responsabilidad del mal manejo de la llamada ‘paz urbana” que no tiene ni marco jurídico que lo respalde”, dijo el alcalde.