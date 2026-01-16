Murió Dogardisc, reconocido champetero y voz de la emblemática canción “El Viejo Zorro”

Ismael Simancas, conocido entre los champeteros como Dogardisc, falleció el 15 de enero en Cartagena - crédito @dogardisc/Instagram

El deceso de Ismael Simancas, conocido como Dogardisc, ocurrido en la mañana del jueves 15 de enero tras varios días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de Cartagena, ha sumido en luto al ámbito de la champeta en la ciudad.

La noticia movilizó de inmediato a músicos y seguidores del género, quienes destacaron el legado de este pionero cuya figura se inscribe de manera indeleble en la historia musical de Cartagena de Indias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En plataformas digitales, las manifestaciones de pesar y homenaje proliferan en torno al aporte de Dogardisc. Entre los mensajes difundidos, resalta el reconocimiento de una parte sustancial de la escena: “Lamento mucho la muerte de Dogardisc, uno de los pioneros de la champeta en Cartagena. Su canción El viejo zorro ya queda como un clásico de este género. Paz en su tumba”, se lee en una de las publicaciones más compartidas.

Otros usuarios sintetizan el sentimiento colectivo: “Se nos fue una leyenda” y “Descansa en paz, maestro” son ejemplos del tono predominante en la despedida.

El deterioro en la salud del artista que le terminó costando la vida se produjo el 30 de diciembre de 2025, cuando complicaciones severas asociadas a la diabetes forzaron su traslado urgente al Hospital Universitario local. Al día siguiente, ingresó a la UCI, donde los equipos médicos lo mantuvieron bajo observación hasta que se produjo su deceso.

La trayectoria profesional de Dogardisc abarca más de tres décadas, con cinco años iniciales como percusionista y 25 como cantante principal. A lo largo de ese periodo, se consolidó como referente de la llamada “vieja escuela” de la champeta y dejó un repertorio ampliamente valorado en el Caribe colombiano.

Su inventiva incluso llevó a que, curiosamente, compusiera Las Torres Gemelas, tema con el que aborda el atentado contra el World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre de 2001 sin perder su cualidad bailable.

En enero de 2022, Dogardisc presentó el videoclip de Desplazado de amor, un sencillo grabado originalmente hace más de 15 años con el que alcanzó el segundo puesto en Spotify y se ubicó entre las 50 canciones más virales de Colombia.

El propio artista explicó en su momento: “Para hacer esta canción me inspiré en vivencias de la época. Narré la historia de un campesino y, con un poco de creatividad, pude relacionar esas experiencias con una historia de desamor. Al combinar estas dos temáticas surgió la idea de esta obra, que gracias a Dios hoy en día es un éxito”.

A lo largo de su carrera, el trabajo musical de Dogardisc fue respaldado por colaboradores como William Simancas y Luis García en los arreglos, mientras que la producción ejecutiva solía correr a cargo de Yamiro Marín.

La trayectoria de Dogardisc dejó una huella significativa en la champeta y lo convirtió en una figura de referencia obligada para quienes rastrean la evolución y consolidación del género en Cartagena.

Así se creó “El Viejo Zorro”, uno de los hitos de la champeta

La impronta de Dogardisc en la champeta dejó su ejemplo más duradero en El viejo zorro, un tema clave en el género que fue capaz de cosechar millones de reproducciones digitales e incluso antes del streaming ya era habitual su rotación en la radio y en las verbenas del Caribe colombiano.

En el documental La champeta más famosa, el propio artista describió el origen de la composición que lo consagró en toda la escena.

“Conocí a un señor que trabajaba en la Terminal y andaba con [zapatos] Nike, suéter pupileta y yo dije ‘verdaderamente que esto es un viejo zorro, míralo, y con una leita [mujer] al lado. Te van a pelar las quinceañeras’. Entonces dije ‘este es un viejo zorro figurón’”, relató de manera jocosa Dogardisc en la pieza audiovisual.

El artista detalló que la observación de aquel personaje surgió del entorno cotidiano del barrio Chiquinquirá, donde creció como percusionista antes de asumir el rol de vocalista. Explicó que este encuentro fortuito inspiró el coro pegadizo que identificó la canción: la autenticidad barrial trasladada a la pista de baile.

El sencillo, producido por Yamiro José Marín Arias del sello Rocha Disc, integró varios compilados, incluyendo Se Pegó la Champeta en Cartagena, Vol. 2 (2001) y Champetas Inmortales (2025). Los arreglos fusionaron gaitas, tambores y letras ancladas en las expresiones de la costa atlántica. El video oficial superó las 13 millones de vistas en YouTube, convirtiéndose en un referente de la champeta durante su consolidación en los años 90 y 2000.