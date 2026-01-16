Colombia

La Procuraduría investiga contrato de la Presidencia de la República para la defensa judicial de Petro en el exterior

La indagación previa fue abierta para establecer si hubo posibles irregularidades disciplinarias en el contrato, avaluado en cerca de $10.000 millones

Guardar
El contrato para la defensa
El contrato para la defensa judicial del presidente Gustavo Petro en el exterior quedó bajo la lupa del ente de control - crédito redes sociales

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por el contrato suscrito por la Presidencia de la República para la defensa judicial del presidente Gustavo Petro ante autoridades de Estados Unidos, por un valor cercano a los $10.000 millones. Así lo dio a conocer la representante a la Cámara Katherine Miranda, que divulgó el documento oficial del ente de control.

De acuerdo con la decisión, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal ordenó iniciar la indagación “en averiguación de responsables” vinculados al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), con el fin de establecer si en la suscripción del contrato se presentaron posibles irregularidades desde el punto de vista disciplinario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Procuraduría Primera Delegada para
La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal ordenó practicar pruebas y acumular dos radicados disciplinarios relacionados con el contrato - crédito redes sociales

El acto administrativo señaló que la investigación se encuentra en una fase preliminar y que, por ahora, no se individualizan responsables. En este contexto ente de control dispuso la práctica de pruebas, ordenó a la secretaría de la delegada elaborar y enviar los oficios correspondientes para recaudar la información requerida y realizar las anotaciones de rigor dentro del proceso.

La Procuraduría también decidió acumular dos radicados disciplinarios relacionados con este caso, con el objetivo de que sean tramitados bajo una sola cuerda procesal, lo que permitirá un análisis conjunto de los hechos y del material probatorio.

Según la información de la representante Miranda, la indagación se relaciona con el contrato cuyo objeto es la defensa judicial del jefe de Estado ante instancias estadounidenses, un acuerdo que ha generado controversia por su alto valor y por el alcance de los servicios contratados.

En el documento se aclara que contra esta decisión no procede ningún recurso, de conformidad con lo establecido en la Ley 1952 de 2019, y que la apertura de la indagación previa no es susceptible de notificación en esta etapa del proceso.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

ProcuraduríaGustavo PetroKatherine MirandaDapre ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Alias el Viejo, vínculo entre la Segunda Marquetalia y ‘el Costeño’ llegó a acuerdo con la Fiscalía por magnicidio de Miguel Uribe: esta sería su pena

Simeón Pérez Marroquín facilitó la entrega del arma de fuego modificada que terminó usando el menor de edad que atacó al precandidato presidencial

Alias el Viejo, vínculo entre

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, minuto a minuto de la SuperLiga 2026: siga el partido en directo en el Metropolitano

El campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay I-2025 recibe al ganador del primer semestre del campeonato del año pasado, abriendo la nueva temporada

Junior vs. Santa Fe EN

María Fernanda Cabal pidió “cosas importantes” a Estados Unidos para Colombia: lanzó propuesta directa para proteger la democracia

La senadora se adelantó al presidente Petro, al visitar la Casa Blanca y el Congreso, aprovechando su llegada para presentar una petición relevante a altos funcionarios con la agenda electoral de 2026

María Fernanda Cabal pidió “cosas

Calendario UCI WorldTour 2026: fechas, carreras y los colombianos que buscarán hacer historia

La temporada internacional de ciclismo ya tiene definida su hoja de ruta y los equipos ajustan sus preparativos para una campaña exigente

Calendario UCI WorldTour 2026: fechas,

Luis Alfonso le rindió emotivo homenaje a Yeison Jiménez en su casa: “Lo queremos como un hijuep...”

El artista compartió un momento muy íntimo en medio de la dolorosa pérdida de su colega y amigo

Luis Alfonso le rindió emotivo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay:

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: por video de ‘Gabriela’ pidiéndole disculpas a la familia, Juan Carlos Pinzón lo calificó como una “desgracia”

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso le rindió emotivo

Luis Alfonso le rindió emotivo homenaje a Yeison Jiménez en su casa: “Lo queremos como un hijuep...”

Murió Dogardisc, reconocido champetero y voz de la emblemática canción “El Viejo Zorro”

Yeison Jiménez encabeza el ranking de las canciones más sonadas hoy en Spotify Colombia

Luis Ángel “el Flaco” se quebró al cantar ‘Mi último deseo’, tema que interpretó varias veces con Yeison Jiménez

Ciro Quiñonez respondió a Giovanny Ayala por sus comentarios contra el homenaje a Yeison Jiménez: “Te odiaba”

Deportes

Junior vs. Santa Fe EN

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, minuto a minuto de la SuperLiga 2026: siga el partido en directo en el Metropolitano

Lesión de Richard Ríos: Benfica confirmó el tiempo que el colombiano estará fuera de las canchas

Calendario UCI WorldTour 2026: fechas, carreras y los colombianos que buscarán hacer historia

Tulio Gómez por fin venderá al América de Cali y busca comprador: “Ya nuestro ciclo se cumplió”

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 15 de enero