La Procuraduría investiga contrato de la Presidencia de la República para la defensa judicial de Petro en el exterior

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por el contrato suscrito por la Presidencia de la República para la defensa judicial del presidente Gustavo Petro ante autoridades de Estados Unidos, por un valor cercano a los $10.000 millones. Así lo dio a conocer la representante a la Cámara Katherine Miranda, que divulgó el documento oficial del ente de control.

De acuerdo con la decisión, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal ordenó iniciar la indagación “en averiguación de responsables” vinculados al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), con el fin de establecer si en la suscripción del contrato se presentaron posibles irregularidades desde el punto de vista disciplinario.

El acto administrativo señaló que la investigación se encuentra en una fase preliminar y que, por ahora, no se individualizan responsables. En este contexto ente de control dispuso la práctica de pruebas, ordenó a la secretaría de la delegada elaborar y enviar los oficios correspondientes para recaudar la información requerida y realizar las anotaciones de rigor dentro del proceso.

La Procuraduría también decidió acumular dos radicados disciplinarios relacionados con este caso, con el objetivo de que sean tramitados bajo una sola cuerda procesal, lo que permitirá un análisis conjunto de los hechos y del material probatorio.

Según la información de la representante Miranda, la indagación se relaciona con el contrato cuyo objeto es la defensa judicial del jefe de Estado ante instancias estadounidenses, un acuerdo que ha generado controversia por su alto valor y por el alcance de los servicios contratados.

En el documento se aclara que contra esta decisión no procede ningún recurso, de conformidad con lo establecido en la Ley 1952 de 2019, y que la apertura de la indagación previa no es susceptible de notificación en esta etapa del proceso.

