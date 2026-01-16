La Contraloría advierte riesgos en el nuevo modelo de pasaportes: señaló sobrecostos y retrasos en la provisión de documentos

El organismo cuestionó la falta de proyección detallada de costos, la exposición a la fluctuación cambiaria y la ausencia de estudios de mercado, lo que genera incertidumbre fiscal y posibles gastos adicionales - crédito Cancillería de Colombia

La Contraloría General de la República de Colombia emitió una advertencia sobre posibles sobrecostos y retrasos asociados al nuevo modelo de producción y suministro de pasaportes.

El organismo identificó riesgos financieros y operativos que afectarían tanto los recursos públicos como la continuidad del servicio, en el contexto del Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025 entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Frmre), la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprenta Nacional – Casa da Moeda S.A. de Portugal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según comunicó la Contraloría, la transición al nuevo esquema implica pasar de un modelo basado en la demanda real a la fijación de una cantidad mínima anual de producción, sin tomar en cuenta la dinámica del servicio.

Esta rigidez podría generar pagos por volúmenes no necesariamente requeridos, además de dejar al país expuesto a demoras si se requieren más libretas de las pactadas, ya que el suministro adicional dependería de la disponibilidad en la imprenta portuguesa.

La Contraloría instó a las entidades responsables a implementar correctivos para proteger los recursos públicos y garantizar la continuidad del sistema de emisión de pasaportes. - crédito Contraloría

En su análisis, el ente de control advirtió que el convenio internacional no contempla de manera explícita los valores que el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá destinar a la personalización de los documentos, a pesar de que existen herramientas técnicas capaces de calcular este aspecto.

Resaltó como riesgo el hecho de que el Estado colombiano asumiría el impacto de la fluctuación cambiaria, al estar los pagos valorizados en euros, sin pruebas de que se haya realizado un estudio de cobertura financiera.

Uno de los principales hallazgos es la falta de una proyección detallada de los costos por vigencia, lo que impide conocer claramente los compromisos financieros de cada año y evaluar la suficiencia de las fuentes presupuestales disponibles.

Esto, según la Contraloría, genera incertidumbre sobre el verdadero impacto fiscal del proyecto en el mediano plazo.

La Contraloría General advirtió que la expedición de pasaportes está en riesgo por falta de preparación de la Imprenta Nacional - crédito Colprensa y Cancilléria de Colombia

Adicionalmente, la Contraloría resaltó la presencia de posibles sobrecostos operativos, como el cobro de intereses, que no existía en el modelo anterior, junto a la exclusión del IVA y de otros tributos durante la estimación inicial de los costos. Se suman como factores de riesgo la obligación de asumir el transporte de las libretas importadas sin que exista un estudio de mercado que lo justifique, lo que podría ocasionar gastos adicionales imprevistos.

El organismo remarcó la posibilidad de incumplir los plazos establecidos para la implementación del nuevo sistema, riesgo que podría traducirse en sanciones económicas y en afectaciones sensibles al servicio de expedición de pasaportes en todo el país.

Ante este panorama, la Contraloría General de la República instó tanto al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores como a la Imprenta Nacional a aplicar medidas correctivas orientadas a evitar impactos negativos sobre los recursos del Estado y a asegurar la sostenibilidad del sistema de emisión de pasaportes a futuro.

Así está Colombia en ranking de pasaportes

Colombia mantuvo el puesto 37 en el ranking mundial de los pasaportes más poderosos, según el último informe de Henley & Partners, igualando su posición de 2025. Este resultado refleja una tendencia positiva en movilidad internacional para los ciudadanos colombianos.

El análisis de Henley & Partners apunta a que los países con mayor ventaja en movilidad tienden a ser los de economía más fuerte, lo que limita la capacidad de ascenso de naciones como Colombia en este tipo de listados.

Colombia es el país número 37 en cuanto a los pasaportes más poderosos del mundo . crédito henleyglobal.com/página web

Según el informe, las oportunidades derivadas de este avance incluyen un impacto directo en los sectores de las aerolíneas y el turismo, al facilitar el tránsito global de viajeros colombianos.

Pese al progreso, la consultora indica que para mejorar su calificación, Colombia debe fortalecer tanto su conectividad internacional como sus estándares de seguridad en temas migratorios y de documentación.

La posición actual es interpretada como una señal de movilidad ganada y un indicio de mejoras futuras, aunque se requiere consolidar estas áreas para competir con los países líderes del escalafón.