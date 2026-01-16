Empresarios prenden las alarmas por la caída del dólar y alertan riesgos para inversión y empleo, estos son los sectores más afectados

Doce gremios económicos advierten que la apreciación del peso colombiano afecta negativamente la competitividad y el empleo en el país - crédito REUTERS

La discusión por el rumbo del dólar volvió a encender las alertas en varios sectores productivos del país. Esta vez, no desde el Gobierno ni desde los mercados financieros, sino desde el empresariado organizado, que advierte impactos concretos sobre la competitividad, el empleo y la inversión en Colombia.

En los últimos días, más de 12 gremios económicos hicieron pública una comunicación conjunta en la que expresan su inquietud por “los efectos que la política pública de endeudamiento desarrollada por el Gobierno nacional está teniendo sobre variables como la tasa de cambio”. El mensaje no es menor, para los firmantes, la forma en que el Estado viene financiándose estaría influyendo de manera directa en la fuerte apreciación del peso.

Doce gremios económicos advierten que la apreciación del peso colombiano afecta negativamente la competitividad y el empleo en el país - crédito Luisa González/REUTERS

El documento, suscrito por organizaciones como Analdex, la Federación Nacional de Cafeteros, Acoplásticos, Augura y la Andi, entre otros, pone cifras sobre la mesa. Según el análisis gremial, la variación del dólar en los últimos doce meses, cercana a los $750, equivale a una apreciación aproximada del 17% en un año. Un movimiento que, advierten, “está afectando directamente la competitividad de las empresas exportadoras, presionando márgenes, desincentivando inversiones y poniendo en riesgo el empleo formal”.

Para los gremios, la preocupación no se limita a una fluctuación coyuntural del mercado cambiario. En el centro del debate están las decisiones recientes de financiamiento del Ejecutivo. En su comunicación, señalan que “las recientes operaciones de financiamiento y manejo de deuda del Gobierno nacional, que han incluido colocaciones en el mercado local con alta participación de inversionistas extranjeros y operaciones en los mercados internacionales, han coincidido con una apreciación acelerada del peso”.

El argumento es técnico, pero con consecuencias prácticas. Cuando estas emisiones atraen capital extranjero hacia activos en pesos o implican conversiones de divisas para cubrir necesidades urgentes de caja, se incrementa la oferta de dólares en el mercado cambiario. El resultado, según los gremios, es una presión a la baja sobre la tasa de cambio, con efectos directos sobre la producción transable y la capacidad de competir en mercados internacionales.

Desde el sector exportador, la advertencia es aún más contundente. Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores, afirmó en Valora Analitik que “esa política de endeudamiento ha hecho crecer de manera extraordinaria la deuda y particularmente se han tomado créditos en moneda extranjera que están afectando la tasa de cambio. Esto resulta grave no solo para los exportadores, sino para todos los productores internos que compiten con los importados que ahora salen más baratos”.

Exportadores alertan que la entrada de capital extranjero por emisiones de deuda presiona a la baja la tasa de cambio, restando competitividad a la producción local - crédito ProColombia

Un dólar más barato no solo reduce los ingresos de quienes venden en el exterior. También reconfigura la competencia interna, abarata las importaciones y pone presión sobre sectores que producen localmente. En ese escenario, Colombia empieza a verse menos atractiva frente a otros países que disputan los mismos mercados.

El impacto también alcanza a actividades que, aunque no siempre se perciben como exportadoras tradicionales, dependen en buena parte del ingreso de divisas. Es el caso del turismo. Para José Duarte, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), la apreciación del peso frente al dólar reduce el atractivo del país para los visitantes internacionales.

Según el dirigente gremial, esa dinámica afecta directamente “esa capacidad de consumo de esas economías dolarizadas que pueden ser emisores de turistas para Colombia -como EE. UU., Panamá, Ecuador-, que ya hoy son muy importantes en el flujo de turistas internacionales”. Con un peso más fuerte, esos viajeros “ven una pérdida de capacidad de consumo y pueden estar viendo otras alternativas de viaje que puedan ser más económicas para ellos”.

El turismo internacional en Colombia se ve afectado por la apreciación del peso, ya que visitantes de economías dolarizadas reducen su consumo local - crédito Freepik

De mantenerse esta tendencia, advirtió el sector, Colombia podría empezar a perder terreno justo cuando las cifras oficiales venían mostrando una recuperación sostenida del turismo internacional, de acuerdo con los datos de Migración Colombia y el Ministerio de Comercio.

En el agro, los efectos del dólar barato se sienten con especial crudeza. Desde el sector cafetero, la Federación Nacional de Cafeteros calculó que, solo por efecto cambiario, cada carga de café ha perdido entre $500.000 y $550.000 frente a lo que habría recibido el productor hace un año. Una diferencia que golpea directamente el ingreso rural.

El presidente de la FNC, Germán Bahamón, lo resumió así: “el mismo café, con la misma calidad y el mismo esfuerzo, hoy paga medio millón de pesos menos por carga únicamente por la revaluación del peso (…) miles de familias cafeteras han visto caer sus ingresos aun cuando hacen bien su trabajo y responden a un mercado cada vez más exigente en calidad y sostenibilidad”.

La Federación Nacional de Cafeteros calcula que los caficultores han perdido hasta $550.000 por carga en el último año debido al efecto cambiario - crédito Luisa González

La lista de sectores afectados se amplía. Productos como aguacates y flores también reportan menores ingresos en pesos, mientras enfrentan aumentos en costos asociados a servicios como el transporte. En el caso específico de las flores, la preocupación se intensifica con la cercanía de la temporada de San Valentín, que representa cerca del 20 % de la facturación anual del sector.

A esto se suma un factor estructural, el subsector floricultor continúa enfrentando un arancel del 10 % para el ingreso a Estados Unidos, su principal mercado. Con un dólar más bajo, ese costo adicional pesa aún más sobre los márgenes.

Para los gremios más allá de la discusión macroeconómica, la tasa de cambio está teniendo efectos reales sobre la producción, el empleo y la sostenibilidad de sectores clave. Y, advierten, si no se revisa el impacto de las decisiones de endeudamiento, el costo podría sentirse por mucho más tiempo en la economía real.