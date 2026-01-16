El gobernador de Nariño denunció un plan para atentar contra su vida

Las autoridades judiciales investigan una presunta trama para atentar contra Luis Alfonso Escobar, quien asoció las posibles motivaciones con su respaldo a programas de transformación regional y la ejecución de políticas en el departamento - crédito X

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, denunció la existencia de un plan para atentar contra su vida, tras recibir una alerta de inteligencia el 31 de diciembre. Durante la cumbre de gobernadores, Escobar señaló que no se conoce aún la autoría de la amenaza y que las autoridades judiciales investigan el caso.

El mandatario explicó, en diálogo con Caracol Radio, que no descarta un posible vínculo entre este nuevo intento de atentado y el proceso de paz territorial que se impulsa en la región.

La alerta motivó el refuerzo de las medidas de seguridad que ya tenía Escobar debido a amenazas previas.

Entre las acciones que promueve el gobernador se destacan la sustitución de cultivos ilícitos y la formalización de la minería en Nariño. De acuerdo con cifras mencionadas por Escobar, el departamento ha sustituido más de 20 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito, un avance significativo dentro de los esfuerzos de paz regional.

Luis Alfonso Escobar, gobernador electo de Nariño, sufrió de racismo en la universidad - crédito Colprensa

“Nosotros no sabemos a quién le incomoda el trabajo que pueda estar haciendo el gobernador en materia de construcción de paz, pero ustedes saben que hemos avanzado de manera importante en este departamento en la sustitución de más de 20 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito, no sé a quién le molesta que formalicemos la minería en Nariño”, afirmó Escobar en diálogos con el medio mencionado.

La Federación Nacional de Departamentos expresó públicamente su preocupación por la seguridad de Escobar. Solicitó que se refuercen de inmediato las medidas de protección y exigió a las autoridades adoptar acciones ágiles para garantizar la integridad del gobernador y la estabilidad institucional en Nariño.

Mientras la investigación sobre el origen de la amenaza avanza, las autoridades priorizan la seguridad del mandatario y la identificación de los responsables.

Escobar mantiene su compromiso con las políticas de transformación en Nariño, consciente de que los cambios promovidos pueden generar resistencia entre quienes resultan afectados por las nuevas iniciativas.

El gobernador de Nariño rechaza el regreso del glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, objetó el posible retorno del glifosato aplicado con drones para la erradicación de cultivos ilícitos durante una entrevista con W Radio, al tiempo que presentó cifras de avance en la sustitución voluntaria en la región.

El debate sobre el retorno del glifosato revela las tensiones entre políticas represivas y experiencias locales, mientras Nariño reclama mayor financiación y sostiene un modelo basado en articulación comunitaria y avances verificables - crédito Luisa González / Reuters

Escobar identificó la insuficiencia de recursos como un obstáculo principal, al subrayar la necesidad de aprobar presupuestos nacionales para abordar un proceso integral de sustitución. Según explicó, el departamento registra 65.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, y cuestionó qué opciones tendrían las comunidades si no existe respaldo financiero suficiente para apoyarlas.

El mandatario señaló que el modelo impulsado en Nariño prioriza el abandono voluntario de la coca, actualmente con 20.000 hectáreas bajo esquemas de sustitución en coordinación con las comunidades. Aclaró que los programas existentes se consideran “blindados”, refiriéndose a esta misma extensión de tierra ya comprometida, pero admitió que persisten áreas sin claridad sobre futuras medidas.

Escobar recordó el lanzamiento de proyectos que articularon sustitución e inversiones en infraestructura, con la presencia del presidente en la vereda Pumbilás del municipio de Roberto Payán. Precisó que se prevé la sustitución adicional de 5.000 hectáreas a partir de la percepción de que el cultivo de coca ha dejado de ser rentable.

Consultado sobre la respuesta de organizaciones armadas como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y Comuneros del Sur, el gobernador aseguró que existe un acuerdo donde la agrupación no interfiere en el avance de los programas comunitarios.

Al comparar mecanismos, el gobernador contrastó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), con 17.000 hectáreas pactadas bajo gobiernos anteriores, particularmente en Tumaco, con el modelo vigente, que, según sus declaraciones, superó esa cifra y cuenta con acompañamiento institucional.

La solicitud de la entidad surge ante el aumento del riesgo para el dirigente, cuya labor en la sustitución de cultivos ilícitos y regulación de la minería ha generado tensión en distintos sectores de Nariño - crédito Fernando Vergara 7 Ap Foto

Escobar enfatizó que no comparte el uso de glifosato en el caso de Nariño: “Lo que creo que estamos haciendo aquí es un modelo y un ejemplo en donde se avanza en el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito”, declaró en respuesta al debate sobre el impacto de la aspersión aérea en los acuerdos con las comunidades.