Colpensiones permitirá recuperar semanas cotizadas perdidas en 2026 a quienes cumplan este requisito

Cada año, miles de personas en Colombia adelantan trámites para acceder a la pensión, un proceso que depende, entre otros factores, del número de semanas cotizadas registradas en el sistema.

En ese contexto, Colpensiones dispone de procedimientos que permiten a los afiliados verificar su historial laboral y solicitar ajustes cuando detectan inconsistencias, según información publicada por Semana.

Los usuarios del sistema pensional deben conocer con precisión cuántas semanas tienen reconocidas, ya que este dato es determinante al momento de cumplir la edad establecida por la ley y presentar la solicitud de jubilación.

En algunos casos, quienes alcanzan la edad requerida descubren que no cuentan con las semanas mínimas exigidas, situación que puede estar asociada a errores en el registro de aportes.

De acuerdo con la normativa vigente, existe la posibilidad de recuperar semanas cotizadas que no aparecen en la historia laboral, siempre que se demuestre que los aportes fueron efectivamente realizados. Este mecanismo se aplica mediante una corrección formal del historial, trámite que puede resultar clave para quienes se encuentran cerca de cumplir los requisitos de pensión.

Colpensiones permite a sus afiliados consultar el detalle completo de su historia laboral, donde se especifican empleadores, periodos de vinculación y número de semanas reconocidas. Este proceso se realiza a través de la plataforma digital del fondo, diseñada para facilitar el acceso a la información pensional.

Para revisar el historial laboral, el afiliado debe ingresar al sitio web oficial de Colpensiones, registrarse o iniciar sesión en el portal habilitado para este fin y acceder al módulo de “Historia Laboral”. Una vez dentro, es posible visualizar y descargar el registro completo, lo que permite verificar si existen periodos no contabilizados o inconsistencias en los aportes.

Tras la consulta, los usuarios pueden sumar las semanas cotizadas y compararlas con el mínimo requerido por la ley. Adicionalmente, Colpensiones y otros fondos ofrecen herramientas digitales, como simuladores, que ayudan a calcular cuántas semanas faltan para alcanzar el umbral exigido, teniendo en cuenta la edad y el ingreso base de cotización.

En el sistema pensional colombiano se presentan casos de demoras o dificultades para acceder a la pensión debido a historias laborales incompletas. Estas situaciones suelen estar relacionadas con errores administrativos, omisiones en los reportes de los empleadores o pagos que no fueron correctamente registrados en su momento.

Según datos citados por Semana, durante este año cerca de 120.000 colombianos se trasladaron a Colpensiones, en su mayoría personas de ingresos altos y con más de 10 años pendientes para llegar a la edad de jubilación. Este movimiento ha sido señalado como un factor que incide en el pasivo pensional de la entidad.

La corrección del historial laboral puede solicitarse en 2026 a través de los canales de atención dispuestos por Colpensiones, tanto en su página web como en las oficinas físicas. El objetivo es que el número de semanas cotizadas refleje con exactitud los aportes realizados a lo largo de la vida laboral del afiliado.

Para iniciar este trámite, es necesario diligenciar el formulario de corrección del historial laboral, documento que se encuentra disponible en los puntos de atención y en la plataforma digital del fondo. Además, se deben presentar soportes que respalden la solicitud.

Entre los documentos requeridos se encuentran el documento de identidad, los recibos de pago de los aportes y los certificados laborales que acrediten la relación con los empleadores durante los periodos no reconocidos. Estos soportes permiten verificar la existencia de los aportes y proceder con la corrección correspondiente.

En los casos en los que el error obedezca a la falta de pago de aportes por parte de un empleador, este deberá asumir las obligaciones pendientes. De no hacerlo, podría enfrentar sanciones por parte de las autoridades competentes, conforme a la legislación laboral y pensional vigente.

El trámite de corrección del historial laboral no garantiza automáticamente el reconocimiento de semanas, ya que cada caso debe ser evaluado con base en la documentación presentada y los registros existentes. Sin embargo, representa una alternativa para quienes buscan completar el número de semanas exigidas y avanzar en su proceso de pensión dentro del sistema administrado por Colpensiones.