Colombia redujo los cultivos de hoja de coca en un 56,9%, pero sigue liderando la producción mundial

A pesar de los resultados expuestos, Colombia sigue siendo el país con más cultivos de hoja de coca en el mundo - crédito Reuters

En 2025, uno de los temas que más generó debate fue la forma con la que las autoridades en Colombia están trabajando para evitar que siga aumentando el número de cultivos de hoja de coca.

En ese sentido, el 16 de enero la Policía Nacional publicó un informe en el que se mencionaron las acciones del Estado para reducir los cultivos en el territorio nacional durante el último cuatrenio.

“La Policía Nacional ha venido implementando una estrategia integral a través de incautaciones y capturas de narcotraficantes, frenando la expansión de nuevos cultivos ilícitos, combinando una línea preventiva denominada Oxígeno y una acción reactiva Asfixia, reflejadas en operaciones sostenidas en todo el territorio nacional”, afirmó el director de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, al respecto.

Desde la institución se mencionó que la Policía Nacional ha implementado estrategias de control, erradicación, sustitución y afectación de economías ilícitas que han dejado los siguientes resultados:

En comparación con hace cuatro años, Colombia tiene 56% menos de cultivos de hoja de coca - crédito Reuters

Como punto principal, se afirmó que en el país se registró una reducción del 56,9% de los cultivos de hoja de coca, pasando de 35.231 a 15.159 en los últimos años.

A pesar de la cifra mencionada, Colombia sigue siendo el país que más cultivos de hoja de coca tiene en el mundo, seguido por Perú y Bolivia, aunque la cantidad que hay en estas naciones es ampliamente inferior.

Respecto al monitoreo y control en las zonas en las que más hay cultivos, la Policía Nacional, a través del Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos, creado en 2018, ha realizado mediciones técnicas mediante cuadrantes georreferenciados, apoyados en monitoreo satelital y sobrevuelos a baja altura.

El accionar mencionado permite identificar el color de la hoja de coca y determinar su estado de siembra. Esta herramienta es clave para la toma de decisiones operacionales y la focalización de las intervenciones en los territorios.

La institución mencionó las acciones que se ejecutan durante los controles - crédito AP

En el informe se mencionan cuatro puntos claves, que incluyen los nuevos cultivos, los que han sido retomados, los lotes improductivos y los que se han mantenido estables en los últimos cuatro años.

Este fue el balance expuesto por la Policía Nacional en esos sentidos:

Nuevos cultivos desde 2022: los nuevos cultivos de coca se redujeron de 35.231 hectáreas a 15.159 hectáreas, lo que representa una disminución del 56,9%, principalmente en los departamentos de Nariño, Cauca y la región del Catatumbo.

Cultivos retomados: las áreas que habían dejado de ser productivas y retomaron su actividad se redujeron de 62.233 hectáreas a 30.851 hectáreas, equivalente a una disminución del 51%, con un punto de inflexión registrado a finales de 2023.

Lotes no productivos: se registra una disminución de 56.639 hectáreas correspondientes en zonas donde anteriormente existieron cultivos de coca, pero que actualmente no presentan esta condición.

Lotes productivos estables: la institución tiene georreferenciadas las zonas donde persiste de manera continua la detección de cultivos de hoja de coca, abarcando una extensión aproximada de 216.169 hectáreas.

Después de Colombia, los países con más cultivos de hoja de coca son Perú y Bolivia - crédito AP

Así se referencia a Colombia y los cultivos de hoja de coca en el mundo

Colombia figura como el principal productor mundial de hoja de coca, insumo base para la elaboración de cocaína. Informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y la Casa Blanca señalan que el país concentra la mayor extensión de cultivos ilícitos de esta planta, superando a Perú y Bolivia, los otros grandes productores.

El territorio colombiano alberga la mayor parte de la producción global, con cifras que fluctúan según los reportes anuales, pero que consistentemente lo ubican en el primer puesto, en la mayoría de los casos con un apoyo directo de los grupos armados como el ELN y las disidencias de las Farc para que se mantenga este negocio ilícito.