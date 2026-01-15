Tres personas y dos perros fueron rescatados luego del colapso de un local comercial en Medellín: se afectaron cinco viviendas

El incidente, ocurrido la noche del 14 de enero, fue reportado a la línea 123 y movilizó a tres tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

Un local comercial colapsó en el sector La Honda de Manrique, en Medellín (Antioquia), generó afectaciones estructurales en al menos cinco viviendas cercanas.

Las alarmas se encendieron cerca de las 11:22 p. m, del martes 14 de enero, cuando la línea de emergencias 123 recibió el aviso del incidente.

Tres tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín acudieron al llamado y, al ingresar a la estructura, encontraron a varias personas atrapadas bajo los escombros.

Las maniobras de rescate permitieron salvar a tres personas y dos caninos, quienes quedaron inmovilizados dentro del inmueble afectado.

El colapso de un local comercial en La Honda, Manrique, Medellín, ocasionó graves daños estructurales en al menos cinco viviendas vecinas - crédito @FicoGutierrez/X

Así lo confirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta de X: “A las 11:22 p. m. del día de ayer recibimos un reporte a la línea 123 por el colapso de un local comercial y afectaciones en cinco viviendas, en el sector La Honda en la comuna 3 – Manrique. De inmediato, tres tripulaciones de Bomberos Medellín acudieron al lugar y lograron rescatar con éxito a tres personas y dos caninos que se encontraban al interior de este“.

Según el reporte oficial, los socorristas lograron extraerlos con vida, un hecho que las autoridades locales calificaron como un “resultado positivo dadas las condiciones del colapso”.

El personal de la Secretaría de Salud atendió a los heridos en el sitio y trasladó a una persona a un centro asistencial por precaución.

Al mismo tiempo, se desplegó un equipo social de la Alcaldía para acompañar a las familias afectadas y evaluar sus necesidades inmediatas, tal como lo confirmó el alcalde Federico Gutiérrez.

Los bomberos lograron rescatar con vida a tres personas y dos caninos que permanecían atrapados bajo los escombros del local comercial - crédito @FicoGutierrez/X

El mandatario también anunció que especialistas ya realizan revisiones técnicas para identificar las causas del desplome y verificar la estabilidad de las edificaciones vecinas. “Desde el equipo social de la Alcaldía de Medellín estamos acompañando a las familias. Estamos al frente de la situación, cuidando la vida“, aseguró el mandatario local.

Mientras tanto, las autoridades mantienen el área bajo vigilancia constante para evitar nuevos riesgos para la comunidad y garantizar la seguridad de los residentes.

Joven murió tras ser arrastrado por creciente súbita en Medellín

La intensa temporada de precipitaciones en Antioquia cobró su primera vida en Medellín. Un joven de 19 años resultó víctima de una crecida repentina en la quebrada La Castro el lunes 12 de enero, mientras compartía con su familia en el sector de Villa Liliam, en el oriente de la ciudad.

El fallecido, José Alejandro Miranda Álvarez, había viajado desde Montería para reunirse con sus seres queridos. Los familiares del joven lograron salvarse, pero la fuerza del agua lo arrastró sin que pudieran auxiliarlo. El Cuerpo de Bomberos de Medellín acudió a la emergencia y recuperó el cuerpo, según informaron las autoridades.

En el departamento, por otra parte, se registran 1.322 familias afectadas en estos primeros días del 2026 - crédito Dagrd

Carlos Andrés Quintero, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), describió el impacto de las lluvias recientes: “Lamentamos la pérdida de vida de una persona, la cual se encontraba en una quebrada… El día de ayer en la tarde una creciente súbita que afecta algunas viviendas y también la vía se lleva a esta persona ocasionándole la muerte”.

Las lluvias no solo han provocado víctimas fatales. De acuerdo con Quintero, en lo que va de enero se han presentado 54 emergencias asociadas a la temporada de lluvias en el departamento, afectando a 1.322 familias. El funcionario hizo énfasis en la importancia de la prevención y el autocuidado, sobre todo en espacios cercanos a cuerpos de agua.

La alerta se mantiene vigente para lo que resta del mes y también para febrero. El director del Dagrd advirtió que las precipitaciones continuarán, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía: “Hacemos un llamado al autocuidado, a la corresponsabilidad, sobre todo en zonas de quebrada”.