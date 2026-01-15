Colombia

Petro afirmó que tras caída del precio del dólar en Colombia, el salario mínimo alcanzará para comprar más productos de la canasta familiar

El jefe de Estado señaló que, durante su gobierno, la inflación se redujo, al igual que los costos de producción de los alimentos

Petro afirmó que tras caída
Petro afirmó que tras caída del precio del dólar en Colombia, el salario mínimo alcanzará para comprar más productos de la canasta familiar - crédito Colprensa y Reuters.

El dólar en Colombia alcanzó su cotización más baja desde junio de 2021, situándose este miércoles 14 de enero de 2026 en $3.663, según el más reciente informe del Banco de la República. Con este valor, la moneda estadounidense descendió $54 respecto a la jornada previa, consolidando la tendencia a la baja observada en los últimos meses.

La caída en el precio del dólar está directamente relacionada con las recientes medidas adoptadas por la Reserva Federal de Estados Unidos, entre ellas, la reducción de tasas de interés. Las políticas arancelarias impulsadas por Donald Trump introdujeron incertidumbre en el banco central estadounidense, lo que disminuyó el atractivo del dólar como refugio ante la inflación.

A inicio de 2025, el dólar se cotizaba en aproximadamente $4.355, según la Superintendencia Financiera de Colombia. Este descenso hasta los $3.663 representa una apreciación del peso colombiano de casi $700 en un año.

Durante este periodo, el peso colombiano se consolidó como una de las monedas emergentes con mayor revaluación frente al dólar. Al mismo tiempo, el retroceso de la divisa norteamericana favoreció el incremento en la demanda y el valor del oro.

En junio de 2021, el dólar había registrado $3.626 durante la etapa de recuperación económica tras la pandemia de Covid-19. Esto implica para el debate del salario vital, que la economía va a absorber el crecimiento de 23%, porque los costos de la maquinaria, materias primas y energía están cayendo por la revaluación.

Petro sacó pecho por baja histórica del precio del dólar

El presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó, en sus redes sociales, que la caída del dólar tuvo un efecto directo en los precios de los productos de la canasta familiar, con una tendencia a la baja en el inicio de 2026.

El jefe de Estado señaló
El jefe de Estado señaló que, durante su gobierno, la inflación se redujo, al igual que los costos de producción de los alimentos - crédito @petrogustavo/X

“Esto implica para el debate del salario vital, que la economía va a absorber el crecimiento de 23%, porque los costos de la maquinaria, materias primas y energía están cayendo por la revaluación. En los costos de la producción, los salarios son casi siempre menores que los costos constantes. Miren lo que está pasando con los alimentos. Ha caído el precio de la leche, los huevos, los tomates, y la mayoría de los alimentos”, expuso en su cuenta de X.

A su vez, señaló que, gracias a su gestión, la inflación se redujo, al igual que los costos de producción de los alimentos, lo que tiene un efecto positivo en el bolsillo de los colombianos.

“Este periódico, para atacar, pone el único alimento que sube mucho por el ciclo productivo, de primeras, pero lean el resto. Este listado de precios, determinantes para la inflación de enero, demuestra que la inflación sigue bajando, los costos de producción del año pasado, después de subir el salario mínimo 18% reales, bajaron por debajo del 0%”, explicó.

Petro sacó pecho por baja
Petro sacó pecho por baja histórica del precio del dólar - crédito César Carrión/Presidencia

Según su análisis, el país está entrando en un periodo de reevaluación de su moneda, por lo que sería normal que el dólar siga bajando de precio.

“Tenemos a esta altura del tiempo, deflación de precios, es decir caída de precios de los costos de producción en Colombia, por la enorme revaluación. Se desploma el dólar por el diferencial de tasas de interés con los EEUU (sic)”, puntualizó el mandatario.

Peso colombiano fue la moneda más revaluada de la Latinoamérica en 2025

Peso colombiano fue la moneda
Peso colombiano fue la moneda más revaluada de la Latinoamérica en 2025 - crédito Luisa González/Reuters

El peso colombiano registró la mayor revaluación entre las monedas principales de América Latina en 2025, avanzando un 14,6% frente al dólar estadounidense, mientras la política fiscal y la reacción a los mercados globales marcaron el comportamiento de la divisa. Tras 12 meses de notoria apreciación, analistas identificaron factores internos y externos como motores determinantes para este resultado.

Al término de 2025, la tasa de cambio cerró en $3.780 el 30 de diciembre, después de iniciar en $4.415 el 2 de enero de 2026, según datos recogidos por Davivienda en su informe anual. De acuerdo con la entidad financiera, el peso colombiano solo fue superado en los mercados emergentes por el forinto de Hungría, cuyo repunte fue cercano a 17%. Este resultado ubicó a la moneda nacional como líder en valorización regional y una de las más competitivas a escala global.

