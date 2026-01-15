Colombia

Hallaron cuerpo sin vida dentro de una carreta en el sur de Bogotá: autoridades investigan las causas

Habitantes de la localidad de Kennedy advirtieron la presencia sospechosa al percibir un “olor extraño” en las inmediaciones; llamaron de inmediato a la Policía

Hallaron cuerpo sin vida en
Hallaron cuerpo sin vida en una carretilla para recolectar reciclaje en el sur de Bogotá - crédito captura de pantalla Citytv

En horas de la noche del 14 de enero de 2026, un fuerte operativo policial se desplegó en el sector sur de Bogotá tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre dentro de una carreta de reciclaje.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá se precisó: “La patrulla llega al sector encontrando en la misma un cuerpo sin vida”. El oficial Nelson Perdomo expuso que las autoridades continúan en “labores de esclarecimiento, labores investigativas para poder determinar los hechos de este acto”.

Habitantes de la localidad de Kennedy advirtieron la presencia sospechosa al percibir un “olor extraño” en las inmediaciones; llamaron de inmediato a la Policía, que, al arribar al punto, constató la ausencia de signos vitales en el individuo hallado.

Frente a la incertidumbre sobre las causas, funcionarios de la Sijín realizaron el levantamiento para establecer si se trata de un homicidio o de una muerte natural. Además, los investigadores examinan material de cámaras de seguridad para identificar potenciales personas que se aproximaron al sitio.

La Policía exhortó a la comunidad: “Invitamos a la ciudadanía a que cualquier tipo de información que tenga comunicarse a la línea uno, dos, tres o al CAI más cercano”, puntualizó Perdomo.

Unidades de la Sijín realizaron
Unidades de la Sijín realizaron el levantamiento del cuerpo - crédito captura de pantalla CityTV

Encuentran cuerpo sin vida de un hombre bajo el puente de la estación de TransMilenio Centro Memoria

El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre bajo el puente peatonal de la estación Centro Memoria de TransMilenio, en Bogotá, el 22 de diciembre de 2025, provocó el cierre temporal del carril exclusivo del sistema mientras se desarrollaban las labores de criminalística.

Según el medio El Tiempo, las autoridades acordonaron la zona para permitir el procedimiento forense, lo cual afectó de manera directa la circulación de miles de usuarios durante parte de la jornada. El levantamiento del cadáver generó expectación entre los transeúntes y pasajeros habituales del sistema. En la fase final de las diligencias, equipos forenses permanecieron en el lugar, realizando la inspección técnica y recopilando material probatorio.

El hallazgo del cuerpo sin
El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre bajo el puente peatonal de la estación Centro Memoria de TransMilenio, en Bogotá - crédito Colprensa

La presencia de los especialistas atrajo la atención de la comunidad, que aguardó las conclusiones preliminares de la investigación.

La identidad de la persona encontrada no fue revelada por las autoridades, y tampoco se precisaron las causas del fallecimiento. Agentes de criminalística continuaban analizando las circunstancias del suceso y revisando las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores de la estación Centro Memoria, con el fin de esclarecer si existió algún hecho violento relacionado con este caso.

El incidente subraya la importancia estratégica del corredor de TransMilenio y la vulnerabilidad de ciertas zonas aledañas a la red de transporte ante situaciones que requieren respuesta inmediata de organismos forenses y policiales. Según El Tiempo, los trabajos de inspección y levantamiento culminaron horas después, permitiendo la reapertura paulatina del carril exclusivo para restablecer el servicio a los usuarios.

Entre seis y doce disparos
Entre seis y doce disparos retumbaron por el sector en el barrio Marco Fidel Suárez - crédito Pexels

La reducción histórica de homicidios en Bogotá durante diciembre de 2025 refleja un hito que no se alcanzaba en más de dos décadas. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, la capital colombiana cerró ese mes con la cifra mensual de homicidios más baja en más de 20 años. Este descenso sugiere que los esfuerzos de las autoridades en materia de seguridad y prevención de la violencia comienzan a mostrar resultados concretos.

En la noche de Fin de Año, se reportaron cuatro casos de homicidio, la mayoría de ellos consecuencia de riñas, según detalló la institución. Estos incidentes puntualizan un comportamiento frecuente en fechas festivas, cuando los conflictos interpersonales y las aglomeraciones pueden escalar en violencia.

La estadística toma relevancia frente a los registros de años previos, donde la cifra era considerablemente más alta para estas fechas. El descenso del número de homicidios en diciembre de 2025 no solo representa una mejora momentánea, sino que establece un precedente relevante en la evolución de la seguridad pública bogotana.

