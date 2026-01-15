Gustavo Petro afirmó que el decreto de emergencia económica estaría bajando el déficit fiscal

El presidente demeritó los argumentos de los detractores del decreto de Emergencia Económica - crédito César Carrión/Presidencia

El presidente Gustavo Petro aprovechó la alocución que emitió durante la noche del 14 de enero de 2026 para defender el decreto temporal de emergencia económica, que fue firmado días antes de culminar el 2025.

Este decreto ha resultado polémico, especialmente en medio de los sectores de la oposición política y económica. Líderes políticos, empresarios y gremios se han pronunciado con argumentos en contra de la medida, y aseguran que podría tener efectos negativos para las finanzas de la nación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De hecho, el exministro de Hacienda Juan Alberto Londoño acudió a la Corte Constitucional con una queja disciplinaria en la que solicitó la suspensión de la medida, que busca, en términos del Ministerio de Hacienda, “proteger la estabilidad fiscal del país”.

Y aunque la Corte Constitucional sigue revisando el decreto, el presidente Petro continúa defendiendo el decreto.

Gustavo Petro defendió el decreto de Emergencia Económica - crédito @petrogustavo/X

A través de sus redes sociales, y con respecto a su más reciente alocución presidencial, Petro comentó que “estamos logrando bajar el déficit fiscal de Colombia gracias a los decretos de emergencia económica“.